"Mi único talento es el disimulo"

Después de tres años paseándose por los teatros de España con su espectáculo ‘Santi Millán Live’, este actor y Javi Sancho vuelven a la carga con dosis renovadas de ironía, buen humor y capacidad de autocrítica. Un espectáculo que ofrecen hoy a Santander con el título de ‘Estamos mejor que nunca’ y en el que Millán, "a pesar de tener ya una edad", alardea de poseer una salud de hierro y encontrarse en la mejor etapa de su vida; parodiándose a sí mismo y a sus múltiples obsesiones: deporte, mujeres, series, mascotas, libros de autoayuda... Javi Sancho se une al show casi de tapadillo, sumándose a una fiesta a la que no ha sido invitado y entre los dos llenarán de risa el Teatro Casyc, a las 20.30 horas. Millán, que tras años en los escenarios alcanzó una gran popularidad en televisión, en series como ‘Siete Vidas’, ‘Frágiles’ o ‘El chiringuito de Pepe’, reconoce en esta entrevista que la edad es lo de menos si lo que se desea es vivir, recuerda su vinculación con Cantabria y confiesa que su único talento es el de aparentar que lo tiene.

–En unos tiempos de quejas y preocupaciones da gusto encontrar a alguien que clame que está mejor que nunca.

–Bueno, no era tan difícil. Como partimos de una situación tan mala, no es muy complicado ir a mejor. Pero ahora en serio, lo que pretendemos con este espectáculo es lanzar una mirada positiva al presente y al futuro y reconocer que, en el fondo, estamos bien.

–¿En qué consiste la obra que trae a Santander?

–Pues es un espectáculo en el que Javi Sánchez y yo mostramos nuestras filias y fobias así como lo que nos llama la atención de una forma divertida y amena. El hilo conductor es esa visión de la vida que tenemos los que con 48 años nos resistimos a hacernos mayores. Hay muchos Peter Pan por ahí sueltos.

"Hay que olvidarse de la edad que uno tiene y vivir la que realmente se desea vivir"

–Representa a un cómico madurito que no lleva bien lo de la edad. ¿Qué consejo daría a alguien que estuviera en ese momento?

–Pues que se olvide de la edad que tiene y que viva la que realmente desea vivir.

–Háblenos de su compañero Javi Sánchez.

–Es un error de casting. Es más guapo, más joven y mejor cómico que yo. Lo contrario de lo que se hace normalmente, que es meter a alguien peor y que no haga sombra al protagonista. Cuando viajamos por ahí mucha gente se me acerca para comentarme lo bueno que es ese chico. ¿Y yo? ¡Pero si soy Santi Millán!

–Pues no ha dudado en contar con él para su equipo ciclista ‘Imparables’ ¿En qué consiste el proyecto?

–Es un proyecto que conjuga a la perfección dos de nuestras pasiones, el entretenimiento y el deporte. Hemos grabado varios reportajes, el último un viaje de 17 días por un desierto de Chile. Se trata de una serie de retos deportivos que realizamos en distintos puntos del planeta y que nos tiene muy satisfechos.

–¿Qué significa la bicicleta para Santi Millán?

–Una gran afición a la que llegué de forma muy casual y desde luego nada premeditada. Nos fuimos de vacaciones, alquilamos unas bicicletas y así fue como descubrí algo que me permite desconectar del mundo.

– Antes decía que contar con Javi Sánchez en ‘Estamos mejor que nunca’ había sido un error de casting. Pero en tal caso habrá sido suyo, porque es el productor de la obra. ¿Cómo es su trabajo en Zoopa?

–Zoopa es una empresa que funciona gracias a mi socio Carlos Ortet, porque si dependiera de mí... Creo que hacemos un buen tándem, porque él es un creativo que viene del mundo de la empresa y yo soy solo creativo. El caso es que nos va bien. Juntos descubrimos a Javi Sánchez en un concurso de monólogos. En general está siendo una buena experiencia para mí.

– Es un hombre de teatro que empezó con La Cubana, aunque parece que la popularidad le ha llegado a través de la televisión. ¿Qué es lo mejor y lo peor de los dos medios?

–Con La Cubana tuvimos mucho éxito y un gran impacto porque venía a vernos mucha gente. En alguna gira sumamos más de un millón de espectadores. Pero claro, luego llegó ‘Siete vidas’ y en una noche nos veían cinco millones de personas. También es cierto que era otra época, ahora sería más complicado reunir a tanta gente frente a la televisión. En cuanto a qué me gusta más, reconozco que el teatro me apasiona. Siempre me ha apasionado, la verdad, pero tiene el hándicap de las giras que cada vez me cuesta más afrontar. Lo bueno de la televisión es que por muchas horas que trabajemos puedo estar en mi casa y disfrutar más de los míos.

Programa de talentos

–Ahora empieza una nueva edición del concurso ‘Got Talent’ qué presenta en Tele 5. ¿Habrá muchas novedades?

–No tantas. El formato es el mismo, si bien es cierto que uno de los miembros del jurado, Jesús Vázquez, ya no está y en su lugar tenemos a Risto Mejide. Es un animal de televisión y su aportación es muy buena para el formato.

–Presenta y no es presentador. ¿Cómo afronta esta tarea?

–Intento ser un presentador no al uso, porque está claro que no puedo compararme con otros, como el propio Jesús Vázquez que ahora mismo es el mejor. Así con todo ya había presentado otras cosas con anterioridad, por lo que no ha sido algo nuevo para mí.

–Y si retrocedemos en el tiempo y regresamos a los inicios de su carrera, ¿se plantearía presentarse a un programa de este tipo para darse a conocer?

–No podría. Mi único talento es el disimulo y lograr aparentar que lo tengo. No hay ni una sola cosa en la que destaque por encima del resto, pero si recomendaría a alguien que lo tuviera que se presentara. Realmente es una lanzadera.

"Mi abuelo era de Potes, una tierra increíble para todos los que nos gusta la bicicleta"

–¿Cuáles son sus próximos proyectos?

–De momento hacerlo hoy lo mejor posible en el escenario del Casyc y seguir de gira con ‘Estamos mejor que nunca’. ¿Sabes qué me hace mucha ilusión lo de Santander? Es que mi abuelo era de Potes.

–¿Y viene mucho?

–Poco, menos de lo que quisiera. Liébana es una tierra bellísima y los paisajes impresionantes. Para todos los que nos gusta tanto la bicicleta es un sitio increíble.

–Con la Cubana vino mucho a Torrelavega.

–Es cierto. Torrelavega era una de nuestras principales plazas. Siempre nos acogió de maravilla y, sin embargo, se nos resistió Santander. La primera vez que interpretamos ‘Cómeme el coco negro’ en Cantabria fue en un colegio. Me acuerdo perfectamente. Fíjate lo que es la memoria, no sé lo que hice ayer, pero no se me ha olvidado ese colegio y esa representación. ¿Ves lo que es la edad? (ríe)

–Más proyectos.

–Pues como tú misma has dicho tenemos la nueva temporada de ‘Got talent’. Ya hemos grabado los primeras episodios en los que se elige a los concursantes y en breve empezaremos con las galas.

–¿Cómo se ve Santi Millán dentro de diez años?

–Más mayor, pero con la cabeza igual que ahora. Y esto no es bueno porque con 48 años tener cabeza de uno de 35 puede tener un pase, pero a punto de cumplir sesenta se notará mucho la diferencia con uno de 35. ¿No te parece?