Archivada la denuncia por desobediencia contra el propietario de Laredo Aventura

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Laredo, Alicia Alonso, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia presentada por la Policía Local de Laredo, por un presunto delito de desobediencia grave, contra Isaac Labarga, gerente del centro de ocio y deporte ‘Laredo Aventura’, cuyas instalaciones fueron clausuradas el pasado miércoles al no disponer de licencia de obra ni de actividad por ser incompatible el uso de la instalación con lo que prevé el Plan General de Ordenación Urbana de 2015.

ver más Laredo clausura un centro de ocio amparándose en la Ley de Espectáculos

La denuncia de la Policía Local pejina se produjo hace unos días, después de notificar al afectado la denegación del recurso que presentó contra la negativa del Ayuntamiento a concederle la licencia de obras, y por seguir con las instalaciones abiertas, pese a esta negativa.

Aun así, la juez considera que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito. "En la entrega y notificación en la que se informa de la desestimación del recurso por los agentes no se recoge una oposición expresa y menos grave del interesado a cumplir con lo acordado o resistencia a los agentes. Es más, los agentes actuantes le informan que se pase por las dependencias policiales para recoger la desestimación del recurso, por lo que al carecer de autorización para el desarrollo de la actividad debe abstenerse conforme a la resolución del 8 de julio de 2016".

Así, la juez considera que los hechos no son constitutivos de infracción penal "cuando hay vía administrativa" – ya que el propietario tiene la posibilidad de acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo para reclamar la licencia de obra–, y "más aún cuando no nos encontramos ante una orden ejecutiva sino susceptible de recurso, con lo que al ciudadano no puede exigírsele otra conducta".

Archivada esta denuncia, el gerente de ‘Laredo Aventura’ se enfrenta ahora a una infracción muy grave (30.001 a 600.000 euros), según la nueva Ley de Espectáculos de Cantabria que ha entrado en vigor esta misma semana y que ha sido la que ha dado lugar a que la Policía Local de Laredo precintase las instalaciones.