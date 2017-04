Díaz Tezanos acusa a CastroVerde de someter al municipio al "desgobierno"

Los socialistas castreños todavía siguen sorprendidos por la decisión unilateral de CastroVerde (que tiene 7 de los 21 concejales de la Corporación castreña) de romper el pacto de gobierno que suscribieron hace casi dos años. Un día después de que la formación ecologista comunicara su decisión a sus socios de gobierno en la reunión semanal, los ediles socialistas seguían sin salir del asombro.

Tras analizar la situación con los responsables de la Ejecutiva regional del partido, la secretaria general del PSOE de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, compareció en la sede de los socialistas castreños para dar su apoyo a los cuatro ediles afectados por la decisión de CastroVerde, que han renunciado a sus concejalías desde el mismo momento en que se rompió el pacto. "Las discrepancias no deben ser pagadas por los vecinos y con esta ruptura CastroVerde somete al ayuntamiento y al municipio al desgobierno y a la inestabilidad, y esa es una decisión que tendrá que explicar", apuntó Díaz Tezanos, quien considera que considera que la formación que lidera el alcalde Ángel Díaz Munío ha sobrepuesto "intereses partidistas" a la hora de romper el pacto de Gobierno con su partido en Castro Urdiales y que ha utilizado "endebles" argumentos para justificar esta decisión.

La secretaria general del PSOE cántabro, que estuvo acompañada en su comparecencia por el recién elegido secretario general del PSOE castreño, Pablo Antuñano, cree que la ruptura de un gobierno, "que ha otorgado estabilidad" a Castro Urdiales tras años de zozobra política", es una decisión que debería estar "muy argumenta y fundamentada", agotando "todas las vías de entendimiento para facilitar la superación de posibles discrepancias".

Díaz Tezanos mostró su "total apoyo" a la agrupación socialista castreña y al grupo municipal, a quienes ha agradecido su "capacidad de trabajo, dedicación y diálogo" a la hora de consensuar actuaciones que redundan en mejoras para los ciudadanos, al tiempo que consideró una "sorpresa inexplicable" la decisión unilateral tomada por CastroVerde de romper un pacto de gobierno. "Las razones del alcalde no tienen ni pies ni cabeza", apuntó la vicepresidenta del Gobierno, que acusó al alcalde de no concretar esas "discrepancias" que han servido de argumento para acabar con dos años de mandato en conjunto. Desacuerdos que la líder del PSOE de Cantabria entiende que son "lógicos" y "necesarios" entre distintas formaciones que firman un pacto de gobierno. "Nosotros siempre hemos agotado las vías de diálogo con responsabilidad y teniendo en cuenta que por encima de todo están los intereses de los ciudadanos y no los partidistas o personales".

Por su parte, Pablo Antuñano rechazó el ofrecimiento de CastroVerde de que los ediles socialistas continúen en sus áreas de gestión fuera del Ejecutivo local. "Si no nos quieren en el equipo de gobierno entendemos que tampoco nos quieren en las tareas de trabajo de las distintas áreas municipales".

Respecto al respaldo de una moción de censura que permitiera la creación de un gobierno municipal alternativo, Antuñano aseguró que es una decisión que su partido "aún no ha valorado", porque está a la espera de que CastroVerde confirme su nueva configuración municipal.

"Inestabilidad"

En este sentido, el líder del PSOE castreño mostró sus dudas respecto a la capacidad de CastroVerde para gobernar en solitario, al tiempo que reconoció que los socialistas se sienten "desconcertados y preocupados" porque los vecinos "no se merecen un alcalde que ha provocado esta inestabilidad". "La ruptura y lo que vendrá después solo tiene un responsable, el alcalde y CastroVerde".

Sin diálogo

Antuñano consideró que en Castro Urdiales "se ha generado un problema de gobernabilidad" derivado de la "incapacidad del alcalde que no ha sabido gestionar el pacto ni liderar el equipo de Gobierno". "La pregunta es en qué beneficia esta ruptura a los vecinos", apuntó el representante socialista, para quien los castreños "no se merecen" que, "por una decisión unilateral, se inicie en este Ayuntamiento una etapa de incertidumbre e inestabilidad porque un partido no sepa dialogar y conseguir acuerdos".

Las manifestaciones realizadas tanto por Díaz Tezanos como por Antuñano no obtuvieron réplica por parte de los integrantes de CastroVerde, que ayer prefirieron guardar silencio a la espera de mantener una serie de reuniones con todos los grupos de la Corporación castreña para ver si alguno se presta a colaborar en ciertas áreas del Ayuntamiento. Hoy se producirá el primer encuentro, a partir de las 11.30 horas, con el portavoz del PRC castreño, Jesús Gutiérrez.