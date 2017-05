El Principal llora con una mujer despechada

Suena el teléfono. Una mujer habla con el amante que acaba de abandonarla tras cinco años de convivencia. Él dice que la deja, se va a casar. Ella se resiste. De fondo, las notas de un piano interpretan temas populares del jazz clásico. Es el argumento sobre el que gira 'Perra', una versión tragicómica del clásico de Jean Cocteau 'La voz humana', que El Principal estrena el próximo día 20. Una obra que habitualmente se pone en escena como un drama y que la compañía cántabra ha optado por una versión en la que aflora el rencor y el deseo de venganza de la mujer despechada que Cocteau presentó como una mártir y que en El Principal se verá "menos divina pero mucho más humana". Con ello, impregna el montaje de una nueva dimensión cargada de humor negro.

El título 'Perra' hace referencia a la rabieta que la protagonista sufre tras ser abandonada por su pareja pero también por las relaciones de recelo mutuo que se establecen entre los dos personajes femeninos que comparten escena. El público encontrará el salón principal de una vivienda de Santander transformado en un club en el que una cantante ensaya acompañada al piano temas clásicos de jazz, que luego interpretará cuando llegue la noche y el público. Mientras, una mujer trata de envenenar con palabras aparentemente dulces a través del teléfono la vida del amante que acaba de abandonarla. Y mientras transcurre la acción teatral, sonarán 'al oído del espectador' temas populares del jazz clásico como 'Perdido', 'Love Me or Leave Me' y otros clásicos populares que han sido grabados por cantantes míticos como Sarah Vaughn o Billie Holliday.

Arancha de Juan Miguens es la actriz elegida para interpretar el complejo monólogo que en su versión fiel a la idea original han interpretado actrices del peso de Amparo Rivelles o más recientemente Ana Wagener. Se trata de un reto interpretativo en el que comparte escenario con la cantante Lara Rondo, y el pianista Toni Barceló. 'La voz humana' fue un monodrama escrito por Jean Cocteau para Edith Piaf, pero ella no se atrevió a estrenarlo.

Arancha de Juan se formó en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y en el Real Conservatorio de Danza de Madrid, ha participado en series de televisión como 'Los Hombres de Paco', 'Los Serrano' o 'Lobos'. Este es su primer montaje en El Principal Santander si bien se incorporó el año pasado a la Compañía de Edy Asenjo en uno de los papeles principales de Santander en la Sangre, montaje por el que fue seleccionada como Mejor Actriz de Reparto a los MAX.

La actriz Arancha de Juan Minguens, la cantante Lara Rondo y el músico Toni Barceló protagonizan esta obra

La cantante Lara Rondo, nacida en Stuttgart (Alemania) y formada musicalmente en EE UU y posteriormente en Cantabria de la mano de Inés Pardo, es conocida por su trabajo como vocalista del grupo Rimshot, formación de funk y soul que lidera actualmente tras haber pasado por grupos como Entropía cuarteto de Jazz, género que recupera ahora en 'Perra'.

El músico y compositor Toni Barceló, formado en música clásica y contemporánea en centros del prestigio de Berklee, es conocido como integrante de formaciones como la Billy Boom Band, Chico y como teclista acompañante de Marcos Cao. Además, en fechas próximas publicará su primer álbum como intérprete y autor con un proyecto propio Eyeslandic.

El Principal Santander y el Festival Santander Music reeditan con este montaje su colaboración tras el éxito del año pasado que hizo posible la presencia en Cantabria de Julia de Castro y el cuplé de 'La Purísima' y el estreno del montaje de Alberto Pineda 'El Aplastamiento'.

'Perra' es el sexto estreno de El Principal que abrió sus puertas hace tres años con 'Ex', que han visto ya 2.200 espectadores. Esta versión de 'El Malentendido' de Albert Camus, cuenta el regreso de un hombre rico a su casa. Su mujer y su hermana han sobrevivido a la guerra y ya no lo reconocen. Para ellas es solo un visitante más al que reciben como una víctima a la que sacrificar para poder seguir adelante. El segundo montaje fue 'Otras cinco horas con Mario', que han visto 780 espectadores. Aquí, la protagonista, acompañada en escena por el féretro de su esposo, aprovecha el silencio para reflexionar en voz alta junto a él, como nunca hicieron mientras vivieron juntos.

'La Sesión' llegó después y ya la han visto 860 espectadores, que asisten a un duelo en el que dos hermanas se reparten una herencia y los recuerdos amados y los aborrecidos que el fallecimiento de sus padres han dejado expuestos a la luz y a la manipulación interesada del resto de la familia.

El cuatro montaje fue 'Mal', la historia de dos criadas que intentan asesinar a la señora de la casa y que ya han visto 1.100 espectadores. La obra pone al desnudo una de las cuestiones que más difícil resulta de asumir en una sociedad «civilizada»: que no todos los crímenes tienen justificación y ni siquiera explicación, según explican desde el teatro santanderina, ubicado en un piso en el centro de la ciudad.

El último montaje es 'Casa de Fieras', que ha sido visto por 750 espectadores. El argumento gira en torno a una historia de amor que transcurre en un apacible balneario en el que Tecla pasa unos días con su marido Adolf. Este conoce a un extraño, apuesto y de gran carisma. Pronto la verdadera identidad del extraño es revelada, se trata del primer marido de Tecla y el balneario no tardará en parecerse al escenario de un crimen sin sangre ni asesino.