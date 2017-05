El misterio del coche negro

La DYA recibió ayer un aviso a las 17.33 horas por un "aparatoso" accidente con un coche volcado en la cuneta de la A-8, en el punto kilométrico 148, a la altura de Castro Urdiales.

Al llegar, los servicios de emergencia, Guardia Civil y Bomberos se encontraron el vehículo "de alta gama", un Infiniti negro, vacío. No había conductor. Ningún ocupante. "Estuvimos buscando por los alrededores y no encontramos a nadie. Ocurre que, a veces, el accidentado ha salido disparado o deambula por la zona, pero en este caso no. Desconocemos cuántas personas había dentro", explica la DYA.

El coche tenía las llaves puestas y las luces aun encendidas. Los bomberos de Castro tuvieron que emplear las herramientas de corte en el capó para desconectar la batería y dejar el vehículo "en condiciones de seguridad".

Al parecer, el conductor 'fantasma' del Infiniti negro perdió el control del vehículo, salió de la vía, se empotró contra unos pinos y acabó tendido en la cuneta. Lo que pasara después, nadie lo sabe. De momento, porque la Guardia Civil se quedó en el lugar del accidente para realizar las pesquisas oportunas y localizar al propietario del coche.

Choque frontal

Ayer en Castro Urdiales se produjo otro accidente en el que una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada al Hospital de Laredo.

Dos furgonetas, "una pequeña y otra de tamaño medio" chocaron frontalmente en la Nacional 634 a la altura de Cotolino y Brazomar.

Según la DYA en Castro, viajaban dos ocupantes en cada vehículo, uno de los conductores perdió el control tras tomar una curva y chocó contra el otro. El vehículo que quedó tendido en la cuneta se llevó la peor parte y una mujer que viajaba de copiloto, "que presentaba diversos traumatismos", tuvo que ser excarcelada por los bomberos de Castro Urdiales. Las tareas para rescatar a la herida se prolongaron durante 45 minutos y la Guardia Civil y Policía Local tuvo que cortar el tráfico en ambos sentidos.

Una ambulancia de la DYA trasladó a la mujer al Hospital de Laredo con "pronóstico reservado".

Aunque en el momento del accidente (16.20 horas) llovía, se desconocen los motivos del choque.