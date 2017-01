Cinco agrupaciones cantarán en la exhibición de murgas del carnaval de Santoña

Un total de cinco agrupaciones se han apuntado para participar en el acto de exhibición de murgas del Carnaval 2017. La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Santoña cerró el plazo de inscripción la semana pasada habiendo mostrado su interés por participar en este evento Los Maky’s, Los Galipoteros, Los Amigos de Chechu, Las Marchosas y Por fin Juntos, según adelantó ayer a este periódico el alcalde, Sergio Abascal. No obstante, a esta lista podría sumarse una sexta murga, Los Vinikis, que han sido invitados a cantar aunque aún no está confirmada su presencia.

El regidor explicó que, tras hablar con los murguistas participantes, finalmente se ha decidido que el acto de exhibición se celebre en la noche del sábado 17 de febrero, en la carpa de la Plaza de San Antonio donde se habilitarán, como en ediciones anteriores, sillas para que el público disfrute sentado de las actuaciones. Para asistir a la exhibición no se fijará un precio de entrada sino que será necesario donar un kilo de alimentos no perecederos por persona que se entregarán a entidades locales. De esta forma, se le da un cariz solidario a este evento. El acto de exhibición volverá a repetirse en la noche del jueves 23 de febrero, en el interior del Teatro Liceo, siendo de igual forma la entrada. Las agrupaciones que suban al escenario interpretarán un repertorio que durará entre 15 y 20 minutos con una estructura libre, siendo también opcional que canten coplas y pasodobles originales de este año o que hagan un repaso a su antología.

Para asistir al evento será necesario donar un kilo de alimentos con un fin solidario

El alcalde también explicó que las murgas infantiles actuarán en la mañana del domingo 18 de febrero en la carpa de San Antonio y que, como novedad, el pregón del carnaval se celebrará en la mañana del viernes 24 de febrero, Día del Niño. El resto de actos tradicionales del carnaval marinero se mantienen en las mismas fechas que estaban previstos.

La celebración de este acto de exhibición de murgas se acordó tras conocerse el informe del secretario municipal que resuelve que no se puede anular el concurso de murgas del Carnaval 2016 como demandaba todas las agrupaciones a excepción de una por detectar «flagrantes irregularidades en su desarrollo». Las murgas han decidido no participar este año en el concurso y sólo cinco de ellas han querido inscribirse para formar parte de esta exhibición. No obstante, todas las murgas interpretarán sus letras por las calles y plazas de la villa durante el carnaval.