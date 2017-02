Hace cinco años que la compañía cántabra Ruido Interno inició su andadura en Santander. Desde entonces, ha puesto en marcha once montajes teatrales y vídeos en los que nunca se olvidó de la música. Para celebrar su quinto cumpleaños, la compañía ha preparado ‘Just a one day. Cinco años haciendo ruido’, un espectáculo músico-teatral en el que repasa una selección de las canciones que formaron parte de las bandas sonoras de algunas de la obras puestas en escena en este periodo de tiempo: ‘Definiendo la ruta’, ‘Jardinería humana’ , ‘El amor es un francotirador’, ‘Striptease’, ‘Sueño con revólver’ y ‘Reconstrucción del dolor’.

El montaje Qué. La compañía cántabra Ruido Interno cumple cinco años y lo celebra con el espectáculo músico teatral ‘Just a One Day’. Cuenta con la colaboración del grupo La esencia del garaje. Dónde. En el teatro Casyc de Santander (C/Tantín). Cuándo. Este sábado, a partir de las 20.30 horas. Programa. Repaso a las bandas sonoras de sus obras: ‘Definiendo la ruta’, ‘Jardinería humana’, ‘El amor es un francotirador’, ‘Striptease’, ‘Sueño con revólver’ y ‘Reconstrucción del dolor’.

Juan Carlos Fernández y Mamen Campo dirigen este proyecto al que se ha sumado el grupo musical La esencia del garaje. "Han sido cinco años de trabajo y afrontamos el futuro con mucha ilusión", señalan quiénes no paran de crear y ya tienen en marcha su nuevo montaje teatral, ‘Hoy me siento...’ , que se estrena el próximo 8 de abril en el Palacio de Festivales.

Sonoro, ambicioso y rotundo. Así surgió hace cinco años la compañía con un proyecto inaugural que lo dejaba claro: ‘El amor es un francotirador’. El deseo de crecer estaba claramente explícito en la aventura escénica que el director, creador multidisciplinar y profesor, Juan Carlos Fernández Izquierdo, bautizó como Ruido interno. Una nueva construcción cultural que se adentró, "animados por nuestro amor al teatro y el respaldo recibido por el público", en una nueva forma de entender la escena. Así comenzó su andadura la compañía en el campo de la gestión, realización, producción y fomento de las actividades escénicas y audiovisuales hace ya cinco años.

El ambicioso arranque de la compañía con la ‘Trilogía del amor’, de la dramaturga argentina Lola Arias, continuó a lo largo de estos cinco años asumiendo propuestas de riesgo, tanto en el campo de las artes escénicas como visuales. La música ha sido un elemento muy importante en el trabajo de Ruido Interno, "hasta convertirse en ocasiones en un actor más o un elemento más del montaje sobre el que se sustentaba la dramaturgia", señala Juan Carlos Fernández. En esta ocasión, en su quinto cumpleaños, la música es la protagonista total del espectáculo. A Christian López (guitarra, teclado y voz), Andrés Sal (guitarra), Manuel Cadavieco (bajo) y Laro Fernández (batería), se unen el director de la compañía Juan Carlos Fernández (guitarra y voz) y las actrices y cantantes Pilar Revuelta y Vanesa del Castillo. El espectáculo "intercala fragmentos de los textos de las obras y proyecciones de vídeo de los momentos más significativos, con la presencia actoral y la palabra de Esther Hernández y Álvaro Ramiro y el baile de Pablo Venero", indica Mamen Campo. Junto a ellos, el grupo 'La esencia del garaje'. Esta banda, que empezó a tocar temas propios hace tres años y en 2015 grabó su primer álbum ‘Volar contigo’.

Performance teatral titulada Reconstrucción del dolor, construida por Juan Carlos Fernández a partir de un texto de Cristina Morales (‘Los combatientes’, de ediciones Caballo de Troya). / DM .

En estos momentos se encuentra inmersa en la grabación de su nuevo disco. Con un estilo pop rock característico, en poco tiempo se han hecho un hueco en el panorama musical de Cantabria.

Mientras, la compañía Ruido Interno se creó en 2012, aunque heredó los 12 años de experiencia escénica de Esfera Teatro. Es este periodo de tiempo ha realizado once producciones teatrales y diferentes productos audiovisuales. Trabajos que no hubieran sido posible "si no estuvieran arropados por un público fiel, deseoso de enfrentarse a una manera distinta de hacer teatro", señala Fernández. "Nuestra apuesta se centra en propuestas de riesgo creativo que se mueven entre las artes escénicas y visuales", añade quien explica que los trabajos que realizan "se caracterizan por el cuidado uso de los recursos audiovisuales. Somos la única compañía de Cantabria que desde su creación utiliza el vídeo y nuevos sistemas audiovisuales aplicados a la escena como elementos de peso en cada proyecto. Son nuestra seña de identidad", dice.

Un lenguaje escénico propio

Ruido Interno ha generado un lenguaje escénico propio y claramente reconocible, que entiende la escena como un lugar en el que se dan cita la performance, el vídeo, la escultura, la música, la instalación y la palabra, en un proceso de hibridación teatral. Se trata de buscar un equilibrio entre todos los recursos de cada proceso creativo para enriquecer cada nuevo proyecto. Propuestas contemporáneas que parten de la realización y exhibición de obras teatrales y audiovisuales y de la transmisión de conocimientos. La investigación y la difusión de los aspectos más interesantes de cada uno de los procesos creativos están encaminados a dar respuesta a la demanda de una parte del público consumidor de cultura que busca otros lenguajes distintos a los que le ofrecen habitualmente. La difusión didáctica se ha visto materializada a través de la organización de talleres y cursos en torno a las tecnología audiovisual y didáctica del vídeo arte. Además, han participado en diferentes circuitos teatrales tanto en el ámbito nacional como regional.

La apuesta escénica ha sido fuerte desde el inicio con el estreno de la trilogía del amor de la dramaturga argentina Lola Arias: ‘El amor es un francotirador’, ‘Striptease’ y ‘Sueño con revólver’. Ha realizado las performances teatrales ‘Reconstrucción del dolor’, ‘Nadie es nada’, ‘Prácticas dialécticas para una vida mejor’ y ‘Nada que haya que tener en cuenta’ creadas para ser estrenadas en dentro del Festival Teatro Exprés.

En 2014 estrenaron ‘Pinta, pinto’ en el Palacio de Festivales de Cantabria, un espectáculo para todos los públicos que se ha convertido en todo un referente para los más de 8.000 escolares de Cantabria que han disfrutado de este montaje. Es el año también en el que se estrena la adaptación ‘Fuera de escena’ en la filmoteca de Cantabria.

El año pasado fue el estreno de ‘Un cuerpo’ en el Teatro Casyc de Santander, tal vez uno de los momentos más emocionantes vividos por la compañía, que contó con la presencia del autor de la novela que se desplazó desde México para asistir al estreno de la obra. Otro aspecto importante han sido las coproducciones o colaboraciones como la realización de vídeos y soporte audiovisual del espectáculo ‘Sensaciones mágicas’ con el ilusionista Raúl Alegría. Hoy preparan un nuevo espectáculo, ‘Hoy me siento...’, basado en el libro ilustrado del mismo título de Madalena Moniz, que se estrenará el 8 de abril en el Palacio de Festivales.