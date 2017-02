Noja da una segunda vida a sus árboles muertos tallando obras de arte

Para los árboles de Noja hay vida después de la muerte. Un tronco seco, que pasaba totalmente inadvertido, se ha convertido en una auténtica obra de arte objeto de todas las miradas. El Ayuntamiento ha tenido la iniciativa y el vecino Nabil Bachri ha sido el artesano que ha tallado la madera. El resultado es una figura en forma de oso al pie del árbol que se completa con un mapache posado en la parte superior del tronco.

La particular ‘escultura’ está frente a la oficina de Correos de la villa. Y los que se encuentran con ella por primera vez tienen que mirar dos veces para creerse que el tronco de la encina muerta ha vuelto a la vida. Fue al concejal de Medio Ambiente, Javier Martín, a quien se le ocurrió la idea. Cuenta que él es una apasionado de la artesanía y pensó que, ante la necesidad que surge de cortar algún árbol en el municipio cuando se muere o se seca, se podía optar por dejar una parte del tronco y aprovecharlo para hacer una obra de arte.

Nabil Bachri posa junto a su obra.

Es ahí cuando entra en juego Nabil. Él realiza desde hace dos décadas todo tipo de trabajos de carpintería creativa y reproducciones en madera. Algunas de ellas se pueden ver en el rock café ‘Custom’ de Noja donde ha hecho motos, coches y furgonetas. El edil sabía de su destreza y le llamó para proponerle hacer una talla que no solo diera una nueva vida a la encina, sino que también sirva como «atractivo turístico» para el municipio.

Martín, en un principio, pensó en tallar en los troncos de los árboles secos de Noja personajes mitológicos de Cantabria, aunque esta idea ha tenido que quedar aparcada de momento para la primera escultura. Y es que a la hora de elegir una figura hay que tener en cuenta las características del tronco. «La encina enferma que hemos tenido que cortar en la zona de Correos fue nuestra primera oportunidad para llevar a cabo esta iniciativa. Por la forma del árbol, el tronco es bastante grueso y tiene una ligera inclinación, no pudimos llevar a cabo lo del ser mitológico y Blachir me planteó hacer el oso y el mapache y me pareció bien».

Con esa idea en la cabeza, el artesano ha estado trabajando ‘in situ’ durante cuatro días. Para tallar se ha servido de una moto sierra y con un formón ha ido puliendo los detalles más pequeños. La madera la ha lijado, le ha dado un tratamiento para que no se pudra y, finalmente, ha barnizado las dos creaciones.

Figura del mapache, en la parte superior del tronco.

En la parte inferior del tronco ha trabajado con sumo mimo para tallar el oso pues la madera estaba más dañada y hueca. Sin embargo, el mapache presenta un color marrón más brillante, ya que en la zona superior la madera está más fuerte. Como detalle le ha puesto al mapache unos bigotes con las cerdas negras de una escoba. Aunque no lo parezca, se trata de su primera escultura en un tronco. «Cuando lo estaba haciendo la gente se quedaba mirando, sobre todo los niños. Les gusta mucho». Cuenta que se siente «muy bien» cuando está tallando. A Nabil Bachri le satisface realizar este tipo de trabajos artesanos y no oculta el orgullo que siente verlos concluidos. La expectación que está despertando la creación, le está suponiendo nuevos encargos de clientes.

Más árboles

El edil nojeño explica que se va continuar con esta iniciativa. «Allí donde haya que cortar un árbol porque esté seco o muerto vamos a aprovechar para tallar algo». Ahora mismo ya tienen pensado crear una nueva escultura en un pino muerto que hay en el centro de la plaza Marqués de Velasco. «Estoy barajando con Nabil varias ideas e intentaremos que tenga algo que ver con la zona o con Cantabria». Y es que esta primera escultura, que está a la vista de todos desde la pasada semana, «está teniendo mucha aceptación y no paran de hacerle fotografías».