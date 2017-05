Santoña da un nuevo paso para la reapertura de su comedor social

La reapertura del comedor social de Santoña sigue siendo un objetivo por cumplir a punto de llegar a la mitad de esta legislatura. El Pleno del Ayuntamiento de Santoña dio la pasada semana un nuevo paso para que este servicio vuelva a abrir sus puertas pero, de momento, no hay una fecha. Toca esperar. Su puesta en marcha requiere de diferentes trámites administrativos que, poco a poco, se están formalizando.

Así, ya están listos los documentos que recogen el reglamento que regulará el comedor social y la ordenanza de precio público para la prestación de este servicio. El equipo de gobierno unió sus votos en el Pleno para aprobar estos punto de forma definitiva tras desestimar previamente todas las alegaciones – a excepción de una – presentadas por el PP a ambos documentos. Desde la oposición, tanto Santoñeses como Populares se declinaron por la abstención en la aprobación definitiva que tendrá que ser publicada en los próximos días en el Boletín Oficial de Cantabria.

La portavoz de la bancada popular, Milagros Rozadilla, volvió a insistir en que "o que se pretende abrir no es un comedor social porque si lo fuera, funcionaría los 365 días del año y sin embargo, no dará servicio ni fines de semana ni festivos". De igual forma, discrepó en que para acceder a este comedor se tenga en cuenta como criterio económico la renta del usuario individual en vez de los ingresos de la unidad familiar, lo que puede dar lugar a que "acudan personas que sí pueden pagarlo". Y, criticó, que tengan prioridad para beneficiarse de este servicio los mayores de 65 años cuando lo primero "debiera ser atender a las personas en riesgo de exclusión social independientemente de la edad".

El alcalde, Sergio Abascal, explicó que tras el estudio "objetivo" de todas las alegaciones se ha acordado su desestimación dejando claro que "nos hemos comprometido y aunque sea lo último que haga en esta legislatura voy a abrir el comedor". A este respecto, dijo, que "por la calle me preguntan personas mayores por su apertura y les pido perdón porque vamos muy atrasados y que tengan paciencia". El regidor explicó que tanto el horario como los días de apertura son modificables "en función de las necesidades que se vayan viendo" y remarcó que "siempre será mejor abrirlo así que tenerlo cerrado como hizo el PP". En cuanto al coste explicó que se ha fijado en 150 euros al mes (comidas y cenas) y que se bonificará hasta un máximo de un 50%. "No se puede bonificar la totalidad porque ya es un precio muy ajustado a la baja y tiene que ser un servicio sostenible". A su juicio tomar como criterio la renta de cada usuario es correcto porque "no creo que haya muchos jubilados ricos en Santoña" y detalló que serán los servicios sociales los que estudien y resuelven las solicitudes para ver si cumplen con los requisitos fijados hasta cubrirse las plazas. "Si se agotaran, que ojalá que no, quedarán en un listado a la espera de vacantes". Abascal añadió que, tradicionalmente, los usuarios de este comedor han sido personas mayores pero también se atenderá a personas en riesgo de vulnerabilidad social. "Este tema no debiera ser polémico. Sumémonos todos porque es algo bueno para Santoña".