"Admiramos a Tricicle, a Monty Python, y a los desaparecidos Tip y Coll"

El sexteto argentino Les Luthiers acerca el viernes 24 al Palacio de Festivales de Santander una antología de sus mejores obras que repasa los cincuenta años que llevan sobre los escenarios. Jorge Maronna es uno de los miembros fundadores juntos a Carlos López Puccio, Carlos Núñez (que abandonará la formación cuando termine la gira), y Marcos Mundstock. A ellos se sumaron en 2015, Horacio ‘Tato’ Turano y Martín O’Connor, quienes ingresaron tras el fallecimiento de Daniel Rabinovich. La agrupación combina perfectamente la música y el teatro. A eso le añaden un humor fino. Sus seis integrantes no pierden la esencia con la que nació Les Luthiers en 1967. Maronna cuenta en esta entrevista cómo fueron los comienzos del grupo, los obstáculos a los que se han enfrentado y las alegrías, que han sido muchas.

¿Cómo surgió Les Luthiers? Viajemos al origen del grupo.

Les Luthiers empezó como un juego. Éramos estudiantes de diversas carreras y nos conocimos cantando en el coro de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Para una fiesta de un festival de coros, en 1965, nuestro compañero Gerardo Masana compuso una cantata barroca que parodiaba ‘La Pasión según San Mateo’, de Bach, y para interpretarla construyó varios instrumentos informales. El concierto tuvo tanto éxito que nos pidieron repetirlo en un teatro, y así comenzó una carrera que ninguno de nosotros esperaba en ese momento.

¿Y cómo ha sido su evolución en estos cincuenta años?

A partir de esos comienzos como aficionados fuimos aprendiendo gradualmente el oficio de hacer espectáculos. Y nuestro público fue creciendo, acompañando nuestro crecimiento artístico.

Supongo que el golpe más duro para Les Luthiers ha sido el fallecimiento de Daniel Rabinovich.

Con Daniel se nos fue un querido amigo y compañero de toda la vida. Fue un golpe muy fuerte, aunque no el primero: tempranamente, en 1973, habíamos sufrido la desaparición de Masana, entonces líder el grupo y creador de nuestras primeras obras.

Pese a todo siguieron adelante.

Nuestro grupo se mantiene activo y se ha renovado con la entrada de Tato Turano y Martín O’Connor, que realizan una tarea de gran nivel artístico.

¿Qué presentan en Santander el jueves?

'¡Chist!' es la antología que estamos presentando en España desde 2015. Centrada en un divertido número sobre la corrupción política, incluye también música de consumo, una canción folk, un madrigal renacentista, música para vampiros, un bolero, una escena de ópera, un rap y, fuera de programa, un blues.

¿Cómo eligieron los gags?

Cada uno de nosotros propone sus obras favoritas, y luego conversamos amigablemente (o no) hasta que llegamos a un acuerdo sobre el repertorio.

¿Este espectáculo se plantea como una despedida o solo recordar su trayectoria?

No nos despedimos; seguimos trabajando con alegría.

Si no se despiden, ¿qué nuevos proyectos tienen entre manos?

En mayo vamos a estrenar en Argentina una nueva antología llamada 'Gran Reserva'. Y todavía nos queda traer a España un espectáculo anterior, 'Viejos Hazmerreíres'.

¿Cómo consiguen hacer reír a la gente tantas veces?

Escribir un espectáculo de humor que intenta ser a la vez refinado y con muchas risas es una tarea dura y compleja. En cuanto a la eficacia humorística, solemos probar en público nuestras piezas y descartar o mejorar lo que no funciona como esperamos.

¿Hay humor en el mundo o a veces escasea

El humor siempre está, a pesar (o tal vez a causa) de los horrores que nos rodean. Es una saludable descarga.

¿Cuál fue su primer número, cómo empezó todo?

Nuestra primera obra fue la cantata barroca Modatón, luego llamada Laxatón, cuyo texto era el prospecto de un laxante.

Y de todos ellos, tendrán alguno favorito, ¿Cuál es?

Cada uno de nosotros tiene su espectáculo o pieza favorita. Me resulta muy difícil elegir porque son muchas las obras que me gustan, pero, como espectáculo, me quedaría con ‘Viejos Hazmerreíres’, que llegará aquí el año próximo.

¿Qué personaje les inspira más risa?

Como es sabido, casi todos los políticos ofrecen costados risibles.

¿Y más llanto?

Llanto inspira Donald Trump. Y temor.

¿El humor ha cambiado o cambian los formatos para hacer llegar el humor al público?

El humor cambia. Lo que en cierta época hace reír puede perder vigencia un tiempo después. Pienso, por ejemplo, en los cortos de cine de comienzos del siglo pasado, con las tortas de crema que se arrojaban los actores, los resbalones sobre jabón, las caídas en un lago, etc. Todo eso, que resultaba muy divertido en su momento, hoy perdió fuerza.

¿Cómo se manejan con las redes sociales?

Somos señores mayores; nos manejamos con el moderno telégrafo y las clásicas señales de humo.

¿A qué grupo humorístico admiran?

A Tricicle, a Monty Python, a los desaparecidos Tip y Coll.

¿Cree que hay buena cantera de humoristas?

La hay en toda época y lugar.

¿Si volvieran a empezar, volverían a hacer lo mismo?

¿Por qué no? Estamos felices con nuestra trayectoria. Transitarla por segunda vez nos permitiría conocer de antemano lo que va a ocurrir, y así ahorrarnos las pesadas incertidumbres y angustias creativas de los sucesivos estrenos.

Y hablemos de futuro, ¿ dentro de diez años dónde estarán?

Dentro de una década, el 4 de septiembre de 2027, estaremos en Santander festejando nuestros 60 años de carrera. Está amablemente invitada a la fiesta. Código de vestimenta: informal elegante. Rogamos confirmar su asistencia.