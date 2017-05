Las persianas de la discordia

Han pasado ya casi seis meses desde que el Gobierno de Cantabria sorteara 12 viviendas protegidas en régimen de alquiler situadas en la Puebla Vieja de Laredo y a día de hoy siguen sin habitarse. Muchos son los vecinos que pasan a diario por delante del edificio, enclavado en pleno corazón del casco histórico pejino, y se preguntan qué ha podido pasar para que, a pesar de estar finalizadas y listas para entrar a vivir en ellas, siguen vacías.

El Gobierno regional dice que la ley permite instalar las persianas en el interior y el Ayuntamiento no

Pues bien, según han informado fuentes de la Consejería de Obras Públicas a este periódico, la ocupación de las viviendas está condicionada a la concesión por parte del Ayuntamiento de Laredo de la licencia de primera ocupación. Y esa licencia todavía no ha sido concedida porque hay una serie de discrepancias relacionadas con la instalación de persianas en las ventanas de las viviendas, una actuación que, según las tesis del Consistorio pejino no permite el Plan Especial de la Puebla Vieja de Laredo.

IU planteó adaptar los bajos de las VPO a viviendas para jóvenes Izquierda Unida de Laredo propuso al equipo de gobierno (PSOE) que instara a la empresa Gesvicán a la modificación del convenio de construcción de las 20 viviendas de promoción pública, en régimen de alquiler, de la Puebla Vieja para destinar los bajos comerciales a uso residencial para jóvenes. La formación que lidera Alejandro Abad considera que, de esta manera, se dará una "mayor cobertura" a la "alta demanda" de solicitudes de este sector de la población, que tiene "más dificultades" para acceder a una vivienda dada la actual situación económica y laboral. Asimismo reiteró su desacuerdo con que los bajos comerciales de los dos edificios sociales, ubicados en las calles Ruayusera y Revellón, se cedan a Gesvicán para su venta. IU considera primordial que en este contexto, los poderes públicos respeten el espíritu y la letra del artículo 47 de la Constitución española: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

Por contra, el Gobierno de Cantabria defiende que dicho plan no se opone a la instalación de persianas interiores, como es el caso, y sí en caso de que fueran exteriores.Para resolver esta discrepancia entre administraciones, el Ayuntamiento de Laredo ha recurrido a Patrimonio que será el departamento que deberá informar sobre este asunto, que lleva bloqueado desde hace unos cuantos meses.

Desde la Consejería de Obras Públicas esperan que Patrimonio les dé la razón y aseguran que también tuvieron un inconveniente con el suministro eléctrico que "ya está resuelto". Y es que Viesgo les reclamó la instalación de un centro de transformación de luz. Sin embargo, esta actuación se hubiera podido haber llevado acabo en paralelo a la ocupación de las viviendas.

Patrimonio decidirá cuál de las dos administraciones tiene la razón

Lo que más preocupa a la Consejería de Obras Públicas es la "larga espera" a la que están haciendo frente los 12 agraciados en el sorteo de las viviendas, aunque tres de ellos renunciaron al no estar de acuerdo con las condiciones establecidas. "Están deseosos por entrar pero todo depende de que se resuelva cuanto antes esta discrepancia. Una vez que responda Patrimonio a favor nuestro ya podrían entrar al vivir", comentan desde el departamento que dirige José María Mazón.

Una de las doce vecinas que fue agraciada con una vivienda es Laura Vigistain (29 años), que el día del sorteo no pudo ocultar su alegría tras oír su nombre de boca del consejero Mazón durante el sorteo. "No me lo esperaba para nada. Como nunca me toca nada... Pero mira. Era muy complicado, por eso estoy muy contenta".

"He renunciado a la vivienda porque nos han dicho que a los cuatro años teníamos que dejarla"

Sin tiempo para poder atender a este periódico porque tenía que ir a trabajar ese día, Laura relató que su marido estaba en el paro, que tenía un niños de dos años y que vivía en una casa de la familia de su marido, con el que había contraído matrimonio hacia apenas un mes. "Es un regalo de boda", apuntaba al tiempo que comentaba que tenían ganas de no depender de la familia de su marido y tener su propia casa. El hecho de que la vivienda en la que viviría esté situada en pleno corazón de la Puebla Vieja es algo que no preocupaba a Laura. "Nos habían dicho que la vivienda era para cuatro años y luego la teníamos que dejar, pero ahora nos han comentado que tenemos opción a quedarnos más tiempo si la necesitamos". Es por esto por lo que esta vecina de Laredo no se planteaba que pasaría en un futuro. "Ahora mismo estoy pensando en entrar, amueblarle muy bonito y a vivir", señaló hace seis meses. Aquel día Laura dijo que las llaves del piso se las entregarían a finales de 2016 o principios del siguiente. Pero nada más lejos de la realidad.

Laura Vigistain, segunda por la derecha, tras conocer que había sido agraciada con una vivienda / R.R.

Pasado ese tiempo, Laura aseguró a este periódico que finalmente ha renunciado a la vivienda. "El alcalde me dijo que la vivienda era para cuatro años y que luego podríamos quedarnos, pero al final nos han dijeron que no, que pasado ese tiempo nos teníamos que ir. Y lo que nos vamos a hacer es gastarnos un dinero en amueblar el piso, dar de alta la luz y el agua para dentro de cuatro años tenernos que ir... Y encima con un niño de tres años".

Laura deja claro que esas condiciones no les interesan. "Para eso me quedo de alquiler. Nos lo pintaron muy bonito", señaló.

20 viviendas

El Gobierno de Cantabria ha destinado a alquiler social 12 de las 20 viviendas construidas, puesto que las 8 restantes se reservarán para otros usos (cuatro se quedará el Ayuntamiento de Laredo para atender necesidades propias y las otras cuatro Gesvicán para situaciones de emergencia habitacional).

"No vamos a invertir en amueblar un piso y dar de alta la luz y el agua para luego tener que irnos"

Se trata de dos edificios, de 12 y 8 pisos, ubicados en las calles Ruayusera y Revellón del casco histórico pejino con unas medidas de 510 y 247 metros cuadrados. El edificio de 12 viviendas tiene dos portales, con dos locales y seis viviendas. Cada núcleo consta de planta baja, donde se encuentra el portal y los locales comerciales, tres plantas de viviendas -dos por planta- y una bajo cubierta donde se han instalado los trasteros.

El segundo edificio, de 8 viviendas, cuenta con un único portal que ocupa la totalidad del solar. En total, el conjunto cuenta con 19 viviendas de dos dormitorios y 1 de uno. Las superficies útiles oscilan entre los 69 y los 57 metros cuadrados, excepto la de un dormitorio que tiene 45. El total de la intervención supone una superficie construida de 2.712 metros cuadrados.

El proyecto, que comenzó en marzo de 2015, ha supuesto al Gobierno regional una inversión cercana a los dos millones de euros y se ha realizado gracias a unos terrenos aportados por el Ayuntamiento de Laredo mediante expropiación y, posteriormente, cedidos a la empresa pública.