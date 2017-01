El carnaval de Santoña no tendrá concurso de murgas este año

El carnaval de Santoña se quedará este año sin el tradicional concurso de murgas adultas. En su lugar, las agrupaciones y el Ayuntamiento han decidido celebrar un acto de exhibición en el Teatro Liceo con el fin de que vecinos y visitantes no se queden sin disfrutar de este evento.

A este acuerdo han llegado ambas partes tras el informe emitido el pasado 4 de enero por el secretario municipal a raíz del expediente abierto por la Alcaldía para determinar la posible nulidad del concurso de murgas de 2016. Todas las agrupaciones, a excepción de una, reclamaban al Consistorio la anulación de todos los resultados del certamen tras detectarse "incumplimiento flagrantes durante el desarrollo del mismo", tanto por parte del jurado como el Ayuntamiento, en calidad de organizador.

El informe del secretario, tras estudiar los escritos de las murgas denunciantes, del presidente de la Comisión de Festejos así como las alegaciones realizadas por la murga Las Marchosas, que no comparte la petición de nulidad, y de un miembro del jurado, concluye que "no cabría sin más declarar la nulidad del concurso porque las causas que se arguyen para hacerlo deben documentarse en el expediente, cosa que no está hecha". Y es que el secretario explica que en el expediente faltan todas las actas firmadas de nombramiento de los miembros del jurado y de la actuación del mismo en las diferentes sesiones de las cuales se desprenderían la existencia de posibles irregularidades. Pero eso, dice, "habría que valorarlo a la vista de una justificación documental". El problema es que esas actas no existen. Algo que no es exclusivo del pasado certamen, sino que desde siempre viene haciéndose esta gestión tradicional basada en la buena fe de todos los intervenientes.

El secretario, por tanto, descarta la posible nulidad en vista de la falta de actas firmadas sin entrar a valorar las irregularidades denunciadas. De hecho, alude a la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite un informe favorable de nulidad al Consejo de Estado previa tramitación de expediente administrativo e, incluso, que las murgas impugnen la resolución de la Alcaldía ante la Jurisdicción pero en ambos casos reitera "se requerirán las actas firmadas, que no existen".

Pulir el reglamento

La resolución de este expediente fue abordada este lunes en una reunión que mantuvieron los murguistas con el alcalde, Sergio Abascal. Las agrupaciones se dieron "mínimamente por satisfechas" con el contenido del informe descartando acudir a la vía judicial. "Nuestro objetivo no era solo la nulidad del concurso sino que queríamos hacer presión de alguna manera para que lo que ocurrió el año pasado no se vuelva a repetir", explicó el presidente de la Asociación de Murgas, Vindio Palacio. "Las cosas se han hecho mal y nosotros mantenemos que ha habido irregularidades para declararlo nulo pero no hay actas. Creemos que hay llegar a un entendimiento y está el compromiso de trabajar todos juntos para mejorar el reglamento del concurso", explica Palacio. En el informe, el secretario pone de manifiesto las deficiencias que presenta el actual reglamento dando unas instrucciones para solventar sus carencias. "Ese camino que nos indica lo vamos a seguir para, de forma consensuada, pulir y mejorar el reglamento que sirva de base para el desarrollo y la organización del concurso de 2018", añade Abascal. El regidor sostiene que las irregularidades se vienen produciendo desde hace ya muchos años pero "es la primera vez en la historia de este ayuntamiento que se ha abierto un expediente al respecto y se le ha dado la mayor celeridad posible". En ese sentido, Palacio valora que "este Consistorio haya mostrado preocupación por lo ocurrido, algo que otros años no ha pasado". Ambos reconocen que "nos duele que este año no haya concurso" pero se muestran seguros de que este parón permitirá recuperar "el concurso en 2018 con mayor fuerza". Y para no dejar a los santoñeses y visitantes sin el espectáculo de las murgas se ha acordado la realización de un evento de exhibición en el Teatro Liceo con la participación de los grupos que deseen apuntarse.