Empleados de Corporaciones denuncian por impago al Ayuntamiento de Laredo

El Juzgado de lo Social de Santander ha dado un plazo de diez días al Ayuntamiento de Laredo para que pague las cantidades que adeuda a una treintena de trabajadores contratados dentro del programa de Corporaciones Locales 2015 –bajo la advertencia de proceder a un embargo– ya que recibieron unos salarios menores a los que les correspondían por su catalogación laboral según el convenio municipal.

Los sindicatos UGT y CC OO han sido los encargados de presentar las correspondientes demandas de los trabajadores afectados. De los 92 empleados que fueron contratados en 2015, prácticamente la totalidad han acudido al juzgado a reclamar la cantidad que les correspondía. UGT ha sido la que más demandas ha presentado hasta la fecha en nombre de unas sesenta trabajadores (unos 400.000 euros), el resto, más de una veintena, ha corrido por cuenta de CC OO.

Cabe recordar que este asunto salió a luz hace más de un año, después de que Izquierda Unida de Laredo denunciara públicamente la existencia de posibles deudas del Ayuntamiento de Laredo a trabajadores del proyecto de empleo ‘Laredo Accesible 2015-2016’ porque recibieron "unos salarios menores" a los correspondientes por su catalogación laboral en el convenio municipal.

En aquel entonces IU ya anunció que existían sentencias judiciales que estaban dando la razón a empleados afectados por situaciones similares en otros municipios. Y que, por ello, se estaba produciendo "un aluvión de reclamaciones" ante el Consistorio pejino por parte de trabajadores que han sufrido "esta discriminación salarial". La formación liderada por Alejandro Abad manifestó en aquel momento su apoyo a este colectivo y exigió al equipo de gobierno del PSOE que "no ponga impedimentos" y facilite "el cobro de las deudas a cada uno de los afectados", aunque se trate de contrataciones realizadas durante la anterior legislatura.

"El alcalde no se niega a pagar a los empleados, pero luego no paga", lamenta UGT

El proyecto ‘Laredo Accesible 2015-2016’ incluyó actuaciones relacionadas con la eliminación de anomalías en la vía pública y la mejora de la accesibilidad en diferentes puntos del municipio.

Una año después de esta denuncia pública, UGT ya cuenta con tres sentencias a su favor que afectan a una treintena de empleados y CC OO ha ganado cuatro pleitos que afectan a 15 empleados. Ante el impago del Ayuntamiento pejino, UGT ha decidido reclamar ante el Juzgado de los Social que se ejecuten dichas sentencias.

Según ha podido saber este periódico, el Consistorio laredano ya es conocedor de esta reclamación y tiene diez días para proceder al pago de esos atrasos, evitando así un embargo.

"El alcalde nos ha dicho que no se niega a pagar a los trabajadores, pero luego no paga. Y no entendemos por qué no llegan a un acuerdo con todos los que están reclamando para evitar más juicios", señala Carolina Fernández, representante de UGT en la comarca oriental, quien asegura que este mes y el próximo se celebrarán nuevos juicios que previsiblemente vuelvan a dar la razón a los trabajadores, que reclaman el pago de sus salarios según el convenio del Ayuntamiento de Laredo.

Más demandas

A estos casos se suman los de Corporaciones Locales 2016, que, pese a que cobraron algo más que sus antecesores, no llegan a las cantidades que marca el convenio. Por este motivo, UGT ya tiene en su despacho las reclamaciones de unos 25 trabajadores de la pasada edición. "Lo que hacemos es presentar demandas con reclamaciones de unos diez trabajadores", explica Fernández, sin entender por qué el Ayuntamiento no zanja este asunto como han hecho otros municipios.

Así las cosas, el portavoz de Izquierda Unida, Alejandro Abad, considera que es una "verdadera tomadura de pelo" y una "aberración" que el Ayuntamiento no ejecute lo que indican las sentencias. "Mientras no haya un acuerdo y reconocimiento de la deuda por parte del equipo de gobierno socialista, van a seguir llegando sentencias contra el Ayuntamiento. Hay que evitar que se celebren más juicios porque estamos abocados a perder todos". Es más, Abad advierte de que si se producen más sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento, "el juez puede decretar una baja temeraria que puede suponer una sanción a las arcas municipales de entre 100 y 3.000 euros".

De su lado, el alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación (PSOE) ha señalado en varios plenos que la intención del Ayuntamiento es pagar. Este periódico se puso en contacto ayer con él y con la edil de Hacienda, Rosalina López, pero no se pronunciaron.