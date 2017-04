"No existe la menor posibilidad de que a Trump le gusten mis cuadros"

Con nariz de Pinocho u hocico de cerdo, una nueva dimensión de Donald Trump se redescubre en la creación del artista torrelaveguense Antonio Gómez Bueno, residente en Estados Unidos desde hace 30 años, que no solo lo ha imaginado en su particular universo creativo sino que lo ha dibujado sobre óleo y con colores lo suficientemente llamativos como para transmitir una obra “divertida, reivindicativa y con energía”. El cuadro grande, de 188 x 136 cm exactamente, forma parte de la nueva exposición 'Alternative Facts' del cántabro en Los Ángeles County Museum (Lacma), por donde han pasado en tan solo dos semanas “un millar de visitantes”.

¿En qué se parece un Tyrannosaurus rex a Donald Trump? No esperen un chiste, es otra de las recreaciones de Bueno. “Cerebro pequeño, manos diminutas, enorme... No necesita más explicación”, apunta el artista cántabro. De eso se trata, de abrir los ojos a la sociedad y “poner un granito de arena”, porque "si no actuamos rápido esto va a acabar muy mal”, dice refiriéndose a la presidencia de los Estados Unidos. A Donald Trump, que en su primera iniciativa quiso abolir el 'Obamacare', la ley de Protección al Paciente con la que 24 millones de americanos tienen derecho a un seguro médico.

Algunos de los cuadros que Gómez Bueno expone en Los Ángeles. / DM

La muestra, con un claro tema dominante, “la política”, y que estará abierta hasta el 22 de abril, se compone de 700 metros cuadrados, 20 óleos grandes, seis esculturas, 17 dibujos, diez prints y una fotografía de un tweet falso de Trump “que ha dado mucho que hablar”. Que el hombre más poderoso de Estados Unidos salga reflejado en el trabajo de Bueno es más un acto de “deber cívico y compromiso social con el futuro que otra cosa”, apunta el artista. Pero llama la atención que tanta gente le haya preguntado si realmente Trump llegó a twittear: 'Gómez Bueno doesn´t know how to paint. Go back to Spain, now!!!!!!'. “El tweet forma parte de la exposición. Un estudio concluyó que el 72% de lo que dijo el presidente Trump durante la campaña era mentira. Para mí la gran sorpresa ha sido que la mayoría de la gente ha creído que el mensaje sobre mi exposición era real”. Algo que demuestra la eficacia de la “estrategia” utilizada por el presidente de Estados Unidos y que da más valor “a mi punto de vista”, explica Gómez Bueno.

El tweet forma parte de la promoción de la muestra. No es real.

Una de las portadas más famosas de Iron Maiden, sin ningún tipo de coherencia moral como en la mayoría de sus discos, mostraba a Eddie the Head (icono de la banda británica) atemorizando al mismísimo diablo. Corría tras él en una demostración tácita de que el bien siempre podrá vencer al mal. Esa portada del disco tiene mucho que ver con la situación que Obama vivió durante su presidencia con minoría en el Congreso y en el Senado. 'Yes we can'. El artista de Torrelavega también ha plasmado esa persecución. "El Partido Republicano y el Tea Party están claramente representados" en otro de sus cuadros. 'Obama' se titula. En letras verdes, aparece escrito: 'Filmed in 3D in Washington DC'.

A Gómez Bueno, que se presenta como “un artista de Torrelavega luchando por abrirse camino en Estados Unidos", le gusta la idea de mostrar su arte en Cantabria, “me encantaría llevar la muestra, hace ya años que no expongo allí”. ¿Va a invitar a Trump a ver su exposición? “Trump no es buen encajador y no creo que exista la menor posibilidad de que le gusten mis cuadros, no obstante me encantaría que los viera, pero no frecuenta galerías de arte, ni lee libros o revistas, solo ve televisión basura”.