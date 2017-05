Los ataques de lobos no cesan en Tudanca

“Cada mañana cuando nos levantamos vamos a ver nuestro ganado y nos ponemos en lo peor, desgracidamente nos hemos acostumbrado en esta zona a ver como algo habitual los ataques de los lobos” se lamentaba en la mañana de ayer José Manuel Gómez, un joven ganadero que ayer veía como uno de sus potros sufría las heridas por las mordeduras de un lobo, pero es que el día anterior había perdido otro y una yegua también moría, posiblemente por el estrés de esos ataques o por golpes que se producen en los ataques a sus crías.

Pero eso es lo que sucedía en las ultimas horas porque en los días anteriores otros ganaderos del mismo municipio como Abel Gómez, Leoncio González, Carlos Fernández y Ángel Cosío, también sufrieron pérdidas entre su ganado, en todos los casos potros. Y así se podría ir viendo lo que vienen sufriendo, especialmente en el último año, la veintena de ganaderos con que cuenta el municipio de Tudanca de apenas 200 habitantes que ha padecido en los últimos años una gran despoblación y que tiene en la ganadería su, prácticamente, único medio de vida.

Tal es la situación que incluso este viernés se les autorizó a realiza una batida para matar dos lobos, una medida excepcional que tan solo se lleva a cabo cuando se sufren importantes pérdidas de manera continua en una zona. Sin embargo nadie consideraba que ello sea un remedio para la situación a la que se ha llegado.

“Durante demasiados años se ha superprotegido al lobo, por lo que llegado a unas ituación que medidas como estas no sirven para solucionar el problema que estamos padeciendo” señalaban algunos de los mas de 40 vecinos y algunos guardas participantes.

Entre ellos se encontraba el propio alcalde de Tudanca, Manuel Grande, que reconoce que en las cuatro legislaturas que lleva al frente del consistorio no ha vivido ningún año como este último. “Aquí siempre ha habido lobros y siempre hemos sufrido algún ataque, pero como los que estamos registrando últimamente, esto nunca se ha visto” ha señalado. “Sabemos que tenemos que convivir con ellos, nadie pretende exterminarlos, pero está claro que se debe de hacer un permanente control porque si no terminan prevaleciendo ellos. Hemos llegado a una situación insostenible” se lamentaba.

Manuel Grande se mostró muy crítico con el consejero de Desarrollo Rural, Jesús Oria, por su recientes declaraciones en las que señalaba que el ejecutivo regional se había puesto al día en el pago de las indemnizaciones a los ganaderos por lo daños sufridos por los lobros. “Eso es mentira, aseveraba el regidor de Tudanca, a mi me deben daños que ha sufrido hace cuatro años y no soy el único”. En la misma línea se manifestaba el presidente de la Junta Vecinal de Tudanca Carlos Fernández. “Esas falsedades se las pueden contar a los de la ciudad que igual ellos los creen, pero no a nosotros. A mi me deben pérdidas de ganado que he sufrido en los años 2008, 2009 y 2015, las he reclamado varias veces, pero como si nada, por eso me indigna que digan eso, y nuestras quejas no es política, es una realidad que estamos viviendo.”