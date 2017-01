Teresa Vivas abre con sus 'Perversos poliformes' las exposiciones de Miriñaque

santander. «Los globos en cautividad se vuelven agresivos», reza uno de sus grabados. En otra de sus imágenes una niña rodeada de tiburones piensa en su flotador con forma de patito. Otro de sus dibujos muestra a una especie de triste Alicia que en lugar de pétalos se pregunta por el tradicional 'me quiere, no me quiere' cortando alas de mariposa. En las entrañas de los grabados de Teresa Vivas habita siempre una vuelta de tuerca, una frontera entre el realismo más duro y la ensoñación, entre la fantasía infantil y la perversión, entre el sueño y la pesadilla.

Sus creaciones abren hoy el programa expositivo 2017 de la Sala Miriñaque, que el pasado año ya destacó por una apuesta singular por la fotografía y por creadores con gran personalidad visual.

En este caso son trece piezas las que integran una muestra que será inaugurada hoy a las 20 horas. Escena Miriñaque ahonda así en su labor de acercar su espacio teatral a otras propuestas artísticas como ha sido ya habitual en años anteriores. La sala de la calle Isaac Peral destinada también a la obra de artistas plásticos acoge en esta ocasión, como apertura de su actividad del año, los grabados y óleos de la artista madrileña afincada en Santander, Teresa Vivas.

Obras como 'El hada de las flores, 'Nunca aceptes regalos de un payaso' o 'Con la comida no se juega', óleos sobre lienzos y grabados a punta seca y acuarela, acercan el mundo de la creadora que contiene elementos literarios. Un itinerario narrativo que juega con los contrastes entre la inocencia, la violencia, las sombras, los descubrimientos del mal, los temores y terrores primarios, en estampas por las que cruza la ironía, que conllevan un relato implícito y se muestran como un mosaico muy personal que combina la sutileza e inocencia a través de un juego de percepciones.

Trayectoria

Teresa Vivas (Madrid, 1974) vive y trabaja en Santander desde 2004. Artista en constante formación cuyas destrezas se manifestaron a muy temprana edad, actualmente cursa estudios en la escuela de arte Espacio Alexandra (Santander), donde realiza la mayor parte de sus trabajos.

Entre sus exposiciones más recientes destaca su participación en la colectiva 'Quijotes del Arte, la capacidad de la mirada' (Biblioteca Central de Cantabria, Santander, 2016); 'Perversos Polimorfos', en colaboración con la artista Elizabeth Salas Quintana (Bar Zapa, Santander, 2016); además de participar en el proyecto 'Dioses de la Puerta' de la academia Hispasia de Santander.'

La propuesta expositiva se abre hoy de manera paralela y complementaria a la puesta en marcha de la temporada 2017 que arranca este fin de semana con la programación infantil de 'Baby planet y mas.'. El montaje 'Dulce de leche' inaugura mañana las representaciones.

Escena Miriñaque levanta el telón y tanto la sala como la compañía retoman la actividad teatral con nuevas actividades y proyectos. Además de mantener las tarifas habituales del año pasado, organizan 'Miriñaque te invita al teatro por tu cumpleaños'. Los adultos y niños que cumplan años el día de la función acudirán gratuitamente a la representación porque Miriñaque regala su entrada. Además de retomar las clases de interpretación en sus diferentes niveles, los responsables de la sala organizarán nuevas actividades vinculadas con el teatro durante estos próximos meses.

Mañana a las 18.00 y el domingo al mediodía tendrán lugar las funciones de 'Dulce de leche'. Teatro sensorial e interdisciplinar, firmado por Blanca del Barrio, la obra es una evocación de cocina y fogón. Escrita para los más pequeños, para dibujar en el aire e imaginar... 'Dulce de Leche' «son los cinco sentidos cantados, bailados y recitados... El teatro se transforma en interior, en el que los peques entran en un hogar, una casa-cuerpo».

Las canciones y bailes serán el hilo conductor para recorrer los cinco sentidos, «cinco escenas como cinco ventanas que abren los ojos del niño al mundo».