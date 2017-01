La chirigota de Santoña lleva su arte y fina ironía al Teatro Falla de Cádiz

Dicen los de la chirigota que los gaditanos no entendieron su ironía. Si algo saben por allí es de chirigotas e ironía. Y el público, precisamente no es tonto y no tomaron la actuación como exaltación de la corrupción. El problema es que la actuación no estuvo a la altura y dejémonos de historias, los de Cadiz tienen una gracia que no tenemos nosotros.