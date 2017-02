"Las niñas tienen que aspirar a mucho más que esperar a un príncipe azul"

Raquel Díaz Reguera (Sevilla, 1974) visitará Cantabria esta semana para celebrar diversos encuentros con lectores en colegios y bibliotecas. Los niños y niñas de los colegios públicos Fuente Salín en Pesués, Manuel Llano en Terán, Pintor Escudero en Torrelavega, Valle de Reocín en La Veguilla, Ramón Pelayo y Castroverde en Santander conversarán con la escritora e ilustradora andaluza. Así mismo, Díaz Reguera mantendrá encuentros con lectores en las bibliotecas públicas del Centro Cultural de Villanueva de la Peña, Guillermo Arce de Los Corrales de Buelna y La Vidriera de Maliaño.

¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo de la escritura?

Profesionalmente, comencé como letrista. A los 20 años firmé mi primer contrato editorial con Universal. Pocos mese después comencé a trabajar para Warner, como adaptadora al castellano de canciones del repertorio de artistas como Nek, Zucchero o Noa. Fueron diez años en los que junto a mi hermana Nuria (escribíamos juntas) hicimos letras para muchos artistas: Miguel Ríos, Víctor Manuel, Pasión Vega, Alba Molina, Pastora Soler, Chayanne, La Oreja de Van Gogh.

¿Qué pasó con la canción? ¿Sigue componiendo?

La piratería se llevó por delante a muchos profesionales. La manera de escuchar canciones ha cambiado, ahora nadie compra un CD, de hecho ya ni los coches traen equipo preparado para leerlos. La música se descarga de la red, los jóvenes son seguidores de canciones más que de artistas o grupos. Atrás quedó el ir a tu tienda de música a comprar el vinilo o cd de tu artista favorito, leer las letras en el libreto. ¡Mis hijos no saben lo que es un cassette! Echo de menos el mundo analógico. Creo que mientras no se regule la manera de pagar a los autores por su trabajo, mientras no se eduque para entender que los creativos también pagan hipotecas de manera física y no virtual, mientras los artistas (no hablo de las estrellas que salen en la televisión) de todos los ámbitos culturales no gocen del respeto profesional necesario, estaremos en un país donde los que se dedican a escribir, a componer, a actuar, en definitiva, a crear, lo tendrán difícil para vivir de lo que hacen.

Una de sus ilustraciones.

¿Cómo fue su llegada al mundo de la literatura para niños?

El punto de inflexión fue la maternidad. Empecé a inventar cuentos para dormir a mis hijos, recuperé los pinceles y me atreví a ilustrar mis palabras. '¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?' fue mi primer álbum. Seis años después va a publicarse la décima edición de este cuento que le escribí a mi hija Violeta para explicarle que las niñas tienen que aspirar a mucho más que a esperar a un príncipe azul. Hoy he publicado 27 títulos. Soy una afortunada.

¿Cómo lo hace?

No paro un minuto. Duermo poco, trabajo mucho y me divierto tanto. Dicen que el dinero llama al dinero, de eso se poco. Pero la imaginación llama a la imaginación. Una vez que abres la puerta de tu mundo propio ya no hay manera de salir. Un cuento llama a otro cuento, un personaje te lleva a otro. Es infinito.

¿Cómo surgió su amor por la ilustración?

Cuando comencé a visitar librerías especializadas en infantil para comprar libros a mis hijos, me di cuenta de que, desde que yo había dejado de leer cuentos ilustrados, se habían convertido en libros artísticos. Soy una admiradora del trabajo de muchos ilustradores y una atrevida que se lanza a ilustrar las cosas que imagina cuando escribe. Las salas de espera, las horas en las que mis hijos están en las extraescolares y los espero tomando un café son mucho más amenas con un cuaderno y un lápiz en los que desplegar mi mundo. Me considero una aprendiza con entusiasmo. Y una fan que alucina con el trabajo de otros.

¿Cuáles son sus referentes en el mundo plástico?

