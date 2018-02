‘100x27 Mujeres sinsombrero’ La Biblioteca Central de Cantabria acogerá del 1 de marzo al 8 de mayo una exposición que visibiliza y subraya el «enorme potencial artístico y cultural que aportan a Cantabria las mujeres» GUILLERMO BALBONA Santander Miércoles, 14 febrero 2018, 07:11

Transversal y multidisciplinar. Reivindicativo y plural. Poesía y artes plásticas. Gestión cultural y creación. Pintura, fotografía, instalaciones y poesía integran la muestra que encabeza el proyecto de un colectivo configurado por cien mujeres del mundo de la cultura en Cantabria. Diversos proyectos transmedia, documentales, educativos, artísticos se han sucedido en los últimos tiempos con el fin de visibilizar, reconocer y reivindicar la huella de estas creadores y artistas. ‘100 mujeres del mundo de la cultura-Cantabria’ convoca a un colectivo integrado por artistas, escritoras, poetas, diseñadoras, comisarias, activistas... que han decidido unirse para rendir un merecido homenaje a la generación del 27 y a Las Sinsombrero, en particular, y que destaca su legado artístico e intelectual.

‘Las Sinsombrero’, las mujeres de la generación del 27 que aún no recogen los libros de texto, serán objeto de este homenaje en Santander del 1 de marzo al 8 de mayo. La Biblioteca Central acogerá este espacio estético de evocación en una cita comisariada por la poeta y artista Nieves Alvarez. El proyecto auspiciado por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria cuenta con la coordinación poética de Dori Campos Nieto.

‘¿Por qué 100 x 27 Mujeres sinsombrero?’ Concha Méndez, Ernestina de Champourcín, Josefina de la Torre, María Teresa León, María Zambrano, Maruja Mallo, Rosa Chacel, entre otras, configuran la nómina muchas veces olvidada, en ocasiones invisible, ligada a la Generación del 27. Fueron mujeres pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, escultoras y pensadoras, de inmenso talento que no sólo gozaron en su tiempo de éxito nacional e internacional, sino que a través de su arte y activismo desafiaron y cambiaron las normas sociales y culturales de la España de los años 20 y 30.

Hace más de un año Nieves Alvarez comenzó a gestar el proyecto que tiene su fundamento en el 90 aniversario de una generación significativa en el mundo de la cultura de nuestro país, «donde las mujeres creadoras fueron olvidadas y era necesario reivindicar su obra y su existencia». Para completar el interés del proyecto, apunta, había que hacer referencia a la importancia de «visibilizar y poner de manifiesto el enorme potencial artístico y cultural que aportan a Cantabria las mujeres: poetas, escritoras, artistas plásticas, escultoras, diseñadoras, músicas, compositoras, bailarinas, actrices, curadoras, galeristas, coleccionistas, documentalistas, periodistas, profesoras, etc. etc. Cien mujeres que juegan un papel importante en su entorno, y que representan a muchísimas más que, aunque no se las conozca, participan en el mundo de la cultura de una región que destaca en este ámbito y en la que las mujeres se niegan, nos negamos, a permanecer invisibles».

Las poetas y activistas culturales Nieves Álvarez y Dori Campos impulsan este proyecto, con el apoyo de Cultura, que se completará coninstalaciones, un vídeo, recitales y conciertos

La iniciativa saca a la luz a 20 mujeres que representan a todas ellas: Ángeles Santos Torroella, Carmen Conde, Concha Méndez, Ernestina de Champourcí, Josefina Carabias, Josefina de la Torre, Luisa Carnés, Magda Donato, Margarita Gil Roësset, Margarita Manson, Margarita Nelken, Margarita Xirgu, María Goyri, María Teresa León, María Zambrano, Maruja Mallo, Remedios Varo, Rosa Chacel, Rosario de Velasco y Zenobia Camprubí. «Deberíamos conocer a todas estas mujeres olvidadas y silenciadas, algunas de las cuales sufrieron el exilio, la marginación y la guerra, además de múltiples discriminaciones. Y no se trata de estudiar a estas mujeres por el hecho de serlo, sino porque tuvieron un peso enorme en la profusión de las vanguardias artísticas y también en la política de la España de principios del siglo XX».

Tras la inauguración, está prevista una performance en la que varias mujeres del 27 se pasearán por la exposición con sus ropas de época, en una actividad convocada con la colaboración del Palacio de Festivales. El sábado, día 24, varias creadoras de Cantabria, que forman parte del proyecto ‘Genialogías’ ofrecerán recitales en la librería Mujeres y compañía, al mediodía, donde presentarán precisamente el proyecto 100x27 y recitarán poemas de sus respectivos libros con la voces de Campos, Rosario de Gorostegui, Raquel Serdio y Álvarez; ya, a las nueve de la noche, dentro del programa ‘La habitación de las mujeres’ del café-bar ‘Vergüenza Ajena’, donde se presentará el libro ‘Descubrir lo que se sabe’. Ya en Santander se presentará el libro en Gil el próximo 2 de marzo.

En el caso de las artistas cántabras se expresan con sus obras y desde sus títulos «comunican intenciones ocultas o evidentes, pero siempre generadoras de búsquedas y pensamientos que nos lleven a otros significados y otras latitudes del conocimiento».

