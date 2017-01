Tres días de enero con resaca de humor

Humor, parodia, historias amenizadas con música y un espectáculo educativo, familiar e interactivo configuran las citas escénicas previstas en Santander durante este arranque del nuevo año en el escenario del Casyc. La Fundación Caja Cantabria acoge a lo largo de enero tres propuestas con los nombres de Santi Millán, Javi Sancho, Millán Salcedo y el montaje infantil de Pica-pica con sus ‘Grandes éxitos’.

‘Estamos mejor que nunca’ de Santi Millán y Javi Sancho es un espectáculo, que nace tras tres años de itinerario por todos los teatros de España con ‘Santi Millán Live’, en el que esta particular pareja cómica regresa a la carga con «dosis renovadas de ironía, buen humor y capacidad de autocrítica».

Santi Millán, «a pesar de tener ya una edad, alardea de poseer una salud de hierro y encontrarse en la mejor etapa de su vida; parodiándose a sí mismo y a sus múltiples obsesiones: deporte, mujeres, series, mascotas, libros de autoayuda… nada se escapa del radar de un Millán en la plenitud de la vida». Javi Sancho se cuela en el show casi de tapadillo, «sumándose a una fiesta a la que no ha sido invitado. No pasa nada, es su sino. La gestión del fracaso no tiene secretos para este joven cómico, que ha sido fundamental en la vida de millones de personas».

Dos cracks de la comedia unen sus fuerzas para ofrecer un espectáculo que se postula como irreverente, lleno de humor y frescura. Millán y Sancho son dos de los cómicos más populares de nuestro país y, ahora, unen fuerzas para ofrecer un montaje repleto muy actual, irónico y con grandes dosis de realidad. Santi Millán, popular actor y presentador de la televisión cuyos orígenes deben buscarse en la compañía catalana La Cubana cuando tan solo contaba con 20 años, dio el salto a la televisión fichando por El Terrat, productora que le abre las puertas a programas presentados por Andreu Buenfuente.

Por su parte, Millán Salcedo con su montaje ‘En mis trece’ firma, dirige y protagoniza un nuevo espectáculo en el que mezcla humor, canciones, parodias y audiovisuales. Un «trepidante repaso» a toda su carrera, desde Martes y 13 a la actualidad. Sobre el escenario, un sinfín de historias amenizadas por la música en directo del pianista Marcos Cruz. Un divertimento humorístico-musical-cantábile para caricato y piano, en clave de ‘MÍ mismo’, basado en ‘Yo me subí a un piano verde. Resultado de mezclar «biografía, humor, homenajes, complicidad, canciones….». El pasado año se cumplió el 30 aniversario del sketch de Encarna Sánchez, el gag más importante de la televisión española. Millán Salcedo firma, dirige y protagoniza este nuevo espectáculo que «nace de la necesidad imperiosa de subir a un escenario. Hacer humor es lo que me gusta, es una claraboya por donde se cuela la actualidad más inmediata»

En palabras del propio hombre de escena: «No es un espectáculo, es un «chow» y mi pretensión es hacer «de reír», porque es lo único que sé hacer y usarlo como terapia, porque para mí eso es un escenario: una terapia...‘En Mis Trece’ es en mis trece». Sobre el escenario, una mezcla de monólogos, sketches y música.

La tercera propuesta viene de la mano de Pica-pica, con su «espectáculo familiar, interactivo, educativo y lúdico». El grupo infantil presenta sus ‘Grandes Éxitos’. Una cita que ha coincidido con la reciente salida de su nuevo Dvd+CD en vivo. Un recorrido por el mágico mundo de Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro. Después de 5 años de trayectoria como Pica-Pica, con tres trabajos en el mercado y más de 600 millones de visualizaciones en su canal oficial de Youtube, el espectáculo incluye dos temas inéditos y éxitos como: Pollito Chicken, El Baile de la Fruta, La Mané, English Pitinglish y La Taza, entre otros.

Humor y juegos que fomentan la creatividad y las habilidades sociales infantil. Los ex-componentes de Cantajuego «son ahora los vecinos de un patio muy particular en el que puede suceder cualquier cosa».

Ya en febrero el escenario del Casyc dará cabida a dos espectáculos musicales: la presencia el día 4 de Javier Ruibal, compositor, guitarrista y cantante de El Puerto de Santa María. Y el día 18, el nuevo espectáculo de la compañía Al Aire.

En esta ocasión, la bailaora Lucía Serrano se une, en la dirección artística, con la cantaora Noelia ‘La Negri’ Heredia. Su ‘4 Mujeres’ rinde tributo a muchas artistas reconocidas de primer nivel y otras tantísimas desconocidas que, durante décadas e incluso siglos, han nutrido con su cante, baile y toque esa fuente de arte inagotable que es el flamenco.