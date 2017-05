El hombre que estrelló su coche en Ampuero creía que le acosaba la Guardia Civil

El hombre que este jueves empotró su vehículo contra el Ayuntamiento de Ampuero con la intención de prenderle fuego explicó a la Guardia Civil que creía que los agentes "le estaban acosando y siguiendo", tal como afirmaron los testigos del suceso. Esos fueron los motivos –sin que existiera esa persecución en realidad– que le llevaron a intentar perpetrar el ataque, ajenos a cualquier aspecto vinculado a la actividad municipal, algo que también confirmó ayer el alcalde de Ampuero, Patricio Martínez.

El hombre dirigió su coche en torno a las 9.45 horas de la mañana del jueves a la fachada de la Casa Consistorial, dejando el turismo encajado en la entrada principal del Ayuntamiento. Luego abrió el depósito de gasolina, donde colocó una mecha con la intención de quemarlo con un mechero. La rápida intervención de un agente de la Policía Municipal y varios vecinos que se encontraban en la calle evitó que el hombre encendiera la mecha con el mechero que tenía en la mano.

Los testigos y algunos vecinos que ayudaron a reducir al individuo afirmaron ya el mismo jueves que, en el conato, el señor repetía que "la Guardia Civil no le dejaba en paz" y que iba "a prender el Ayuntamiento". Este jueves, desde la propia Guardia Civil de Ampuero y también desde el Consistorio confirmaron que el hombre "no tenía razones contra el Ayuntamiento" para hacer lo que hizo. Y así, de hecho, se lo expresó a los agentes.

El alcalde confirmó en este sentido que no tenía nada pendiente con el administración municipal. "Ni cero coma cero", aseguró el regidor. Nada de permisos, peticiones, trámites... Martínez contó que el jueves se interesó por las posibles razones que le pudieron impulsar a estrellar el coche en el Consistorio. De hecho, indicó que el hombre suele solicitar al Ayuntamiento la exención de pago del impuesto de circulación, que así le corresponde, y que este año no se había pasado aún a solicitarla. El regidor matizó que este hombre "aquí al Ayuntamiento no ha venido, no se le ha tratado mal, ni se le ha impedido nada".

En este mismo sentido se expresó el sargento de la Guardia Civil de Ampuero, Julián Martín, al que el hombre le dijo que "pensaba que la Guardia Civil le estaba acosando y siguiendo" y le contó que "había gente que le decía que le queríamos ingresar". "Él me ha dicho claramente que era contra la Guardia Civil y que pensaba que le estábamos buscando, contra el Ayuntamiento no ha dicho nada".

Según informó el sargento, actualmente –al menos hasta ayer tarde– el hombre se encuentra ingresado en el hospital de Valdecilla para realizarle una valoración médica sobre su estado.