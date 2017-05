Un tiempo de intriga histórica

A partir del próximo domingo 14 de mayo, El Diario Montañés invita a sus lectores a un viaje en el tiempo a través de quince títulos que recorren la historia universal en forma de novela de intriga. El primer lanzamiento de colección será ‘La Biblia de Barro’, el gran éxito de con el que Julia Navarro sedujo a cientos de miles de lectores combinando el género histórico y el detectivesco para armar un relato sobre los poderes ocultos que recorre cinco milenios, con estaciones en el nazismo y la guerra del Golfo. Junto a Navarro, la colección presenta obras de autores de la talla de Valerio Massimo Manfredi, Ken Follet, Isabel Allende, Javier Reverte o Robert Harris, aunque también se presta atención a escritores más jóvenes, como Andrés Pérez Domínguez, Nerea Riesco o Gonzalo Garrido. Los libros se podrán adquirir cada domingo con El Diario Montañés al precio de 4,95 €, con una presentación práctica y atractiva, en formato bolsillo y encuadernación rústica.

De Julia Navarro, que abre la colección el día 14, a Pérez Dominguez, que la cierra en agosto, las obras llegan al lector cada domingo

En las últimas décadas, los dos géneros preferidos por los lectores de todo el mundo han sido la novela histórica y la intriga. La afortunada fusión de ambos nos ha deparado obras con excelente acogida del público. Cada época tiene su misterio, y del mismo modo cada personaje de esta colección guarda sus oscuros secretos, que se irán desentrañando con la pericia de orfebres que caracteriza a autores como el catedrático José Calvo Poyato o el historiador Alfonso Mateo-Sagasta, especializado en el mundo antiguo y medieval. O la mirada íntima de Mari Pau Domínguez, que consigue explorar las contradicciones del Siglo de Oro a través de una pesquisa detectivesca que no sólo busca esclarecer un crimen, sino las luces y las sombras de un mundo en cuyo esplendor está oculta también su inminente decadencia. O la apuesta por la ficción histórica del premiadísimo autor francés Herbert Le Porrier. O el talento equilibrista de David Bliss para añadir elementos fantásticos y de ciencia ficción a sus tramas.

Las entregas Fecha, autor y título 14 mayo. Julia Navarro.La Biblia de Barro 21 mayo. Ken Follett. Un lugar llamado libertad 28 mayo.Isabel Allende. Inés del alma mía 4 junio. Javier Reverte. La canción del Mbama 11 junio. Robert Harris. Pompeya 18 junio. Valerio Massimo Manfredi. Aléxandros I. El hijo del sueño 25 junio. Maria Pau Domínguez. La casa de los 7 pecados 2 julio. Alfonso Mateo-Sagasta. El olor de las especias 9 julio. José Calvo Poyato. El manuscrito de Calderón 16 julio. David Liss. El mercado de café 23 julio. Nerea Riesco. Ars Magica 30 julio. Herbert le Porrier. El médico de Córdoba 6 agosto. Gonzalo Garrido. La flores de Baudelaire 13 agosto.Fernando Villaverde. El esclavo de Velázquez 20 agosto. Andrés Pérez Domínguez. La clave Pinner

Pero no es la reconstrucción fidedigna el verdadero atractivo de estos títulos, porque, como asegura Julia Navarro, "no escribo libros de historia, escribo sobre el conflicto de los personajes, sus peripecias". Y en esta colección nos cruzaremos con personajes arrebatadores como Inés Suárez y Pedro de Valdivia, en su aventura de la fundación de Santiago de Chile. O el médico Luis Urzaiz al que ni premio Nobel consigue sacar de su memoria la Guinea Ecuatorial de la época colonial en la que las serpientes, la malaria o los cocodrilos no son el mayor peligro, sino la violencia que empaña los paisajes espectaculares.

Podremos visitar el mundo clásico de la mano de Alejandro Magno o revivir la tragedia del Vesubio. Tal vez huir de la Escocia del antiguo régimen, escapando de la minería del carbón, para emprender la aventura americana. Recorrer el Bilbao de principios de siglo junto a un fotógrafo demasiado inquieto. O perdernos en el Madrid más castizo investigando la realidad detrás de las leyendas de la Casa de las Siete Chimeneas, en plena corte de Felipe II, husmear en el submundo de la picaresca con Capablanca, un hidalgo metido a detective, o reconstruir la corte de los artistas siguiendo los pasos de Juan Pareja, el esclavo al que Velázquez devolvería su libertad. Incluso asombrarse con el califato de Córdoba, cuando ésta era la capital oficiosa del mundo. Y quizás conocer a Maimónides, figura clave del pensamiento y la medicina para las tres culturas medieval. O enredarnos en el entramado económico del café, que enfrentará a españoles y holandeses en el siglo XVII, mientras en Navarra las pesquisas de la Inquisición tratar de erradicar la superstición en un caso de aparente brujería. Y hasta poner en duda la supuesta neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial siguiendo a los espías aliados y alemanes por la Andalucía de 1945.

Serán, por tanto, quince semanas de lecturas trepidantes, en las que el misterio y los escenarios históricos cobrarán todo el protagonismo, con novelas avaladas por el éxito internacional a lo largo de la última década. Todo una temporada, primavera-verano, de intriga histórica que nos aguarda en el quiosco.