La fotografía ladra desde Robayera

Prescinde a menudo de la figura humana en sus composiciones y crea una realidad simbólica con la que el espectador se identifique. La fotógrafa levantina Amparo Garrido (Valencia, 1962) ha mostrado con asiduidad su interés por los animales. En 1993 hizo una serie de retratos de perros, en aquella ocasión primeros planos en blanco y negro, que pretendían encontrar una "cualidad humana" en las miradas de los canes que se dirigían al espectador.

La fotógrafa tenía pánico a los perros, un pánico visceral. Y sin embargo ella es la autora de unos retratos caninos "muy personales, muy humanos, muy hipnóticos". Dos series separadas en el tiempo y un largo trabajo que, tras una campaña de crowdfunding, convirtió en un libro, ‘Soy Tú’. Ahora parte de esas miradas servirá de iconografía inaugural de la nueva temporada de Robayera. El veterano proyecto de arte de Miengo, que extenderá su programa hasta el final del verano con otras dos exposiciones, afronta el segundo año de su nueva etapa bajo la dirección de Marta Mantecón, comisaria, historiadora e investigadora del arte.

la muestra Soy tú ‘Soy tú’. Amparo Garrido. Sala de Arte Robayera. Antiguas Escuelas. Barrio El Castro, 36. Cudón - Miengo. Datos. Organiza: Ayuntamiento de Miengo. Colabora: Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Fechas:Del 3 de junio al 9 de julio. Horario: Martes a sábados de 19 a 21 horas. Domingos de 12 a 14 horas.

Garrido, galardonada fotógrafa cuya obra se puede encontrar en colecciones como la del Museo Reina Sofía, los fondos de la Comunidad de Madrid o la Fundación Coca-Cola, editó ese libro con unos 45 retratos de canes, cuidadosamente seleccionados, algunos en blanco y negro y otros en color. ‘Soy Tú’ es "una reflexión sobre lo subjetivo, sobre el vínculo entre animales y humanos, sobre la naturaleza de unos y otros y, sobre todo, una colección de bellas fotografías de perros".

Amparo Garrido abre la temporada de la Sala municipal Robayera con esta muestra individual que representa su primera comparecencia expositiva en Cantabria. La artista levantina se une así a la nómina de autores que han mostrado sus fotografías en la historia de casi tres décadas de este espacio: Chema Madoz, Alberto García Alix, José Lamarca, Juan Uslé, Ciuco Gutiérrez, Pedro Palazuelos, Jorge F. Bolado, Darya von Berner o Ian Wallace.

Las series fotográficas de Garrido ‘Sobre perros, la mirada y el deseo’ (1998) y ‘De lo que no puedo hablar’ (2006) muestran la soledad, comunicación e introspección a través de las miradas de los animales.

Del mismo modo pero jugando con elementos de la realidad cotidiana, se inscriben ‘Ventanas, papeles y el hombre del saco’ (2000), ‘Vacaciones en el mar’ (2001) y ‘Una casa es un texto’ (2004), hasta llegar a Tiergarten, ‘Un jardín romántico alemán’ (2010), donde de nuevo se dan cita las contradicciones entre lo salvaje y lo doméstico.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Miengo y la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, Robayera abre con esta cita la celebración de sus primeros treinta años de andadura. La exposición, que se inaugura el próximo 3 de junio, reúne una selección de una quincena de retratos de perros, en color y en blanco y negro, procedentes de esas dos series citadas: ‘Soy tú’ y ‘Sobre perros, la mirada y el deseo’.

Enfrentarse a la fobia

El punto de partida de estos trabajos fue la necesidad de la autora de enfrentarse a la fobia que sentía hacia estos animales. "Un día comprendí más o menos como funcionaba la ‘estructura de la fobia’ y vi que no era a los perros en realidad a quienes tenía miedo", sino a ciertas emociones o sentimientos que depositaba en ellos.

A partir de ese momento se propuso intentar explorar y transmitir a través de imágenes esa sensación arraigada en su inconsciente. Su intención al hacer las fotografías, según ha expresado la propia artista, era convertir en sujeto lo pulsional del animal, y así poder mirarlo a la cara de igual a igual. Como resultado, surgió "un curioso juego de miradas donde cada uno hace de espejo del otro de nuevo, una reflexión sobre la dificultad de la objetividad".

Su punto de partida fue la necesidad de la autora de enfrentarse a la fobia que sentía hacia estos animales

Estos retratos le ayudaron no solo para superar su cinofobia, sino que también le sirvieron para introducirse en el mundo del arte. Dos décadas después decidió enfrentarse de nuevo al mismo significante, pero esta vez recurriendo al retrato en color, en la serie que lleva por título ‘Soy tú’ que sirve de epígrafe a esta exposición, donde Amparo Garrido expresa de forma más explícita "el sentimiento de identificación con el otro".

No es la primera vez que Amparo Garrido dirige su objetivo hacia los animales. En la serie ‘De lo que no puedo hablar’, donde retrata a gorilas, explora la capacidad de las imágenes para expresar más allá de las palabras, tomando como protagonistas a estos animales de quienes solemos diferenciarnos precisamente por el uso que hacemos del lenguaje.

De origen valenciano pero afincada en Madrid, donde reside y trabaja, Amparo Garrido estuvo vinculada al mundo del cine y del teatro, antes de profundizar en su relación con la fotografía, que se inicia tras recibir el III Premio del Certamen Nacional de Fotografía ‘Los jóvenes vistos por los jóvenes’ del Ministerio de Cultura en 1986. Sus primeras muestras individuales tienen lugar en el Spanish Institute de Londres y Nueva York en 1990.

En la historia de la sala una decena de artistas, de Chema Madoz a Ciuco Gutiérrez, han mostrado sus imágenes

A partir de entonces, su obra se ha mostrado en importantes centros de arte de España, Alemania, Grecia, Bulgaria, Estados Unidos, México, Cuba, Perú, Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos. Recientemente ha participado en la muestra colectiva ‘Miradas Paralelas. Irán-España: fotógrafas en el espejo’, expuesta en Irán, Madrid, Segovia y Sevilla.

Ha sido reconocida con el I Premio del Concurso de Arquitectura y Fotografía del Ministerio de Cultura en 2000, el I Premio ABC de Fotografía en 2001 o el II Premio del Concurso de Fotografía Purificación García en 2007.

Garrido ha confesado que a través de la fotografía hay veces que ve claramente que ‘la realidad’ no existe, "que lo que hay son interpretaciones de las cosas condicionadas por el lugar desde donde se miran, la cultura a la que uno pertenece, la ideología, etc. Hacer fotografías me ha ayudado a llegar a esta conclusión. Por eso me interesa tanto: me permite saber más sobre mí, y sobre la subjetividad de los otros".

Colección

El proyecto Robayera emprendió su historia de la mano del pintor Juan Manuel Puente a finales de los ochenta. Cerca de 150 obras conforman una Colección que refleja la trayectoria de la sala y la huella trazada por el espacio artístico de Miengo. Mantecón ha catalogado la Colección Robayera, mientras el futuro del proyecto permanece a la espera de lograr otra sede en terreno municipal, a modo de centro de arte, que albergue la exhibición de esos fondos.

La colección, que bascula entre la abstracción y la figuración en sus múltiples variaciones y reinvenciones formales, simbólicas y conceptuales, la integran 141 obras, en las cuales están representados 116 artistas, de Chillida a Uslé, de Chirino a Tàpies.