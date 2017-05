"Pedimos al alcalde que nos escuche"

"El alcalde solo se ha reunido una vez con nosotros y con el único fin de decirnos que bajo ningún concepto entrarían vehículos en la plaza de Abastos porque había costado mucho dinero su remodelación y que el firme quedaría marcado por las ruedas de los vehículos. Su negativa fue rotunda sin querer escuchar en ningún momento nuestras peticiones".

Los vendedores del exterior de la plaza de Abastos alzan la voz para pedir al alcalde de Santoña, Sergio Abascal, que les permita entrar a este espacio con sus vehículos para efectuar las tareas de carga y descarga de sus productos durante los mercados de verduras y hortalizas de los martes y sábados. "Solo pedimos un horario a primera hora de la mañana y otro al final de la jornada", explican. "El Ayuntamiento está incumpliendo su propia ordenanza aprobada en abril de 2016 sobre la venta ambulante. En el punto 5 se recoge que la descarga de mercancías se efectuará entre las 7.00 y las 10.00 horas y la carga y desalojo entre las 13.30 y 14.30 horas. Y a nosotros nos han prohibido tajantemente entrar".

Esta situación la llevan sufriendo desde el pasado febrero cuando volvieron a vender a la plaza de Abastos tras las obras de urbanización ejecutadas. "El mercado se lleva haciendo aquí desde hace más de 50 años y deberían haberlo tenido en cuenta y pensar un poco en la gente que ejercemos nuestro trabajo, bajo las inclemencias climatológicas, dando un servicio a la villa de Santoña. En vez de facilitarnos el trabajo nos están poniendo trabas", denuncian.

Escasas y poco operativas

Las cinco plazas de carga y descarga dispuestas por el Ayuntamiento para estos vendedores como solución "son a todas luces escasas y poco operativas, ya que están en paralelo unas a otras y todos acudimos con remolque y no cabemos". Cada plaza solo la pueden ocupar media hora como máximo y son 25 puestos más los del interior del mercado (pescaderías, carnicerías o fruterías ) que también sufren este problema. "Son insuficientes y sacar todo el género, que aumenta en cantidad en verano, y el propio puesto con sus hierros, maderas y toldos nos lleva más de media hora". Además, añaden, las plazas están en la otra punta (por la zona de la antigua tienda de Herrería) de donde se colocan para vender y "solo son para los sábados. El martes también hay mercado y se nos cobra por ponernos lo mismo, pero no hay plazas para cargar y descargar".

Sólo los sábados se les ha habilitado para los vendedores estas cinco plazas de carga y descarga. / Ana Cobo

Los comerciantes, que presentaron en el Consistorio un escrito con 200 firmas, se están planteando dejar de venir a vender a Santoña ya que "tenemos que cargar con todas las mercancías desde donde tengamos la suerte de aparcar hasta donde colocamos el puesto, con el consiguiente riesgo de robo entre uno y otro viaje y deterioro del género si llueve. Este debe ser el único mercado de España donde no se puede descargar las mercancías".

Los vendedores recalcan que en todo el tiempo que lleva realizándose este mercado nunca ha habido ningún "problema de inseguridad" por meter lsus vehículos, ni un golpe, ni han causado molestias alguna a los clientes por lo que no entienden esta decisión. Y es que explican que "a la hora que se efectúa la descarga (entre las 7.00 y las 8.30 de la mañana) normalmente la plaza está desierta, y a las 13.30 y 14.30 horas la gente que hay está en las terrazas, a las que se les amplió el sitio, estando ahora claramente delimitado".

Los vendedores señalan que actualmente el firme de la plaza ya está manchado y "no ha sido por la ruedas de nuestro vehículos". Agradecen al pueblo de Santoña y en especial a los clientes el apoyo que les han mostrado, tanto con las firmas que recogieron como con el escrito que presentaron en enero en el Ayuntamiento. "Nadie entiende esta decisión salvo el alcalde y su equipo de gobierno". De igual manera, muestran su "sincero y profundo" agradecimiento al concejal de Santoñeses, Jesús Gullart, "que nos ha apoyado en todas nuestras reivindicaciones aunque nunca obtendrá un rédito con nosotros ya que la mayoría no votamos en Santoña. "Pedimos al alcalde que modere sus formas, que no imponga de esta manera tajante su voluntad y que intente llegar a un acuerdo con nosotros para solucionar este conflicto. Que nos escuche y verá como no es difícil; y que cumpla la normativa municipal por aquello de dar ejemplo". Por último denuncia un "muy mal funcionamiento del papeleo en el Ayuntamiento ya que "a fecha de hoy aún no tenemos licencia para este año, ni sabmos lo que no se nos va a cobrar por la licencia".

Comerciantes afectados

Los comerciantes que tienen sus establecimientos alrededor de la plaza de Abastos como bares y tiendas de ropa también reclaman que se vuelva a permitir la entrada de vehículos para poder descargar sus productos y facilitar la entrada de los proveedores.