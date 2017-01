La tarta de pecado de Santos

4

De los muchos dulceros que han endulzado mi vida de goloso irreprimible, hoy me cumple recordar al maestro de Torrelavega, Luis Santos Fernández, quien en 1953 fundó la confitería Santos junto a su esposa, Emilia San Miguel, si la memoria no me traiciona. Parar en su establecimiento devino para mí rito obligado cuando regresaba de llevar a mis alumnos al repetido viaje de cada curso mensual, cuyas paradas estaban predeterminadas: Santillana del Mar, Altamira, Comillas, San Vicente de la Barquera, Pechón... Y, tras la tripada, en La Franca o Llanes, el retorno tenía como punto fijo de parada la Confitería de Santos.

Donde a ver quién era el guapo que no se llevaba unas polkas o la tarta de hojaldre, mantequilla y almendra especialidad de la casa. A su gran cordialidad, excelentes maneras y exquisita pulcritud unía Santos una virtud que sólo puede permitirse quien carece de secretos. El dulcero tenía el alma de cristal. Y de cristal también era su obrador, abierto a la calle para que todo el mundo supiera cómo y qué se trabajaba dentro. Con qué limpieza, con qué pulcritud, con qué amor se obraba, sobre mesas en las cuales podía comer el más remilgado. Todo cuidado al detalle. El instrumental. Los productos. La chaqueta blanca (sin mangas), el delantal. Todo, ya digo, de una pulcritud excelsa. Y nada de humos. Porque allí nunca vi fumar a nadie. No puedo asegurarlo. Pero tengo para mí que aquel gran profesional del hojaldre, a quien recuerdo con poco pelo y gafas de ver lo que se cuece, no fumaba. Ni él ni su personal. Porque su acreditado pastel de hojaldre, mantequilla y almendra marcona laminada por nada del mundo había de alejarse del punto que le había dado fama de singular. Singularidad. Tenía que saber a gloria. No a nicotina.