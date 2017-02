El PRC acusa al alcalde de Guriezo de perder una subvención de 600.000 euros

El Partido Regionalista de Cantabria en Guriezo ha acusado al alcalde, Narciso Ibarra (PSOE), de "comprometer" económicamente el futuro del municipio por perder la subvención de 600.000 euros para la construcción del polideportivo y por "dilapidar" 120.000 euros en el soterramiento de la línea de alta tensión que atraviesa la parcela en la que se ejecuta el proyecto.

Los regionalistas han lamentado que Ibarra y su equipo hayan rechazado cada una de las propuestas que ha realizado el PRC para evitar esta situación. "Cada vez que hemos tendido la mano, no nos han escuchado", aseveró el portavoz regionalista, Ángel Llano, quien recordó que en la anterior legislatura su partido dejó "encarrilada la obra, ya que se habían comprado los terrenos, tramitado la subvención y gestionado los 250.000 euros más necesarios para su realización".

Llano quiso dejar claro que "no había problemas y la obra contaba con los informes favorables de los técnicos municipales para su ejecución". No obstante, incidió en que "los problemas" en este proyecto comienzan cuando los regionalistas ya no ejercen labores de Gobierno y Adolfo Izaguirre decide proceder al soterramiento de la línea de Alta Tensión que atraviesa la parcela donde estaba previsto "sin contar con la autorización de todos los propietarios", y que supone un gasto de 120.000 euros.

Al respecto, Llano recordó que los representantes del PRC presentaron una moción para buscar "la mejor opción" para el soterramiento y la reducción de costes. "Pero todos se opusieron y continuaron con su dislate". De hecho, subrayó que Ibarra, junto con el PP, "sigue el camino trazado por Izaguirre, lo que ha supuesto la pérdida de la subvención y el despilfarro de 120.000 euros". Para los regionalistas, esto va a "condicionar" el futuro del Ayuntamiento porque "deberá asumir el coste de la construcción si bien el presupuesto para este año solo contempla una partida de 63.000 euros para inversiones.

El PRC “siempre”, a pesar de la oposición del resto de los grupos, ha sido partidario de la construcción del polideportivo porque “es y será un activo” para el municipio.