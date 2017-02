Laredo se queda sin mercado dominical a la espera de que se sorteen los 88 puestos

El Ayuntamiento de Laredo ha decidido suspender el mercadillo dominical a la espera de que se proceda al sorteo de los 88 puestos –cuya fecha se desconoce por el momento– y teniendo en cuenta que el contrato actual, de cuatro años, finaliza este viernes, 24 de febrero.

El Consistorio pejino ya ha publicado el listado provisional de solicitudes admitidas para ocupar uno de los puestos del próximo mercadillo, que asciende a 323, y el de excluidos (42). Todos ellos tienen de plazo hasta el jueves 2 de marzo para presentar alegaciones y documentación.

Este periódico se puso en contacto ayer con el concejal de Mercado, Jesús San Emeterio (PSOE), para conocer las razones del Ayuntamiento para adoptar esta decisión, pero declinó hacer declaraciones.

No obstante, el jefe la Policía Local de Laredo, Juan Carlos Veci, confirmó que el Ayuntamiento ha decidido suspender el mercadillo siguiendo las indicaciones del secretario municipal, y teniendo en cuenta que el contrato expira el viernes y que,"de celebrarse, los vendedores estarían en precario".

De esta forma, el Consistorio pejino no atenderá la petición que realizaron los vendedores ambulantes para seguir acudiendo al mercado hasta que se adjudiquen de nuevo los puestos. Tampoco se tendrá en cuenta los dos domingos (de Navidad y Año Nuevo) que los ambulantes no pudieron disfrutar a pesar de haber abonado las correspondientes tasas.

Tras hacerse eco de la decisión del equipo de gobierno (PSOE), este periódico se puso ayer en contacto con los vendedores ambulantes y desconocían que el mercadillo no continuaría."El domingo pasado preguntamos a la Policía Local y no nos pudieron decir nada porque no sabían qué iba a pasar. El problema es que no pudimos decirles a nuestros clientes si habría o no mercadillo", lamentaba Miguel Ángel Pontón, uno de los afectados.

Los vendedores se mostraron"molestos" por la decisión tomada por el equipo de gobierno

Este vendedor ambulante se mostró molesto con la decisión del Ayuntamiento al entender que"no les hubiese costado nada dejarnos poner los puestos ya que tenemos nuestros propios seguros de responsabilidad civil y no tiene que haber ningún problema".

Pontón descartó cualquier tipo de negociación al respecto,"ya que estamos cansados de la actitud de este Ayuntamiento".

Lo cierto es que se desconoce cuánto tiempo se podrá prolongar el proceso de adjudicación de los puestos teniendo en cuenta que, una vez finalice el plazo de alegaciones y presentación de documentación, los técnicos municipales necesitarán unos días para estudiar los recursos y resolverlos.

Medio año de polémica

La polémica generada en torno al mercadillo dominical de Laredo nació en septiembre del pasado año cuando el Ayuntamiento remitió a los comerciantes y hosteleros del municipio una encuesta con la que pretendía saber su posicionamiento respecto al futuro de la infraestructura. Un mes después, los propietarios de la Cafetería Cartago, con el apoyo del portavoz de Izquierda Unida, Alejandro Abad, registraron en el Ayuntamiento mil firmas recogidas por una decena de hosteleros de la villa con las que pretendían que el mercado dominical se celebre como hasta ahora. A finales de ese mes, medio centenar de vendedores ambulantes se concentraron en el Ayuntamiento de Laredo para registrar 1.200 firmas en defensa de sus puestos de trabajo en el mercadillo dominical y mostrar, a su vez, su oposición al sorteo de puestos.

Finalmente, el Ayuntamiento decidió sortear dichos dando cumplimiento a la ordenanza municipal que regula el mercadillo.