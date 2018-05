«Los actores debemos decir que sí a todo en nuestros inicios» Eneko Sagardoy, galardonado con un Goya por 'Handia', estará el sábado en Torrelavega . :: DM Eneko Sagardoy será distinguido este sábado, junto con Alba Flores, con el Premio 'Futuras Estrellas' del Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega ROSA RUIZ Santander Jueves, 31 mayo 2018, 07:30

El próximo sábado Eneko Sagardoy (Durango, 1994) recibirá en el Teatro Concha Espina el premio 'Futuras estrellas' del Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega (FICT), un galardón que, según señala, recibe con muchísima ilusión, entre otras razones porque recibió una buena parte de su formación en Cantabria; porque tiene muchos amigos en la capital del Besaya y porque además está convencido de que el mundo del cortometraje «es un mundo muy atractivo» al que pronto quiere dar el salto como director.

El intérprete, que el pasado mes de febrero recibió el Premio Goya al Mejor Actor Revelación por su interpretación de gigante en la película 'Handia', ha dejado su residencia en Durango por una temporada para trasladarse a Madrid donde ya ensaya a las ordenes de Luis Luque su papel en la obra de teatro 'Fedra' que se estrenará en agosto en el marco del Festival de Mérida. Asegura que desde que recibiese ese Goya hasta ahora las cosas le han ido muy bien. «No puedo estar más que contento», dice y hasta se ha permitido el lujo de rechazar alguna propuesta de trabajo. «Eso hace que me sienta un privilegiado, pero sin dejar de ser cauteloso. Soy consciente de que aunque ahora tenga trabajo no tiene porque ser así siempre. Así, que por muchos premios que gane voy a seguir trabajando mucho como he hecho hasta ahora. Los actores cuando estamos empezando debemos ser cautelosos», insiste.

Confiesa que ya tiene ganas de pisar Cantabria. «Durante un tiempo viví en Bezana, al lado de un playa maravillosa y conservo muchos amigos en esa tierra» y es que durante su formación se desplazó hasta Santander para seguir las clases que Cristina Samaniego imparte en Espacio Espiral. «Me ha sorprendido mucho que me premie el Festival de Torrelavega y recibiré el galardón encantado, aunque este tipo de reconocimientos de largo plazo también suponen un poco de presión por si no soy capaz de cumplir con las expectativas. Pero me da mucha alegría, la verdad parece que hay alguien que piensa que estoy haciendo las cosas bien».

Y esas cosas que está haciendo le llevarán próximamente además de al teatro al rodaje de una película que se iniciará en junio en Guipúzcoa. Se trata de una versión de la novela 'El hijo del acordeonista' de Bernardo Atxaga, una indagación en la historia del País Vasco desde la Guerra Civil hasta la actualidad que dirigirá Fernando Bernués.

Eneko Sagarday se inició como actor en el colegio y aunque reconoce que ya era «teatrero» desde bien pequeño explica que fue en la ikastola de Durango donde comenzó a amar a la profesión. «El teatro era una asignatura obligatoria y empecé a tomármela en serio sin tener conciencia de que con el tiempo me iba a dedicar a ello. Pero me gustaba porque me lo pasaba muy bien y me lo sigo pasando muy bien», reconoce.

A los 18 años fue elegido para trabajar una serie de televisión en el País Vasco que le hizo muy conocido en su tierra. También empezó a trabajar en teatro. «Fue entonces cuando me di cuenta de que mi futuro podía ir por ahí y decidí formarme a conciencia, entre otros sitios en Santander. Fue poco a poco. La verdad es que yo mismo me pregunto muchas veces como he llegado hasta aquí», confiesa.

Se le pide que de algún consejo a otros jóvenes que cómo él quieran dedicarse a la interpretación. «Me da un poco de miedo, porque lo que me ha funcionado a mí a otros igual no les va bien. En los últimos años siempre he dicho que sí a todo, desde cortometrajes de universitarios a obras de teatro pequeñas o ayudantías de dirección en teatro infantil. He traducido guiones. He hecho de todo y me ha ido bien. Además creo que hay que ir mucho al teatro, leer y no parar de formarse».

Cuando se enteró de que dos de sus directores favoritos, Jon Garaño y Aitor Arregi, iban a rodar 'Handia', hizo todo lo posible para estar en ella. «Leí en algún sitio que iba a ser sobre un gigante y me puse a prepararme tanto físicamente como a nivel interpretativo al tiempo que indagué donde se iba a rodar y cuando iba a ser el casting. Finalmente fueron ellos los que me llamaron. «La prueba me pilló en un momento en la que estaba trabajando muchísimo y creo que eso siempre ayuda porque estás más entrenado. Parece ser, además, que tengo una cara apropiada para hacer de gigante y aunque esto no se si debo de tomármelo bien o no, me ayudó».

La película acabó recibiendo diez premios Goya, entre ellos uno por su interpretación. Pero su protagonista no olvida sus inicios. «Mis primeros pasos en lo audiovisual fue en cortometrajes que me parece que tienen un 'nivelón' a la altura de muchas películas. Así que imagínate la ilusión que me hace lo de Torrelavega. Intento participar en ellos cada vez que puedo y espero estrenar muy pronto uno realizado por mí. Ya he escrito una primera versión del guión y estoy deseando pasar al otro lado de las cámaras», anuncia.

También está encantado de que Alba Flores sea galardonada junto a él como futura estrella por el festival. «La he visto en televisión en 'Vis a vis' y 'La casa de papel' y me parece un animal de la interpretación. Además estoy ensayando la obra de teatro 'Fedra' con su tía Lolita, que es otro de los personajes de la obra, así que me hace doble ilusión».