Las participantes Adela Sainz, Alexandra García Núñez, Almudena Campuzano, Amparo Coterillo, Ana Álvarez Ribalaygua, Ana Bolado, Ana Díaz, Ana Estebanez, Ana García Negrete, Ana Laguna, Ana Santamatilde, Ángela Troyano Cestelo, Araceli Gedack, Araceli González Vázquez, Arancha Goyeneche, Barbara de Rueda, Belén Poole Quintana, Blanca Jiménez Gómez, Carmen Alonso, Carmen Mora González, Carmen Quijano, Carmen Sánchez Diézma, Celia Corral, Choli Fuentes, Concha Rincón, Cristina del Campo, Cuca Nelles, Dolores Gallardo, Dori Campos, Elda Lavín, Elena Camacho, Emilia Trueba, Enma Meruelo, Estela Docal, Gloria Pereda, Gloria Ruiz, Gloria Torner, Inés Fonseca, Isabel García de Juan, Isabel Victorino, Isabel Villar, Laura Centero, Laura Cobo, Laura Escallada, Lidia Gil Calvo, Lola Sáinz, Lourdes Royano, Luisa Bahillo, Luisa Díaz, Majo Polanco, Manuela Alonso, María Ángeles Cobo Fernández, María Jesús Cueto, María José Echevarría, María José Pereda, María Montesinos, Marián Amazarray, María Toca, María Vidal, Marian Bárcena, Marian Rueda, Marianela Ferrero, Maribel Fernández Garrido, Marie- Vida Obeid, Marina Gurruchaga, Mariola Moreno, Marisa Campo, Marisa Lavín, Marisa Samaniego, Marisol Cavia, Marta López, Marta Mantecón, Merche Fernández González, Mónica Carballas, Menchu Gutiérrez, Mónica Gutiérrez Serna, Natalia Liaño, Nerea Soto, Nieves Álvarez Martín, Noemí Méndez, Nuria García, Paloma Bienert, Patricia Fernández, Paz Gil, Pilar Fernández Zamanillo, Raquel Martín, Raquel Serdio, Rosa Gil, Rosa Pereda de Castro, Rosario de Gorostegui, Sara Huete, Tatiana Perdiguero, Teresa Rodrigo Vicente, Veracruz Fernández de la Reguera Díaz, Veronique Sobrado, Vicky Kylander, Wendy Navarro, Yolanda Novoa ,Yolanda Soler Onis, Zaira Rasillo.

Por su parte, las poetas proponen «lecturas de corazón a corazón, de mente a mente, donde las palabras bailan, animan, sugieren, responden, preguntan, hablan de tú a tú a las bocas del aire», según define Alvarez. La comisaria del proyecto ha concebido dos instalaciones y un vídeo: ‘Cajas’ es un instalación de pared, en la que se combinan sobre blanco el negro y el rojo, formando una estructura simétrica y cuadrangular en el centro (incluyendo poemas de las 27 poetas de Cantabria), dispersa y rectangular en la periferia, incluyendo 100 frases para la Historia, escritas por las 100 mujeres que participan en el proyecto.

‘Doble espiral’ es un instalación de suelo, integrada por 200 botellas transparentes: «100 de ellas forman una espiral que contiene en su interior las 100 frases para la historia; y las otras cien configuran otra espiral inversa que quiere representar a 100 mujeres de la Generación del 27: 20 con sus nombres y 80 con interrogaciones que quieren hacer presentes a las mujeres invisibles».

Y ‘Frases para la Historia’ es un vídeo sin fin que va pasando los nombres, las fotos y las frases de las 100 mujeres que se han sumado al proyecto, las cuales representan a todas las mujeres creadoras de Cantabria.

Un caleidoscopio

El proyecto transversal tiene varias direcciones que se complementan y se transforman «en un todo múltiple, poliédrico y colectivo, sin dejar de contemplar las individualidades que lo construyen». Funciona como un caleidoscopio en el que se pueden ir observando diferentes facetas de un mismo todo.

La exposición, en ese sentido, «es un árbol con ramas que crecen desde ese tronco conceptual y abarcan diferentes eventos». En la propia inauguración, una acción performática simbólica: 100 mujeres se quitarán el sombrero y lo colocarán dentro de una casa transparente que forma parte de la propia exposición.

El día 9 Nieves Muriel, Marta Mantecón y Marisa Samaniego, coordinadas por Rosa Pereda, pondrán en común su sabiduría en torno a las mujeres del 27 y los nuevos feminismos, desde una mirada actual y comprometida con el arte y la cultura. Una forma de conmemorar el 8 de marzo el Día Internacional de la mujer.

El 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, dos actrices, Rosa Gil y Raquel Martín, y dos músicos, Luisa Bahíllo, violín, y Marie-Obeid Vida, piano, pondrán música y voz a la poesía de 27 autoras de Cantabria. Como novedad, se estrenará una partitura de Rosa García Ascot (Suite para piano de 4 piezas) que Obeid ha conseguido que envíe la Residencia de Estudiantes. Se entregará a los asistentes una copia del libro-catálogo de 112 páginas con imágenes y textos del proyecto.

El día 8 de mayo, finalmente, se celebrará un concierto a cargo de Marisa Lavín, Lidia Gil e Inés Fonseca, a modo de simbiosis entre el 27 y 2018 que pone fin al proyecto transversal y «nos anima a seguir caminando por la senda de la igualdad y la visibilidad». Durante el tiempo que se prolongue la exposición se sucederán visitas guiadas organizadas. para grupos de escolares y adultos.