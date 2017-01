La compañía cántabra Viento Sur vuelve a la escena con ‘Oh my God!’

La compañía de teatro cántabra Viento Sur regresa a los escenarios, después de un parón de cuatro años, con la comedia ‘Oh my God!’. Será hoy, en Espacio Espiral a partir de las 20.30 horas. Se trata de una obra, con trasfondo agridulce, que invita a pensar. Dos mujeres, Celia y Herminia, aparentemente opuestas que se encuentran y con el paso del tiempo descubren que no son tan diferentes.

La obra Título. ‘Oh my God!’, dirigida por Miguel Meca con Marga Sánchez y Silvia San Vicente. Lugar. Espacio Espiral, en el Paseo Menéndez Pelayo (Santander). Día/hora. Hoy, a las 20.30 horas.

‘Oh my God!’ está basada en la obra ‘Creo en Dios’, de Francisco Sanguino y Rafael González. Interpretada por las actrices Silvia San Vicente y Marga Sánchez, bajo la dirección de Miguel Meca, es una historia sobre la amistad y la soledad. Marga Sánchez interpreta a Herminia, una mujer sola y sin amigos que cuando era pequeña vivía en la planta once de un edificio con su hámster. Un día lo sacó al balcón y lo dejó caer en un paracaídas que nunca llegó a abrirse, un hecho que marcó su vida. Mientras, Silvia San Vicente interpreta a Celia, quien a los 16 años se escapó de un internado y no ha parado de entrar y salir en la vida de todo el mundo.

Viento Sur nació en el año 2000 de la ilusión de cinco actrices: Marta y Luz López Dóriga, María Hoz, Marga Sánchez y Sira Fernández. Ellas habían estudiado en la Escuela del Palacio de Festivales y emprendieron proyectos teatrales y audiovisuales, la mayoría implicados en temas sociales. Su primera representación fue ‘Desconocer Conocidos’ en 2001, escrita y dirigida por María Hoz con motivo del Día de la Mujer. También se implicaron con la Dirección General de la Mujer en un spot sobre las redes de tráfico y explotación sexual.

La compañía ha producido y rodado varios cortometrajes, como ‘La Herencia’, escrito por Luz López Dóriga y dirigido por Víctor Dupla, con el que ganaron varios premios y ‘Al alba venid’, escrito y dirigido por la artista Veronique Sobrado. En su trayectoria han puesto en escena piezas de Tenesse Williams, Sergi Belber, Paloma Pedrero y monólogos como ‘Frente al espejo’, contra la violencia de género, escrito y dirigido por Marga Sánchez. En 2013 se tomaron un respiro y hoy vuelven a la escena con ‘Oh my God!’.