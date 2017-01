La sede popular de Colindres vuelve a aparecer pintada

La sede del Partido Popular de Colindres ha vuelto a amanecer llena de pintadas. Los vándalos han vuelto a arremeter contra la oficina que los populares tienen en el cruce de las calles Gerardo Diego y Juan de Herrera, realizando pintadas en su fachada, si bien en esta ocasión se trata de trazados y no han llegado a escribir mensajes ni insultos, como en otras ocasiones.

Según explicó el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Colindres, José María Alonso, es la tercera vez que pintan la sede del partido en un intervalo aproximado de dos años, si bien en las anteriores ocasiones se escribieron insultos o descalificaciones. La primera que realizaron pintadas en la oficina, el grupo limpió el estropicio, pero en la segunda quedaron restos y ahora el grupo desiste de retirarlo. "Que vea la gente el talante de las pintadas y como se comportan algunos".

Alonso no alcanza a entender lo que motiva estos hechos, dado que no forman parte del equipo de gobierno. "Si estuviésemos gobernando en Colindres y hubiésemos hecho algo mal, todavía, pero estamos en la oposición", decía ayer el edil. Y es que la primera vez que destrozaron la fechada de la sede, el PP llevaba un año gobernando en Cantabria y la segunda, recuerda, coincidió con un momento de crispación por las modificaciones en el sistema educativo y la Lomce. Sin embargo "ahora no vemos que haya nada que lo pueda motivar", afirmaba Alonso extrañado.

El PP, que ya denunció la primera vez que se produjeron pintadas, volverá a denunciar de nuevo estos hechos ante la Guardia Civil y la Policía Municipal para que se investigue quién ha podido realizar la pintada e intentar que no vaya a más.

Para el edil "lo triste" de este asunto es que el grupo utiliza el local para atender a los vecinos. "Estamos en la sede para cualquiera que quiera venir a plantear algún problema o preocupación sobre el pueblo, no somos personas que no demos de la cara y somos comprensivos con cualquier problema".