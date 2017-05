"Me lancé enseguida a por él porque ya tenía el mechero en la mano"

Alfonso Abedul, policía municipal de Ampuero, se encontraba custodiando la entrada de los niños en el colegio del pueblo, como cada día, cuando un coche se estrelló contra la Casa Consistorial. Cuando sucedió todo en la puerta del ayuntamiento algunos de los presentes trataron de disuadir al conductor del vehículo de que no encendiera el mechero que tenía en la mano, mientras que otros intentaban contactar con el agente. De entre todos ellos, una vecina le dio el aviso de que había un hombre intentando quemar el ayuntamiento e inmediatamente el policía se dirigió al edificio municipal.

sobresalto en ampuero "¡Lo voy a quemar todo!"

Cuando llegó, Alfonso ya se encontró el coche empotrado en la puerta del ayuntamiento y a uno de los trabajadores municipales intentando hacer entrar en razón al hombre, que ya había introducido la mecha en el depósito. El agente vio, además, que el hombre disponía de distintos enseres para quemar. Aprovechó que no le había visto llegar debido a que el conductor estaba prestando atención al trabajador municipal y a Pedro Deza, el vecino que también intentaba disuadirle. "Enseguida me lancé a por él", relata el agente, "porque estaba con el mechero en la mano y en cuanto me ha visto ya quería prenderle fuego", aseguró el Alfonso Abedul al recordar el suceso. Detalló que en la calle "olía muchísimo a gasolina, aunque no sé si lo habría rociado o no", por lo que no dudó en intervenir y se lanzó sobre él cayendo los dos al suelo.

En la carrera desde el colegio se le soltaron las esposas "pero no paré a por ellas para evitar una desgracia"

Lo cierto es que le costó sujetar al hombre "que tenía una fuerza impresionante", dice el agente, a pesar de que, al parecer, tiene dificultades para andar, por lo que tuvieron que intervenir también varios vecinos cuando el policía ya le tenía en el suelo. Abedul relató que el hombre "forcejeó mucho" y que fue costoso detenerle. Además, el policía contó que en la carrera y con los nervios el cierre de las esposas se soltó. "Pero no paré a por ellas y me fui directamente a por él, para evitar una desgracia".

El policía local agradeció la ayuda de los vecinos que intervinieron "para ayudar a sujetarle porque si no, no podíamos con él", señaló. De hecho, el agente resultó lesionado de este forcejeo. Abedul terminó con heridas en la cara, un ojo y también recibió un fuerte golpe en una rodilla.