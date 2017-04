Lo nunca visto

Si hay un terreno creativo que carece de cortapisas o límites a cualquier nivel sin duda es el cómic. Sus infinitas posibilidades gráfico-narrativas no solo permiten a los más osados autores expresar las más originales ideas sino que propician todo tipo de experimentación formal o conceptual en un proceso de renovación constante que al cabo de un siglo continúa en plena efervescencia.

Vueltas de tuerca

David Sánchez mantiene desde hace siete años una trayectoria tan sólida como coherente, pautada por una serie de obras que progresivamente conforman un singular universo propio. A títulos como ‘Tú me has matado’, ‘No cambies nunca’, ‘Videojuegos’ y ‘La muerte en los ojos’ se suma ahora ‘Un millón de años’, de nuevo un cúmulo de páginas cargadas de imágenes y conceptos capaces de agitar las más aletargadas conciencias.

Otro autor que viene sorprendiendo con sus atrevidas propuestas en internet es Peter Jojaio, firma de Pedro José Luís Velasco, el cual, mientras cursaba estudios de Bellas Artes, ya mostraba su trabajo en publicaciones digitales como Visite Maiame, la delirante Sunk Artistic Magazine, el estrambótico Tik Tok y el veterano El Estafador. A los que cabe sumar su participación en la desvergonzada y célebre revista MonoGrafico. Después vendrían dos obras autoeditadas, ‘Ratón Manía’ y ‘Capricho’, antes de certificar el afán innovador de sus planteamientos con la novela gráfica ‘Febrero para galgos’.

Rosario Villajos, por su parte, es una joven creadora que trabaja en Londres desde 2011, dentro de la industria cinematográfica, y ahora ha decidido internarse en el terreno de la narrativa secuencial en viñetas. La novela gráfica ‘Face’ es el feliz resultado de la iniciativa, una obra de gran madurez que maneja con pericia las herramientas expresivas del medio para plasmar una historia que utiliza el absurdo con incisiva intención satírica pero sin obviar un delicado factor intimista. Ya que su protagonista es una joven normal y corriente, salvo por la curiosa anomalía de que no tiene cara.

Richard McGuire

Sin duda la mayor y más bienvenida sorpresa de 2015 fue la publicación del libro de Richard McGuire titulado ‘Aquí’, un asombroso experimento con el espacio y el tiempo que revolucionaba los mecanismos narrativos del medio. Ahora se rescata otro trabajo suyo igualmente singular, sin duda más discreto pero no menos brillante: la colección de viñetas aparecidas en los espacios sobrantes del magazine de culto The New Yorker. Son secuencias de imágenes mudas con impecable factura y depurado diseño, que no solo plantean originales situaciones sino que su fluidez visual remite al cine de animación. Tanto que el formato del libro permite pasar las páginas con la velocidad necesaria para percibir una extraña ilusión de movimiento.