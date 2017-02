"El actor vive para encontrar la verdad y el político hace teatro para mentir"

Israel Elejalde (Madrid, 1973) tiene la madurez necesaria para meterse en la piel de un Hamlet atormentado este sábado en el Teatro Concha Espina de Torrelavega. Reconoce que se trata de un personaje al límite casi desde el principio de la obra, pero interpretarlo era su sueño desde que tenía 18 años. Ahora piensa en ser el Rey Lear o Macbeth. Apasionado del teatro, reclama un pacto por la cultura aunque reconoce que la política "no siempre se ejerce de manera honesta" y hay políticos "negligentes".

La ficha Qué. Israel Elejalde es ‘Hamlet’, una obra de la compañía Kamikaze Producciones dirigida por Miguel del Arco. Cuándo. Sábado, a las 20.30 horas. Dónde. En el Teatro Concha Espina de Torrelavega.

–¿Cómo es interpretar a Hamlet?

–Es un personaje difícil, una aventura en la que he pasado miedo, pero estoy contento y orgulloso.

–¿Es el personaje más difícil que ha interpretado?

–Sí, porque Hamlet no solo tiene la dificultad de cómo es, sino también te enfrentas al imaginario del público que ha leído la obra, la ha visto o tiene muchas referencias suyas.

–¿Cómo ha sido meterse en la mente de un personaje atormentado?

–Es un personaje casi al límite desde el comienzo de la obra. Desde el principio está sumido en una vorágine emocional brutal. Y eso implica un compromiso de los actores para mantener ese nivel alto durante las dos horas y media que dura el espectáculo.

–¿Resulta difícil convivir con Hamlet?

–Más que difícil es placentero. Yo me dedico a esta profesión por poder tener la capacidad de interpretar este tipo de personajes. Yo soñaba con Hamlet desde los 18 años.

–En Hamlet trabaja a las órdenes de Miguel del Arco, ¿cómo es?

–Conozco a Miguel desde hace veinte años. Es mi amigo y mi hermano. Es uno de los mejores directores y actores del país y eso un actor siempre lo agradece. Es un lujo. Con él me siento siempre en casa, confío mucho en su criterio y me da sensación de seguridad.

–¿En la piel de qué otro personaje clásico le gustaría estar?

–Me gustaría mucho meterle mano a Macbeth o Sigismundo, aunque todavía me quedan unos años para poder interpretarlos, son mayores, pero espero que no se me escapen vivos. Y algún día, más adelante, el Rey Lear.

–Veo que usted es más de drama que de comedia.

–Sí. Soy un actor dramático al que de vez en cuando le gustaría hacer comedia.

–¿Cuándo empezó su afición por el teatro?

–Fue en el instituto, con 12 años. Tenía un profesor de Lengua y Literatura que le gustaba el teatro y creó un grupo. Así estuve hasta los 18 años cuando empecé a estudiar Ciencias Políticas. Antes de terminar, hice un curso de interpretación y decidí dedicarme a esto, pero mi padre me dijo que si quería que me pagara la carrera de Interpretación tenía que acabar la de Ciencias Políticas. Así fue.

–¿Mejor actor que político?

–Elegí la que más me apasionaba aunque la política también me apasiona pero tiene mala fama. Es una profesión que bien ejercida es apasionante y profundamente necesaria para nuestra sociedad. El problema es que no siempre se ejerce de una manera honesta.

–Bien es cierto que en política también hay mucho teatro.

–Claro que hay teatro y fingimiento. En teatro vives para encontrar la verdad y en política cuando uno hace teatro es porque estás intentando mentir, sin más. No hay ningún afán loable detrás de esa teatralización, es un comportamiento indigno. El teatro es un ejercicio que busca la dignidad humana.

–Si se hubiera decantado por la política ¿cómo apoyaría hoy a la cultura, a los actores y a la escena?

–Primero hay que tener la convicción de que es necesario apoyar a la cultura. Es algo que saben, porque no son ignorantes. Lo que a veces son es negligentes. La cultura es un tejido muy frágil que se intenta proteger porque es absolutamente fundamental para definir la identidad de un país. La cultura es el camino por el que deberiamos ir todos para tener una idea común de qué es España. Yo intentaría llegar a pactos en políticas culturales, que se extiendan en el tiempo y no sean cortoplacistas que lo único que generan son resultados nimios que son arrasados por los siguientes que deciden que lo que hicieron los anteriores no vale. Así no se puede construir una identidad cultural ni nada.

–Su profesor de Literatura le condujo al teatro. ¿Cree que la educación cuida las artes escénicas?

–No, aunque hay mucha gente que se esfuerza mucho. Hay una desconexión brutal entre educación y cultura. Mientras educas al niño, el consumo de cultura debe estar presente porque es fundamental para desarrollar una conciencia ciudadana. No está bien implementado en España, ni la Ley de Educación que se la tiran a la cara unos a otros.

–¿Y cómo ha sido su evolución en teatro?

–Me siento orgulloso porque voy paso a paso y no me he comido ninguna etapa. He aprendido esta profesión casi de una manera artesana. Es algo que me enorgullece.

–¿Algún proyecto a la vista?

–Hacer sostenible la compañía Kamikaze, aunque las dificultades son máximas.

–¿Qué es para usted la interpretación?

–El teatro no es solo una forma de ganarme la vida, sino una forma de ver la vida. Y si tengo que definirlo me quedo con una frase de Borges que dice que el teatro es un sitio donde una persona finge ser otro y los que le escuchan fingen creerlo.

–¿Cree que los actores jóvenes lo tienen hoy más difícil?

–Los actores lo tendrán siempre difícil porque esta profesión es difícil. El nivel de incertidumbre es muy alto. Incluso en Francia, donde hay unas políticas culturales que todos envidiamos. Si añadimos los recortes y la ausencia de políticas culturales sólidas y serias, obviamente lo van a tener difícil. Pero hay que seguir andando y poner un pie delante del otro para después poder sacar la cabeza.