Viaje al pasado

En territorio campurriano, a más de cien kilómetros de Laredo y rodeados de un paisaje aún engalanado por montañas nevadas que será sustituido digitalmente por la costa laredana, ha comenzado a grabarse hace unos días el cortometraje ‘Caminito de Laredo’, un segundo trabajo promocional para conseguir poner en marchael proyecto de Laredo VirtHIS, que pretende acercar a turistas y vecinos la historia de la comarca narrada cinematográficamente. El medio con el que se llegará al público consistirá en una aplicación móvil, de realidad virtual, con la que poder hacer un recorrido autoguiado por el casco antiguo medieval. Diego de Vallejo, precursor de esta iniciativa, cree que, de llevarse a cabo, "pondría en valor el rico patrimonio cultural conservado así como el modo de vida de sus habitantes en las épocas pasadas, usando la Puebla Vieja de la villa y el Siglo XVI como punto de referencia".

Este proyecto se apoya en la "fabulosa obra inédita" del dibujante Fernando Hierro. "Desde muy niño admiro sus láminas, así que trabajar y conocerle personalmente ha sido una experiencia insuperable. Jamás habría imaginado que podrían existir aún tantas láminas que no conocíamos. En ellas se detalla la vida cotidiana y edificaciones de las gentes que ocuparon la bahía desde la Edad de Hierro hasta la llegada de los turistas franceses a mediados del siglo pasado".

Vallejo asegura que podía haber elegido la prehistoria para comenzar su proyecto, pero le pareció inteligente iniciarlo por los dos yacimientos arqueológicos de hace dos mil años. "Hasta hoy, casi nadie sabe de su existencia y así demostraré la capacidad del sector audiovisual en el siglo XXI para poner en valor y de moda nuestro patrimonio. Será la prueba de fuerza perfecta para ver si soy capaz de captar la atención de todo tipo de público y con el conjunto de varios capítulos como este, atraer la atención del turismo cultural".

Así, el rodaje de las escenas recrea la Edad de Hierro desde la Edad Media. "En 1558, un peregrino entabla conversación con dos niños algo aburridos. Él, más anciano y sabio, les trata de explicar la importancia de las colinas de enfrente y lo que un día contuvieron. Así, con flashbacks, él explicará cómo era el paisaje de Laredo hace hoy más de dos mil años, con alguna sorpresa de por medio. Este primer capítulo será un buen complemento al proyecto si finalmente se lleva a cabo".

Imágens durante el rodaje. / D.V.

Según explica Vallejo, este proyecto se apoya en las principales asociaciones culturales de la zona. En cada capítulo el peso principal rotará entre ellas. "Como no podría ser de otra manera, si vamos a hablar de paisajes o de bosques, es imprescindible contar con el apoyo de los técnicos de la Asociación Cultural Bosques de Cantabria. Estoy contando con voluntarios locales de la Asociación Cultural de la Cabalgata de Reyes de Seña para reclutar romanos y cántabros voluntarios, ya que uno de los dos castros está en territorio de Seña (Limpias). También me reuní con los directores artísticos de las Guerras Cántabras de los Corrales de Buelna. La banda sonora fue un regalo compuesto por mi hermano y grabada en la Iglesia de San Martín. Todos quieren ayudar. Es muy difícil no emocionarse con la respuesta que está dándome la gente".

Amplia colaboración

El precursor de Laredo VirtHIS comenta que en Laredo y Colindres hay personas que han prestado sus trajes sin saber quién iba a terminar usándolos. En Seña, decenas de soldados romanos recibirán instrucción militar para aprender a marchar y en su centro escolar su compañero Fran le fabrica 'pilums' romanos al llegar a casa. "Todos dan lo mejor que tienen sin pedir nada a cambio, aunque hay dos personas que se han ganado a pulso una mención especial: Raúl Bernardo, que dirige el poblado cántabro de Argüeso y nos abrió las puertas de su proyecto privado volcándose en ayudarnos como si de un vecino de Laredo se tratara, y Viri (Elvira Sarabia), que dirige un ecomuseo-posada y bar en Seña ayudada por dos hijos muy currantes". Según destaca Vallejo, Viri encarna a la perfección el "carácter matriarcal" de aquellas sociedades en las que eran ellas las que tomaban las decisiones y arrastraban y cuidaban de todo el mundo. "Nos dejó todo el material que quisimos y la llevé engañada a ayudarme también en las grabaciones del interior del poblado sin saber que era ella la que las iba a protagonizar. Si este cortometraje brillase algo al terminar sería gracias a estas fabulosas personas".

Respecto a la financiación de este proyecto, Vallejo dice que han empezado gracias a un ‘micromercendazgo’. Durante el invierno logró algo más de 4.700 euros vendiendo merchandising y con pequeños apoyos de muchos vecinos. Pero se le hace difícil calcular ya los costes. Ahora su vida gira entorno a este trabajo. Su sueldo como profesor se gasta íntegramente en adquirir los derechos de propiedad de las láminas históricas, si sus amigos pretenden verle es paseando por los escenarios y localizaciones, su piso es una escuela taller y sus vecinos le "admiran y temen" cuando trabaja de noche entrando y saliendo con un arsenal de armamento ultra realista adornado con cráneos de animales. "Son los sacrificios normales de cuando se persigue cualquier sueño a lo grande".

Vallejo destaca el apoyo y la confianza de los representantes del Ayuntamiento pejino, "algo que significa mucho para mi". "Pero sacar adelante en el 2017 algo que no lleve escrito en el título Liébana con letras gigantes es rematadamente difícil para ellos y para cualquiera. Estoy seguro de que si se pelea un poco más, al final encontraremos la manera", concluye.