"Los políticos son los que retrasan la tramitación de un plan general"

El arquitecto urbanista Jesús Molinero impartió recientemente en la Casa Cultura Doctor Velasco de Laredo una charla bajo el título ‘Actualidad y perspectivas de futuro’ dentro de las jornadas sobre urbanismo organizadas por el partido Sí Se Puede Laredo.

–¿Cuál es el principal problema urbanístico que tiene Laredo?

–Tiene bastantes. Por un lado, como en toda Cantabria, está en un momento de impasse, de paro, de definición de cuál va a ser su futuro de actividad, con lo cuál es difícil saber hacia donde tirar. Por otro lado, su situación geográfica y topográfica empieza a estar afectada por todo el cambio climático, como por ejemplo el movimiento de El Puntal y la erosión del mar. Sería conveniente que Laredo empezara a coordinarse con los municipios limítrofes para hacer políticas urbanísticas, económicas y sociales conjuntas.

–Recientemente se ha anulado el Plan General aprobado en 2015 y el Gobierno de Cantabria ya ha anunciado que recurrirá. ¿Qué cree que debería hacer el Ayuntamiento ahora?

–Pues no lo sé. Porque un plan que se ha estado sobando y manipulando durante 15 años de las previsiones de antes a las de ahora, con la crisis económica global y las nuevas legislaciones, es un poco difícil casar con lo que se soñaba en aquel entonces.

–¿Y qué sería entonces lo más conveniente: aplicar el Plan que se ha recurrido o el anterior, el de 1987?

–Cuando hablamos de Laredo se nos olvida Colindres, que tiene un Plan de 1965, actualmente en vigor porque se anuló el aprobado en los años 90. Con lo cual la edad de los planes parece que no tiene mucha importancia en Cantabria, que sí la tiene, evidentemente. En el caso de Laredo, podría subsanarse ese defecto de forma por el que ha sido anulado y aprobarse, pero es jugársela, ya que las situación actual nada tiene que ver con la de hace 15 años.

–¿Cree entonces que podrá prosperar el recurso ante el Supremo?

–Los defectos de forma tienen un difícil aceptación en los juzgados, en general.

–¿Entonces el Ayuntamiento está abocado a elaborar un nuevo Plan?

–Sí, pero aunque lo hubiese aprobado hace diez años, ahora lo estaría revisando. Si las cosas se hubieses hecho como es debido el Plan de Laredo debería haberse aprobado en cuatro o cinco años. Tardar quince años invalida cualquier plan general, con independencia de lo que digan los jueces.

–¿Cree entonces que las discrepancias políticas son las que retrasan la aprobación de los planes?

–La gente se piensa que los planes urbanísticos los hacen los técnicos y no es cierto. Los técnicos los redactan al dictado de los políticos, aunque bien es cierto que los equipos redactores no son simples escribanos. De hecho, los planes urbanísticos se aprueban en los plenos y en la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), cuando se dan los vistos buenos a los planes, están reunidos los políticos. Conclusión, que son los que retrasan su tramitación. Si las cosas se hacen como deben, un plan general se puede intentar aprobar en cuatro años.

–¿En qué cree que tiene que centrar Laredo sus objetivos en materia urbanística?

–Puede tener varias urgencias, además de desarrollar su polígono industrial mediante la aprobación de planes parciales u otro tipo de actuaciones, como es el futuro de la Puebla Vieja, si va a ser un motor o no. Tiene un puerto deportivo de los más grandes del Cantábrico y tiene que saber qué hacer con él y cómo se articula con el resto de municipios y el resto del territorio. Eso no es una aparcamiento subterráneo en el que aparco el coche y me marcho, tiene que ser algo más.

–¿Y qué habría que hacer en la Puebla Vieja?

–Lo que habría que hacer es pagarles un viaje a todos los ediles y algún otro político para que vean los centros históricos de Cataluña o de Francia y que vean lo que se ha hecho allí. Y luego que vuelvan y lo apliquen en su pueblo. Eso vale para el casco viejo de Laredo y para el de Santander. En cualquier ciudad los restos históricos se conservan, se mantienen, se miman y se cuidan, porque además dan dinero desde el punto de vista turístico. La gente cuando salimos queremos ver algo diferente, algo exótico, y muchos de ellos son los cascos históricos.