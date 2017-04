La danza despide el festival 'Solo tú'

La performer Anat Grigorio clausura este fin de semana la muestra de teatro 'Solo tú', en la Teatrería de Ábrego de Oruña de Piélagos, con un espectáculo que combina la danza y el teatro y que reflexiona sobre la mujer, la libertad de expresión y el comportamiento de la sociedad en temas de género. 'El Sr Nice Guy' llegará viernes y sábado y propone el reto de explorar el cuerpo a través de la sensualidad natural de cada persona. El fin de semana se completa con el estreno de la última producción de Escena Miriñaque, 'Algodón', en su sala de la calle Isaac Peral y la escenificación de un crimen en El Principal, un piso que se convierte por un día en una pensión del centro de Santander.

La Teatrería de Ábrego cierra este sábado seis semanas de intensa actividad escénica en La Teatrería donde se han presentado con éxito creaciones de artistas procedentes de países de Europa, África y América. 'El Sr Nice Guy' se sustenta en un diálogo interno en el que plantearse preguntas sobre el género y la identidad, a la vez que reflexionar sobre el comportamiento de la sociedad. La voz del protagonista surge de un proceso personal en el que Anat Grigorio profundiza en su interior como mujer, bailarina, coreógrafa y ser humano.

La performer combina la danza contemporánea y el teatro físico creando obras de arte multidisciplinares con la colaboración de diferentes artistas. Su trabajo se basa en la exploración constante del cuerpo a través de la sensualidad natural que se oculta en las actividades cotidianas simples y en la investigación del espíritu humano, el comportamiento y la conciencia, sus límites, roles y las influencias entre sí. Esta artista ha obtenido el reconocimiento internacional en Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica. Su trabajo en solitario en 'Mr Nice Guy' ha sido presentado en numerosos festivales de danza de todo el mundo.

Grigorio también ofrecerá el sábado y domingo un taller de técnica, repertorio e improvisión. Será en el Paraninfo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Las Llamas y el precio es de 25 euros, con descuento de cinco euros para los socios de El Hueco y Movimiento en Red.

Estreno en Miriñaque

Escena Miriñaque estrena en su sala de la calle Isaac Peral su última producción, 'Algodón'. Teatro visual y poético para la primera infancia protagonizado por Violeta, una nube alta, flaca y coqueta y Gastón, un nubarrón grande, gris y barrigón. Nubes alegres, asustadas o con miedo a la luz apagada. Iria Angulo y Yolanda González protagonizan esta obra escrita y dirigida por Blanca del Barrio. Han pasado diez años desde que la compañía cántabra Escena Miriñaque estrenará 'Dulce de leche', una obra referente para el llamado teatro de primera infancia que ha acercado ya a cientos de bebés al mundo del arte. 'Algodón' convertirá el teatro de Escena Miriñaque en «espacio de paz y tranquilidad en el que mirar y sentir».

Escena Miriñaque nació en 2001 de la unión de diferentes profesionales del sector de las Artes Escénicas. Fue la primera empresa de formación en artes escénicas privada e independiente de Cantabria y cuenta con un premio Max al mejor espectáculo revelación por 'Cartas de las Golondrinas'.

El Principal regresa el sábado con 'EX', una adaptación de 'El Malentendido' de Albert Camus. La obra, una trama de misterio en torno a un crimen, está interpretada por Fernando Rebanal, Edy Asenjo, Eva Paula Ramos, Paz González y Esther Lastra. Un hombre rico regresa a su país del que salió siendo niño. Quiere recuperar la relación perdida con su madre y hermana pero éstas han sobrevivido a la guerra, a la miseria y a la desesperación y ya no lo reconocen como no reconocen sus propios afectos.

Para ellas es solo un visitante más al que reciben como antes lo han hecho con otros, como una víctima a la que sacrificar para poder seguir adelante. La obra 'EX' cuenta la muerte de un viajero en una pensión.

El asesinato desencadena consecuencias inimaginables y remueve la historia previa de los tres personajes protagonistas, a los que arrastra a una espiral de acontecimientos imposibles de prever. Este es el argumento de la obra 'El malentendido', de Albert Camus, adaptada por el actor y director Edy Asenjo, para el Principal Santander. Asenjo, ganador de un premio MAX, regenta este espacio teatral junto a Sandra Bedia. Ambos trabajan ya en un nuevo montaje.