Amazon estrenará el 9 de marzo la serie sobre Bin Laden y el 11-S La serie de diez episodios adopta un polémico enfoque sobre cómo la rivalidad entre la CIA y el FBI pudo favorecer los trágicos atentados en el corazón de Manhattan EFE MADRID Martes, 20 febrero 2018, 18:32

"The looming tower", una serie protagonizada por Jeff Daniels ("The newsroom") que narra el ascenso de Osama bin Laden y Al Qaeda y los hechos que condujeron al 11-S y la posterior guerra de Irak, se estrenará en Amazon el próximo 9 de marzo, ha confirmado hoy la plataforma de vídeo.

Adaptación de una novela homónima de Lawrence Wright ganadora del premio Pulitzer, la serie de diez episodios adopta un polémico enfoque sobre cómo la rivalidad entre la CIA y el FBI pudo favorecer los trágicos atentados en el corazón de Manhattan y la posterior guerra contra el terror.

El guion es del escritor Dan Futterman ("Foxcatcher", "Capote") y la dirección corre a cargo de Alex Gibney ("We Steal Secrets: The Story of Wikileaks").

En el reparto, junto a Daniels, destacan el actor de "El profeta" Tahar Rahim, Peter Sarsgaard o Alec Baldwin.