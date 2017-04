Castro y su 'pasión' por la Semana Santa

"La Pasión Viviente es el sentimiento de un pueblo. Es algo único y digno de ver. Es el día en el que más unidos estamos los castreños". Con tan solo 22 años, Alejandro Calvo representa este Viernes Santo, a partir de las 10.00 horas, el papel de Jesucristo en la Pasión Viviente de Castro Urdiales, fiesta declarada de interés turístico nacional que este año cumple su trigésimo tercera edición. A pesar de la responsabilidad que tiene representar el papel de Jesucristo, Alejandro se mostraba ayer "tranquilo". Y eso que muchos vecinos no podrán evitar comparar su actuación con la de su padre, Juan Carlos, que interpretó a Jesús en la Pasión Viviente de 1994, cuando Alejandro estaba en el vientre de su madre. "No me preocupa que me comparen tanto con mi padre como con mis dos primos, que también han hecho este papel. Estoy tranquilo pero quizá me salgan todos los nervios cuando comience todo", decía Alejandro este jueves. La que no está tan tranquila, según comenta, es su madre, Carmen Chagartegui, que interpreta el papel de María. "Está mal, y eso que me ve tranquilo. Pero no puede contener la emoción".

Alejandro sabe mejor que nadie lo que es la Pasión Viviente. De hecho, es el primero en interpretar el papel de Cristo después de haber hecho de Niño Jesús en el Belén Viviente que organiza cada año la Asociación Pasión Viviente. "Con cuatro años, cuando ya tenía uso de razón, ya quería hacer de Jesús. Ahí empecé a ponerme el palo de la escoba al hombro y a ver la película en la que mi padre hacía de Cristo".

Tras una temporada desvinculado de la Pasión por encontrarse fuera de Castro, este joven castreño, empleado de una tienda de electrónica, volvió y fue entonces cuando Chechu Arozamena, uno de los organizadores, le propuso para el papel principal. "Yo he nacido aquí, en la Pasión, y he pasado muchas horas metido en ella". Asegura que los ensayos han ido "muy bien". "Mi padre me ha comentado que ya está todo hecho, que sea yo mismo y que disfrute". Lo que más dificultad ha tenido para él han sido las grabaciones de la voz, "porque te tienes que meter en la piel de una personas que está sufriendo". Y reconoce que la escena de la Última Cena también ha sido compleja "puesto que tienes que leer lento y los movimientos tienen que ser fluidos". "Hay que medir bien los tiempos". Y aunque suene extraño, lo que mejor lleva es el Vía Crucis y las caídas con la cruz. "En cuanto me ponen el madero es cuando mejor me encuentro. Para mí es lo más fácil, pese a que es un sufrimiento constante".

El protagonista de la representación de este año destaca por encima de todo el "realismo" y las "ganas" de la gente que da vida a la Pasión Viviente. "Es increíble como un grupo de amigos con escasos recursos, sin nociones teatrales, año tras año saca adelante un evento así y que está declarado de interés turístico nacional. En menos de treinta años hemos conseguido lo mismo que otras Pasiones que son centenarias", subraya.

700 castreños

Alrededor de 700 castreños participan este Viernes Santo en la Pasión Viviente. Todo está preparado para que este evento concite a miles de personas en el casco histórico de Castro Urdiales, donde se desarrollan todos los pasajes de la escenificación. La representación da comienzo pasadas las diez de la mañana en la explanada de la iglesia de Santa María, un decorado natural de excepción al que los organizadores del evento han incorporado otros artificiales que, junto a los vestuarios de los actores, cada vez más logrados, darán al lugar ese toque de época que espera ver el visitante. Las escenas de la Pasión Viviente se irán sucediendo posteriormente junto al Ayuntamiento castreño, en la dársena del puerto pesquero, en la calle San Juan y, finalmente, en los acantilados de La Atalaya, donde se escenificará la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Serán casi cinco horas de una representación que data del año 1985, cuando los participantes en un campamento de verano dirigido por el padre Luis Campuzano decidieron embarcarse en la aventura de representar la vida de Cristo con personajes vivientes que hoy ofrecerá su mejor versión.