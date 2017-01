Una única murga se ha inscrito en el concurso del carnaval de Santoña

El Ayuntamiento de Santoña, a través de la Concejalía de Festejos, se ha visto obligado a ampliar el plazo de inscripción para el concurso de murgas del carnaval hasta el martes, 10 de enero. El plazo para apuntarse a este certamen finalizaba a 31 de diciembre pero, hasta el momento, según ha confirmado el alcalde, Sergio Abascal, solo se ha inscrito una murga para la categoría de adultos.

Todas la agrupaciones a excepción de una, registraron en octubre un escrito reclamando la anulación de todos los resultados del concurso de 2016, dejando desiertos los premios y las clasificaciones, tras detectarse «incumplimientos fragantes del reglamento» durante el desarrollo del mismo, tanto por parte del Ayuntamiento de Santoña, en calidad de organizador, como del jurado del certamen.

Los murguistas realizaron esta petición de anulación tras esperar más de siete meses a que la Concejalía de Festejos tomara algún tipo de medida tras mantener varias reuniones con los murguistas en el mes de marzo en las que pusieron de manifiesto verbalmente las múltiples irregularidades detectadas. En concreto, en otro escrito que registraron en noviembre detallan hasta un total de 31 incumplimientos de las bases del concurso.

Las agrupaciones se mantienen firmes en su postura de que, si no se anula todos los resultados no se inscribirán, ya que «está en peligro la credibilidad de este concurso así como el buen nombre de todas las murgas participantes», por lo que están luchando para que esta situación no se repita en el futuro y de esta forma garantizar el buen desarrollo de este evento.

Ensayos

No obstante, las murgas están ensayando en sus locales, como hacen todos los años, y aunque finalmente no haya concurso saldrán a las calles y plazas de la villa a cantar libremente sus coplas y pasodobles con motivo del carnaval. Ahora mismo, los murguistas están pendientes de cómo se resuelve el expediente informativo abierto por el Ayuntamiento de Santoña a a finales de octubre para resolver este asunto. Según el alcalde se está intentando dar la mayor celeridad a dicho expediente, pero hay que respetar unos trámites. Tras su apertura se ha dado un plazo a todas las partes implicadas para que informen de su postura en relación al concurso del año pasado.

Así, los murguistas registraron un escrito con todas las irregularidades que han detectado y, según señaló el alcalde, se han recibido alegaciones por parte de la murga Las Marchosas, la única que no comparte la petición de anulación, un escrito informativo del presidente de la Comisión de Festejos así como otro escrito de un miembro del jurado. Ahora, el secretario deberá emitir un informe en base a todo ello resolviendo si se han producido o no dichas irregularidades y si son suficientes para anular todos los resultados.

«No está en mi mano ni en la del concejal decir cuando se va resolver el expediente porque tiene unos trámites. Hay muchas murgas a la espera de que se resuelva para inscribirse o no, pero creo que ninguna murga debiera condicionarlo a esto, incidió el alcalde.