Tengo un montón y soy absolutamente ecléctica en mis gustos. Creo que mi mejor virtud es la capacidad de admirar, de quedarme 'ojiplática' ante un cuadro, una escultura, un boceto. Soy una mitómana de algunas piezas de arte. Cuando visité el museo Orsay, en París, creí que me moría delante de una escultura de una bailarina de Degas. En Berlín me dieron ganas de llorar paseando mis manos por la replica de Nefertiti ideada para que el público pueda ver con el tacto. Soy muy curiosa, me gustan los estudios de los artistas, ver sus procesos creativos, cotillear en sus mesas de trabajo. Admiro a Lorenzo Saval, director de la revista 'Litoral'. Su creatividad es deslumbrantes. Admiro la inventiva, la curiosidad y los universos de un montón de artistas.

Los registros de sus obras son diversos, pero el amor y el desamor es uno de sus temas predilectos. Háblenos de él.

¿Por dónde empiezo? Soy muy de todos o nadas, muy dramática, probablemente muy intensa, muy peliculera, los más prácticos en cuestiones de amor dirán que soy muy inmadura en lo que a los desbordamientos sentimentales se refiere. Me gusta pensar en un amor muy desmedido, muy apasionado ¿como a todo el mundo? A la vez, creo en la pareja como un en un tándem complementario, en el que cada uno debe aportar su mundo propio, sus inquietudes. En mi catálogo de tipos de amor desgajo el amor mismo en cuatro categorías: Desmedidos, a medida, a medias y mediocres. Dentro de cada uno de ellos identifico seis subtipos de amor. En fin, fue muy divertido racionalizar y esquematizar un sentimiento tan irracional. Antes que el amor fueron los besos, también catalogados. Me gustan los catálogos y está claro que me gusta inventariar sentimientos y estados de ánimo. Lo básico, que el amor empieza en uno mismo, hay que tratar de tener a salvo el amor propio.

Una de sus obras con Paco Mir (Tricicle) se va a llevar a los escenarios. ¿Cómo se siente ante esta nueva versión?

Entusiasmada, entusiasmada, entusiasmada.

Algunas de sus obras ( 'Cenicienta', 'Madres', 'Abuelas' y 'Abuelos'.) tienen un contenido cercano al catálogo. Cuéntenos cómo surgen estos libros.

Soy más ordenada de lo que creo. Inventariar es una manía. Desgranar personajes, besos, sentimientos es algo que hago sin pensar. Las abuelas surgen de mi pasión por mi abuela Pepa, a la que cada día y ya hace más de quince años que no está, echo de menos..

¿Cómo ha vivido su primer acercamiento a los cuentos populares con su último libro 'Cenicienta'?

'Cenicienta' es mi álbum más redondo. Veo los cuentos clásicos como una sinopsis de una historia mucho más larga que no está contada. Cenicienta, su madrastra, sus hermanastras, su madre, el príncipe, el hada madrina. ¡Nadie tiene entidad! ¡por no tener no tienen ni nombre! Me he inventado un universo alrededor de un personaje y su breve trama. He tratado de contar mucho más de lo que está contado, partiendo de un cuento que todos conocen. Cenicienta es mucho más que una criada polvorienta a la que le cambia la vida el encuentro con él, una vez más él salva a la chica desvalida. Aquí no. El príncipe está, pero representa al amor, quien sabe si sólo al primero. La madre de Cenicienta se llamaba Ada y era una apasionada de la biología. El padre, el Marqués de Betronia, mantenía una relación epistolar con el Capitán Nemo. Todos estos personajes con sus mundos aparecen en 'Cenicienta'. ¿Querrá Spielberg hacer una película?

¿Qué planes tiene para ese nuevo año?

El 20 de febrero, llega a las librerías, de la mano de NubeOcho un proyecto muy bonito sobre el acoso escolar: '¿Qué le pasa a Uma?' y '¿Qué le pasa a Nicolás?' Después, más desenfadado, llega 'El animal perfecto', también con NubeOcho. Un cuento para más pequeños. Creo que es muy divertido. Su protagonista es un manojo de nervios, cómo casi todos mis personajes femeninos. Luego en otoño, otros tres títulos. Año de mucho trabajo, por suerte, como todos últimamente. ¡Ya no sé dónde acaba mi mundo imaginado y empieza el real!