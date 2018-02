Las acusaciones de plagio dividen a la Sociedad Cántabra de Escritores La entrega de la Estela de Oro de las Letras ha sido el último acto de los escritores cántabros. / R. Ruiz Las críticas de varios socios por la publicación de un libro que incluye copias literales centraron la asamblea extraordinaria que concluyó con críticas a la junta directiva R. M. R. SANTANDER. Martes, 27 febrero 2018, 18:26

La Sociedad Cántabra de Escritores sufre una crisis interna a causa de las acusaciones por parte de un sector de los socios de plagio literario en las dos últimas publicaciones del colectivo. Tras la acusación de una quincena de asociados de que en ambos libros se habían incluido versos del fallecido Joaquín Cueto copiados literalmente por su hija, Eva Cueto -una muestra se ha publicado en la web escritorescantabros.com-, la Sociedad celebró una reunión extraordinaria el pasado miércoles que concluyó con una mayor brecha entre ambos sectores y con nuevas acusaciones hacia la directiva que preside Marino Pérez Avellaneda. Durante la asamblea, que se celebró en el Centro Gallego, la junta directiva remitiéndose a la convocatoria -que no contemplaba en el orden del día un apartado de ruegos y preguntas-, denegó la palabra a los socios críticos, lo que provocó la indignación de este sector que pedía más explicaciones sobre este plagio y sobre los requisitos para ingresar en una asociación de escritores «que no exige haber publicado o escrito ni una línea a sus socios».

La junta, convocada a instancias de los socios, tenía como objetivo abordar estas acusaciones de plagio y se desarrolló en un clima tenso, tanto por la negativa en el uso de la palabra al sector crítico, como por las acusaciones del presidente al socio fundador y uno de los denunciantes, Raúl Gómez Samperio, de adueñarse del uso del dominio y la anterior web de la Sociedad Cántabra de Escritores, que ésta no pudo renovar desde 2010. Tras rechazar rotundamente las acusaciones de plagio, el presidente añadió que «otra cosa es que haya habido, en mi opinión, una especie de falta de ética».

Además, en una asamblea general, celebrada minutos antes en el mismo recinto, se aprobó nombrar socia de honor a Delia Laguillo, coordinadora de las obras denunciadas, algo que aún enfadó más a los críticos. El otro socio de honor propuesto por la junta, Ángel de la Colina, declinó tal reconocimiento.

Tras la junta, una docena de socios ha manifestado su intención de abandonar la Sociedad por «las formas dictatoriales del presidente y el poder en la sombra» y «ante la permisividad que esta asociación mantiene con el plagio». Otros lo han hecho con anterioridad, como el descubridor del plagio, José Luis Ruiz Vidal, amigo del autor plagiado.

La Junta Directiva, consultada por este periódico, asegura que no quiere ahondar en la polémica y mucho menos «abrir un debate público a un tema que únicamente afecta a los miembros de la Sociedad». Explican que el presidente ofreció durante la junta extraordinaria las explicaciones necesarias sobre las acusaciones de plagio e insisten en que el único motivo por el que no dio la palabra a ningún socio es porque en el orden del día no figuraba el apartado de ruegos y preguntas. El sector crítico, por su parte, señaló que el orden del día lo había elaborado la propia directiva, y expresó su asombro porque en una asamblea solicitada por los socios «no se les permita debatir los asuntos tratados, incluso cuando mediaron alusiones personales y acusaciones muy graves».

Desde la Junta recuerdan que fueron elegidos de forma democrática por una mayoría de socios -la candidatura de Pérez de Avellaneda venció por tres votos de diferencia- e invitan a todos los críticos a su trabajo a presentarse a las próximas elecciones que se celebrarán en octubre. «Seguramente tendremos errores, pero creemos que el balance del trabajo desarrollado es bueno y además contamos con el apoyo de una gran mayoría de los socios, ya que de los 108 escritores que componen el colectivo apenas una quincena es la que crítica nuestra gestión». Lamentan que esta controversia entre socios tenga trascendencia fuera de la Sociedad y apelan de nuevo al sentido democrático «que siempre ha tenido el colectivo desde su fundación» para solucionar cualquier problema. Los críticos han señalado al respecto que «prohibir el debate acogiéndose a formalismos no es precisamente espíritu democrático».