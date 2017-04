Santoña sanciona a 25 dueños de perros por ensuciar las calles de la villa

El Ayuntamiento de Santoña quiere acabar de una vez por todas con los excrementos de perros en la vía pública y poner fin a la imagen de un municipio sucio. Por ello, en los últimos meses y viendo que las campañas de concienciación no surten efecto en algunos dueños, la Policía Local ha empezado a sancionar a aquellos que no retiran de las aceras o zonas verdes las heces de sus mascotas incumpliendo la normativa municipal.

La concejala de Sanidad, Nanda Linares, ha señalado que ya se han tramitado y cobrado 25 multas a propietarios de perros que no han retirado los excrementos incumpliendo la ordenanza vigente. Igualmente, hay otras diez sanciones que se están tramitando y se abrirán los correspondiente expedientes. "Jamás en Santoña se han cobrado multas por este problema pero ya está bien de hacer caso omiso y ensuciar el pueblo por este motivo. No se va a permitir". El incumplimiento de la normativa puede suponer multas de hasta 150 euros por faltas leves, de 151 a 350 euros por faltas graves y de 351 a 550 euros por falta muy graves.

La sanción es la última alternativa a esta incívica conducta que perjudica a todos los ciudadanos. Desde la Concejalía de Sanidad siguen apostando por las concienciación y las campañas informativas. La última se ha llevado a cabo el pasado sábado en la plaza de San Antonio con la presencia del alcalde, Sergio Abascal, acompañado de Linares y otros ediles del equipo de Gobierno. Todo ellos repartieron entre los vecinos unos folletos informativos sobre la ordenanza de protección y tenencia de animales junto a unas bolsas –cedidas por Mascota Pacheco y la clínica veterinaria De Cuatro Patas– para recoger las heces. Las autoridades charlaron con los ciudadanos explicándoles las obligaciones que implica tener una mascota y la necesidad de que recojan las excrementos para acabar con este problema "endémico" en las calles de Santoña. "Fue una actuación muy positiva porque lo que se busca sobre todo es sensibilizar y concienciar porque el problema es del dueño de la mascota y es una cuestión de educación. No voy a cejar en este empeño porque se trata de un bien para la imagen del pueblo, pero necesitamos de la colaboración ciudadana". De igual manera, la edil hace hincapié en que los perros se deben de pasear atados mediante correas o collares y, en ningún caso, pueden ir sueltos. "No vale con que digan que están pendientes de ellos. Tienen que ir atados porque así se recoge en la ordenanza y no hacerlo puede ser objeto también de sanción".