El alcalde de Castro cree que gobernar en minoría les dará «más agilidad»

El alcalde de Castro Urdiales, Ángel Díaz Munío (CastroVerde), afronta con optimismo el nuevo escenario político que se ha abierto en el Ayuntamiento y que supone que su formación -7 concejales de los 21 de la Corporación- deberá gobernar en minoría los dos años que restan de legislatura después de que el resto de grupos municipales hayan rechazado ocupar alguna concejalía tras la ruptura del pacto con el PSOE.

Díaz Munío cree que gobernar en minoría tiene ventajas e inconvenientes, «como gobernar con otro partido». Pero prefiere quedarse con el lado positivo. Y es que «ahora somos más libres para hacer las cosas que queramos, como queramos». «Vamos a tener más agilidad a la hora de resolver los asuntos». «Desde el primer momento hemos asumido la responsabilidad de gobernar en solitario, con lo cual la gobernabilidad está asegurada».

La indemnización a Ascán, uno de los problemas por resolver Varios son los asuntos que tiene pendientes por resolver CastroVerde en un corto plazo de tiempo. Por un lado está el mantenimiento del autobús urbano, cuyo contrato finaliza el próximo 14 de mayo y se ha licitado, con carácter urgente, por un año con opción a otro más mientras se modifica el pliego de condiciones del contrato de 10 años que se pretende adjudicar. Otro de los asuntos que la formación ecologista debe resolver cuanto antes es el restablecimiento de la OCA (Ordenanza Castreña de Aparcamiento), que está inoperativa desde el pasado mes de noviembre. La intención del equipo de gobierno es llevar el pliego de condiciones del contrato a un pleno extraordinario que se celebraría el próximo mes de mayo. Pero si hay dos asuntos que preocupan sobre manera a CastroVerde, al menos así lo señala el alcalde, son la aprobación del presupuesto –ya que está prorrogado el de 2015– y el pago de la indemnización de 5,1 millones de euros a Ascán por el desequilibrio financiero en que se encuentra la concesión de la gestión integral del agua del municipio de la que es titular la mercantil. En el caso del documento económico, la formación ecologista entiende que es una herramienta fundamenta para poder hacer frente a una serie de inversiones previstas desde hace tiempo, como es el caso de la adquisición de un camión-escala para el Parque de Bomberos de Castro, entre otras. Respecto a la indemnización a Ascán, hay que recordar que la empresa solicitó la ejecución de la sentencia y que en los próximos días el Juzgado de los Contencioso Administrativo Número 2 decidirá si acepta o no dicha petición. Esto supone que el Ayuntamiento castreño debe decidir de que manera hará frente al pago de esa cuantía a la que habrá que sumar los intereses generados desde que el juez falló en favor de la empresa.

Durante esta semana, el alcalde ha mantenido encuentros con los grupos de la oposición para ver si aceptaban su propuesta de hacerse cargo de algún área de gobierno. Pero en todos los casos se ha topado con una negativa. La primera vino de la la mano de los ediles del PRC, con los que CastroVerde tiene buena sintonía a la vista del tipo de oposición que llevan a cabo los regionalistas, cuya intención es «mantener un espíritu de colaboración» con el equipo de gobierno y «seguir haciendo oposición constructiva en favor de los vecinos» y «como puente entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Castro».

El segundo contacto, más breve que el de los regionalistas, fue con el concejal y portavoz de MásCastro-AAV, Demetrio García, que dejó claro al regidor castreño que no está por la labor de ocupar una concejalía al no compartir la formas de gobierno del partido ecologista.

En el caso del PP, aún no se ha producido ese encuentro, pero se da por hecho, por ambas partes, que no servirá de nada. Entre otras cosas porque las posiciones de ambas formaciones son radicalmente opuestas.

Y, en el caso del PSOE, ya dejaron claro al día siguiente de romperse el pacto que «si no nos quieren en el equipo de gobierno entendemos que tampoco nos quieren en las tareas de trabajo de las distintas áreas municipales».

El alcade de Castro reconoce que ha pecado de «ingenuidad» y dice que si los grupos de la oposición ha rechazado la posibilidad de ocupar un área en el Ayuntamiento es «porque creen que estamos pidiendo ayuda. Y como creen que ayudándonos a nosotros se perjudican a ellos mismos, pues renuncian y te quedas ahí solo».

Rédito político

Respecto a la dificultad a partir de ahora para sacar adelante en pleno los temas importantes estando en minoría, Díaz Munío no se muestra preocupado porque su partido entiende que la política se basa en el «interés general». «Nosotros no votamos en contra de un partido porque sea de la oposición. Si lo que propone creemos que es beneficioso para los vecinos, adelante. Y eso es lo que esperamos del resto de grupos». «Si nuestro objetivo fuera que CastroVerde siguiera gobernando cuando acabe esta legislatura, no nos habríamos metido en tantos 'marrones' como poner un carril bici, que no da rédito político; arreglar el cementerio, que da dolores de cabeza, o reorganizar los 'jueveros', que nos da problemas».

«Hay que hacerlo todo, tenga o no tenga rédito político», añade el alcalde de Castro, al tiempo que lamenta que durante la pasada legislatura fueron «maltratados» y «ninguneados» por el equipo de gobierno de entonces (PP-PRC-AAV), «sin ningún motivo, simplemente porque CastroVerde era su contrincante».

Díaz Munío cree que su partido acabará la legislatura como la empezó y no le preocupa el desgaste político puesto que «seguimos teniendo capacidad de gestión». También es cierto que los grupos de la oposición, en un principio, han cerrado la puerta a una posible moción de censura que podría dar lugar a un cambio de gobierno.