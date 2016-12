26 mayores de una residencia de Gama se enfrentan a la amenaza de cierre

El futuro de la residencia de mayores Las Magnolias, de Gama, actualmente hogar de 26 ancianos, está en el aire. Después de 15 años de andadura se enfrenta a su posible cierre debido a la falta de entendimiento entre la empresa que gestiona el centro (Residencias Marismas de Gama) y el propietario del edificio a la hora de renegociar las condiciones de arrendamiento. Las conversaciones, que se iniciaron en septiembre, lejos de avanzar hacia un acuerdo, han acabado por situar el negocio en una situación tan delicada que ha obligado a la plantilla a pedir auxilio.

El miércoles colgaron pancartas con sus SOS en la fachada y las verjas del recinto e informaron del grave problema al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), ya que 18 de sus plazas son concertadas, con la esperanza de que pudiera interceder y evitar así la clausura.

Esta incertidumbre angustia al equipo de profesionales que lleva desde su apertura trabajando en el centro (once personas, entre enfermeras y auxiliares), pero sobre todo a los usuarios y a sus familiares, que han recibido como un mazazo el aviso recibido desde la dirección.

La coordinadora de la residencia, María José Muñoz, confía en que se alcance una solución, porque "detrás de cada una de las plazas hay una historia humana personal. Somos una residencia pequeña, caracterizada por su ambiente familiar, y nos consta que todo el mundo está muy contento con nuestro trabajo. Por eso las familias, tan disgustadas como nosotras por esta situación, nos han expresado todo su apoyo".

La directora del Icass, Felisa Lois, reconoció ayer a este periódico que "se trata de un problema mercantil. No obstante, estamos intentando mediar para buscar una salida en beneficio de los usuarios y de los trabajadores del centro". Ayer mismo se desplazó a Gama uno de los subdirectores de Servicios Sociales para hablar con las partes y hoy será el Ayuntamiento de Bárcena de Cicero quien buscará acercar posturas para salvar el negocio. El gerente de la empresa, José Ángel García, se muestra "totalmente abierto al diálogo, porque lo único que quiero es que la residencia siga adelante, aunque lo gestionen otros, pero que los 26 abuelos que tenemos no tengan que enfrentarse a un traslado". Hace 15 años alquiló el inmueble, que con anterioridad había funcionado como hotel, y obtuvo la correspondiente licencia para reconvertirlo en centro de mayores, afrontando con ello una reforma millonaria. Según ha podido saber este periódico, el contrato de alquiler del edificio vence el próximo 31 de diciembre, después de tres años de prórroga, pero la continuidad en los términos que plantea el propietario es "imposible".

Ahora que se ha dado cuenta al Icass de la problemática se abre un plazo de tres meses para intentar frenar el cierre o asumir sus consecuencias. "Vamos a potenciar que la residencia se mantenga en funcionamiento, porque me consta el buen hacer de los trabajadores y la satisfacción de sus mayores", apunta Lois, que insiste en la disposición del Icass para interceder, "más no podemos hacer. Tenemos que esperar a ver cómo evolucionan las negociaciones", añade. Si finalmente no hubiera acercamiento, Servicios Sociales se responsabilizaría de recolocar a los usuarios que ocupan plazas concertadas. La mayor preocupación del personal de Las Magnolias es que se garantice un hogar para los mayores a su cargo, ya que "unos tienen familia y otros no".