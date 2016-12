La residencia de mayores de Gama se salva del cierre

A solo una semana de que la amenaza de cierre se hiciera efectiva, la residencia de mayores Las Magnolias, de Gama, ha recibido «el mejor regalo de Navidad»: un acuerdo que permitirá conservar el hogar de 24 ancianos y mantener a flote el negocio que da trabajo a once profesionales, entre enfermeras y auxiliares. «Ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, poder comunicar a las familias y a los abuelos que no se tienen que ir, que seguirán con nosotros», afirma la coordinadora del centro, María José Muñoz, sin poder evitar emocionarse.

«Ha sido maravilloso, no se puede describir con palabras todas las emociones que hemos vivido estos días», destaca. Y es que después de casi cuatro meses de tiras y aflojas entre el gerente de la empresa Residencias Marismas de Gama, José Ángel García, y el propietario del edificio, se ha encontrado la solución «en el último momento». Un giro inesperado que cambió las lágrimas de tristeza ante un desenlace que parecía inevitable –«El jueves por la mañana, la gente nos preguntaba llorando qué iba a ser de ellos»– por las de «la más grande de las alegrías», añade Muñoz.

Desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), que tiene concertadas 18 plazas de Las Magnolias y ha ejercido como mediador ante este «problema mercantil», ya habían empezado a contactar con los afectados para ofertarles un destino alternativo. Pero el viernes a mediodía se convocó en el Ayuntamiento de Bárcena de Cicero el encuentro que dio un giro al final de esta historia. La llamada que reunió en torno a una misma mesa a las dos partes enfrentadas suponía «la última oportunidad». Y no pudo ir mejor. De la cita salió el acuerdo –aún pendiente de firma– que da cinco años más de vida a la residencia bajo la gestión de la misma empresa, y garantiza su continuidad transcurrido ese periodo, una vez se traspase la actividad al dueño de la instalación, que se compromete a subrogar a toda la plantilla. «Lo que más me preocupaba es que el centro no se cerrara, hemos conseguido que los usuarios y los profesionales, que llevan 15 años trabajando con nosotros, puedan continuar en esta residencia. Todos están contentísimos. Lo importante era eso, lo demás es dinero», sostiene el gerente.

La coordinadora que, muy a su pesar, tuvo que exponer en noviembre a los 26 ancianos a su cargo las circunstancias que atravesaba el centro, ha sido la encargada también de alegrarles las Navidades. «Ha sido tremendo. Imagínate las reacciones de estas personas, que tantas veces nos han cogido de la mano y nos han pedido que lucháramos por ellos, cuando les hemos dicho que seguimos adelante, ha sido precioso». Todo el equipo de Las Magnolias se había manifestado en contra del cierre. Colocaron pancartas con su SOS en balcones y verjas de la residencia y pidieron a Servicios Sociales y al Ayuntamiento que intercediera «por el bien de nuestros mayores», que en la actualidad son 24. «Todos hemos sufrido mucho en este proceso. Veíamos con impotencia que esto se acababa, pero por fin se ha logrado que el relevo entre los gestores sea más cálido. Sin duda, es el mejor regalo que podíamos tener esta Navidad», concluye Muñoz.