Los carrocistas piden que se aumenten los premios de la Batalla de Flores

Los siete carrocistas que se han inscrito en la próxima edición de la Batalla de Flores de Laredo, fiesta declarada de interés turístico nacional, han reclamado a la concejal de Festejos, Charo Losa (PSOE), una subida de los premios del concurso, lo que supone ampliar en 25.000 euros la partida de 125.000 que la Junta de Gobierno aprobó la semana pasada.

Los carrocistas mantuvieron un encuentro el pasado lunes con Losa en el que le trasladaron que con ese dinero no podían sufragar los costes de material que supone la elaboración de una carroza, que en el caso de las grandes supera los 20.000 euros de inversión, según detalló este miércoles un carrocista a este periódico.

Teniendo en cuenta que la partida ya estaba aprobada por la Junta de Gobierno, la edil de Festejos remitió a los carrocistas al alcalde, con el que pretenden mantener una reunión urgente para trasladarle sus inquietudes. Y es que los encargados de construir las alegorías quieren recuperar los premios que se concedieron en 2008, con otro tipo de reparto.

Esta petición va en la misma linea que la realizada por el portavoz de Izquierda Unida, Alejandro Abad, hace una semana, en la que aseguraba que "los principales problemas de todas y cada uno de las cuadrillas de carrocistas es la financiación y uno de los inconvenientes que tuvieron que afrontar fue la subida del IVA".

David Expósito, uno de los carrocistas afectados, asegura que su participación en esta edición dependerá de lo que finalmente haga el Ayuntamiento, "ya que es imposible e inviable poder construir una carroza si no nos suben los premios". "Todos los derivados del petróleo están más caros. El material nos cuesta un 15% más y no podemos hacer frente a ese gastos, teniendo en cuenta que ya no hay patrocinadores como hace años, sino empresas que te ayudan de otra forma".

Expósito lamenta llegar a este punto, pero cree que si no se plantan no se puede garantizar la fiesta. "Al final, si el Ayuntamiento no pone de su parte y entienden la situación a la que no enfrentamos, pasará como ha ocurrido con las murgas de Santoña".