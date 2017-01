Dieciséis maravillas cervantinas

Juegos de espejos, una mirilla, frascos de vidrio, un laberinto de naipes, lunas menguantes, unas extrañas gafas, ovejas y peces, una lluvia de monedas y máscaras. Una puerta de entrada a la ficción da la bienvenida al visitante y le anima a adentrarse en el mundo de los personajes cervantinos. Tras ese umbral, la muestra ‘16 personajes que maravillan y...Miguel de Cervantes’ invita a un viaje a través de un gran cuadro cronológico, de forma esquemática, en el que se contempla el trazado de la vida y obra situado en el contexto histórico y literario con datos y fechas. Este recorrido, un desfile de criaturas «para recordar lo sabido, para enseñar lo que se desconoce, es una danza del saber, en donde Miguel de Cervantes da la mano a sus personajes», asegura la catedrática Rosa Navarro Durán.

La Biblioteca Central de Cantabria acogerá durante desde el mes de febrero esta muestra sobre los personajes nacidos del genio de Cervantes, producida y organizada por Acción Cultural Española en colaboración con la Consejería de Cultura. Un recorrido a través de la obra de este universal autor del que se conmemoró su 400 aniversario el año pasado. La exposición dibuja la vida literaria de Cervantes (1547-1616) a través de un recorrido por su propia obra: desde su primera creación, ‘La Galatea’ (1585), novela pastoril, a la última: ‘Los trabajos de Persiles y Sigismunda’, relato bizantino que se publicó póstumamente, en 1617.

A través de imágenes y palabras se presentan a algunos de los personajes literarios de Cervantes, porque son ellos los que trazan el recorrido de su obra: junto a los citados, don Quijote, Sancho Panza, Dorotea, el Caballero de la Blanca Luna, los duques, Clavileño, el licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo, Preciosa, Cipión y Berganza, doña Lorenzana, Chanfalla, Catalina de Oviedo y Pedro de Urdemalas que conforman una galería de figuras ilustradas por Pedro Moreno, que pretende ser una invitación a la lectura. En la galería de personajes se incluye también la presencia del novelista en sus creaciones: como personaje y como escritor, dialogando y hablando de sí mismo o de sus obras.

El consejero de Cultura Ramón Ruiz destaca que la convocatoria itinerante que recala en Santander es una manera «muy interesante y espero que atractiva» de comenzar este año expositivo en la biblioteca, un lugar «inmejorable para albergar una muestra sobre uno de nuestros grandes escritores. Además, esta cuidada exposición pone un acento especial en lo didáctico y ofrece una perspectiva distinta que puede ser muy atractiva para que los estudiantes se acerquen a los personajes cervantinos de una manera diferente, más lúdica e interactiva».

Por ello, el consejero anunció que durante el mes de exhibición se convocarán distintas visitas guiadas y desde su departamento, se animará a los centros educativos para que tomen parte de las propuestas.

En la muestra, que cuenta con el comisariado de Navarro Durán, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Barcelona y con el citado Pedro Moreno, Premio Nacional de Teatro, como dibujante de los figurines de los personajes de Cervantes, los personajes de sus libros van presentándose a través de nueve módulos-libro mediante imágenes y palabras; «son ellos los que trazan el recorrido de su obra, son sus creaciones literarias las que dibujan la inmensa figura de Miguel de Cervantes en la historia. Por ello, los protagonistas de la muestra son sus propios entes de ficción; pero sin olvidarle a él, a su creador».

‘16 personajes que maravillan y….Miguel de Cervantes’ se concibe como un lugar mágico y literario, con esos juegos de espejos...y, sobre todo, máscaras, muchas máscaras. Y todo a la vista de todos y en homenaje a su creador, el gran Miguel de Cervantes.

La parte principal de la exposición está vertebrada por esos nueve módulos-libro que se muestran abiertos. Los ocho primeros, de color rojo, contienen a 16 personajes, unidos dos a dos por pertenecer a la misma obra o al mismo texto impreso, «salvo los que inician el desfile. Se ha escogido el número 16 para subrayar el año que une el de su muerte en 1616 y el de la conmemoración del pasado año, aunque algunos de esos personajes llevan de la mano a otros: «Rinconete no quiso dejarse retratar sin Cortadillo, ni la duquesa sin el duque, ni Chanfalla sin la Chirinos, ni tenía sentido dejar que saliese solo Berganza sin Cipión, ya que no hubiera sido imaginable el coloquio de los perros. Ni tampoco se podían separar a dos peregrinos que recorrieron paisajes fantásticos y reales para estar toda la vida juntos: Persiles y Sigismunda. Por último, se presenta un libro dedicado exclusivamente al propio Cervantes». La exposición muestra una secuencia cronológica de las obras salvo el módulo inicial que incluye su primera y última creación.

Los libros abiertos presentan dos páginas en las que se sitúa la escenografía que representa a cada personaje, los elementos de atrezzo y explicación del decorado, y los elementos que identifican cada obra: personaje, título y libro al que pertenece, fecha y, junto a ellos, un resumen breve de la trama. En la parte que corresponde a las cubiertas del libro, se puede ver el título y el personaje para facilitar al público la localización de la creación literaria.

Acción Cultural Española (AC/E) llevó la muestra a la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá y al Festival Cervantino de Guanajuato.

En esta cita el público podrá disfrazarse con la ropa y complementos típicos del Siglo de Oro –gorgueras, telas, gorros–, y en la que además podrá usar la cubierta del libro a modo de photocall para llevarse un recuerdo gráfico de la exposición. La muestra ilustrada ha sido producida en un doble formato con la idea de que se pueda ver de manera simultánea en América y en España. Otras ciudades americanas han dado cabida a esta mirada cervantina, mientras que de junio hasta el pasado día 8 espacios como la Capilla del Oidor de Alcalá de Henares y la Biblioteca Nacional de España han exhibido este trayecto didáctico. «Me planteé mil veces desde dónde partir, y al final me trasladé a mi época del colegio cuando leía a Cervantes y opté por transmitir a los niños lo que yo tenía en mi cabeza cuando yo tenía su edad», dijo la comisaria sobre el sentido de esta aventura. «Como Don Quijote es tan inmenso los demás personajes también querían asomarse. Leocadia (de ‘La fuerza de la sangre’) se me aparecía en mis sueños y me decía que no me iba perdonar no salir en este desfile», expresó la catedrática e investigadora sobre las señas de identidad de la cita.