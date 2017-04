"Youtube se ha vuelto mucho más poderoso que las redes sociales"

Humano de día, héroe de noche. ¿Batman? Efectivamente, aunque en Gotham casi siempre es de noche. Informático entre semana, cocinero épico los fines de semana y fenómeno de masas en Internet a tiempo completo: ‘SuperPilopi’. O, para quienes no conozcan su canal en Youtube (’Que el papeo te acompañe’), Sergio Azogue Barberarena (Santoña, 3 de marzo de 1981), un joven cántabro que arrasa en la plataforma de vídeos de Google.

–Defina el tipo de cocina que hace en su canal de Youtube...

–Si tiene un nombre es el de "comida épica". E mpezó como comida casera, pero en estos momentos yo diría que es comida épica (risas). Eso no quiere decir que sea ‘food porn’, comida de esta que hay por internet. No tiene por qué ser pornográfica, pero sí épica. Eso quiere decir que o me baso en una serie ‘anime’, o en películas, o hago algo gigantesco, o algo que aparenta ser muy sabroso. Al final, lo definitivo es que les entre por los ojos, pero con mucho humor y siempre con un carácter épico.

–¿Por qué la gastronomía? ¿Cuándo y por qué se decidió a crear un canal especializado?

–Empecé creando una lista de las recetas que yo quería cocinar en mi casa, porque tengo muy mala memoria. Pero era un repositorio abierto y enseguida comenzaron a encontrarme. Empecé hace dos años y la cosa se disparó este verano, cuando vi que aquello empezaba a subir indiscriminadamente... Yo no lo entendía, pensaba que se habría estropeado. Tener de repente 100.000 usuarios nuevos en un fin de semana... Cuando volví y lo pude ver con calma me di cuenta de que no había nada estropeado, sino que aquello simplemente había explotado, de que se había hecho viral y casi todas mis recetas tenían miles de reproducciones. Desde entonces, cada vez que subo una receta en las primeras 24 horas pasa de 100.000 reproducciones. Da igual lo que haga. Ahora mismo, ponga lo que ponga, va a pasar de 100.000 visitas.

–¿Por qué cree que a la gente le gusta lo que hace en Youtube?

–Creo que es porque hago algo que nadie más hacía, por lo menos en España: mezclar el humor con las series, la televisión, la comida épica con la gastronomía. He convertido el canal en un reflejo de mi personalidad, mi canal soy yo. Soy yo potenciado y exagerado, pero soy yo. Por eso creo que no empatizan con mis recetas, sino conmigo. Y como tengo una personalidad... no sé, quizás atrayente, puede que por eso esté triunfando tanto, si se le puede llamar triunfar, que yo creo que sí, aunque sea modestamente.

–¿Qué le aporta el canal? ¿Y su relación con sus seguidores?

–Me aporta mucho. Ahora mismo se ha convertido en un trabajo, ya no es un hobby. Trabajo una media de 13 horas diarias entre los dos trabajos. Soy autónomo y meto un montón de horas, pero también tiene muy buenas recompensas. Si consigues cierto nivel de visitas, de fama, de difusión en redes sociales... las recompensas son buenas, no solo monetarias. Hay otras recompensas que también merecen mucho la pena... Por ejemplo, estar aquí ahora. Sobre todo el reconocimiento, que reconozcan tu trabajo siempre es bueno. Me tratan bien, como si fuera un experto en la materia. Que no siempre es así... Yo hago lo que puedo, estudio e investigo mucho y hago muchas pruebas, pero sobre todo lo que tengo es constancia. No sé más que nadie, simplemente tengo constancia y la transformo en trabajo.

–Habrá tenido que aprender de otros muchos temas...

–Hasta de informática, y eso que soy informático. Por ejemplo, no sabía nada de Adobe Premiere para editar vídeos, que es con lo que los monto. La verdad es que durante estos dos años mis conocimientos sobre muchas materias se han potenciado por mil: redes sociales, relaciones con otros ‘youtubers’, negociaciones con empresas, porque ahora me contratan para que haga recetas y haga publicidad para ellos... He aprendido infinitas cosas, pero es cierto que ya venía sabido de otras. Antes de abrir este canal tuve otro que utilicé como prueba, y cuando decidí cambiar a éste ya iba con la inercia del primer canal y con todo lo que había aprendido.

–¿No da algo de vértigo tener tantos seguidores?

–Ya son una legión, sí. A mi casi me da miedo la cantidad de seguidores que tengo (risas). Yo uso sobre todo Twitter e Instagram. Las redes sociales son peligrosas: puedes tener mucho poder con ellas y también puedes correr mucho peligro. En mi caso creo que se me da bastante bien neutralizar a los ‘haters’ y potenciar a las personas que realmente aportan. Yo las utilizo para mostrar todo lo que no puedo mostrar en los vídeos, para mostrarme a mi como persona en el día a día y también, al final, para publicitar mis contenidos. Aunque bueno, esa era mi idea principal, pero con el tiempo las tornas han cambiado y resulta que Youtube se ha vuelto mucho más poderoso que las redes sociales.

–¿Cuál es la receta que más alegría le ha dado? ¿Y la que menos?

– Youtube es complejo y las masas son complejas. No siempre la receta a la que tú más cariño tienes es la que más triunfa. De hecho, mi receta favorita es un marmite santoñés, porque yo soy de Santoña, y la hice con mucho amor pensando en mis raíces, pero es la que menos visitas tiene del canal (risas). En cambio, luego hice otro vídeo que era una prueba de concepto para el canal que se llamaba “Los ositos borrachos”, que es un experimento más que cocina al uso... Y esa receta tiene más de 2 millones de reproducciones.

–¿Y si hablamos de dinero?

–Depende un poco de la temática, no es lo mismo tener un canal de cocina que de bromas o de videojuegos. En mi caso se saca dinero de las reproducciones y de patrocinar productos de empresas. Luego, uno puede ser más o menos transparente; depende de lo profesional que sea cada uno.

–De cara al futuro...

–Este año quiero llegar al millón de suscriptores. Es difícil, pero para el año pasado eran los 100.000 y en enero tenía 230.000. No sé si lo voy a conseguir, pero me voy a quedar cerca como poco.