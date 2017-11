Los amores raros son objeto de una jornada en el cine Groucho Fotograma de la película ‘Loreak’, que se verá en la Sala 1. La proyección de las películas 'Loreak' y 'Her', este miércoles, se completará con una conferencia a cargo del psiquiatra cántabro Rafael Manrique R. M. RUIZ SANTANDER. Lunes, 27 noviembre 2017, 07:45

El amor, tema recurrente en cine y literatura será objeto de una jornada en las salas de cine Groucho. No será una sesión ligada al romanticismo, al menos, no al romanticismo más convencional pues, frente a los amores convencionales, dice el psiquiatra cántabro Rafael Manrique, de formas predigeridas, efectos programados y sentimientos ficticios, surgen los amores raros, personales y subjetivos, amores subversivos y lejanos a lo establecido. Acercarse a esta realidad y abordarla a través del cine es el objetivo de la jornada que cuenta con el apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC). No es la primera vez que esta institución apoya a este céntrico espacio de la ciudad. De hecho, el año pasado se celebró una actividad similar vinculada al suicidio y la eutanasia y, desde hace unas semanas, la fundación patrocina las películas en versión original subtitulada que ofrecen al espectador.

En este caso se proyectarán dos películas que tratan de manera poderosa relaciones poco habituales: 'Her', del americano Spike Jonze y 'Loreak', un filme vasco dirigido por Jon Garaño y José Mari Goenaga. La entrada tendrá un precio reducido de dos euros y la conferencia es gratuita hasta completar aforo.

La posesión, la debilidad y la exclusividad se han convertido en los ejes de las relaciones amorosas», según señala Manrique. «Y como consecuencia del miedo a la libertad cada uno se dedica a privar al otro de la suya para disminuir la angustia», asegura. «Todo deseo de posesión es una expresión de impotencia y de miedo y los amores raros tratan de escapar de este círculo infernal», afirma este experto, colaborador habitual del suplemento 'Sotileza' de este periódico.

En el caso de 'Loreak', una hermosa película estrenada en el año 2014, se aborda la relación de tres mujeres distintas con alguien ya fallecido. 'Her', del americano Spike Jonze, plantea una relación del protagonista con la voz femenina de un sistema operativo virtual. Ambas podrán verse en versión original en tres pases distintos: a las 16.30, 19.00 y 22.30 horas.

Aunque cinematográficamente son muy parecidas también son diferentes. Una de ciencia ficción y exploración del futuro, otra acerca de la vida cotidiana y exploración del pasado. Una de una gran productora, otra de una pequeña. Ambos filmes son melancólicos y minimalistas; ambos sobre el amor, la derrota, la belleza y la muerte.

Sobre amores que son raros y sobre lo raros que son los amores, todos ellos. Son filmes que se mueven en el terreno del drama íntimo y que son capaces de, paradójicamente, crear personajes de carne y hueso con sencillez y sensibilidad.

Las dos películas se estrenaron comercialmente en años pasados y ahora Groucho las recupera en esta actividad por ser dos títulos afines a su línea de programación y abordar desde distintos puntos de vista este tema tan interesante. Este cine, ubicado en un callejón de la calle Cisneros de Santander, estrena cada año alrededor de sesenta películas que son vistas por unos 30.000 espectadores. En estos dos últimos años, se han proyectado unas ochenta cintas en versión original.

Las películas

'Loreak', que se podrá ver en la Sala 1, es la historia de tres mujeres: Ane, Lourdes y Tere cuyas vidas se ven alteradas con la repentina llegada de unos anónimos ramos de flores.Flores que harán brotar en ellas sentimientos que parecían olvidados... pero al fin y al cabo, no son más que flores.

En la Sala 2, 'Her', protagonizada por Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson está ambientada «en un futuro cercano». Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse que trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras personas, compra un nuevo sistema operativo basado en el modelo de Inteligencia Artificial, diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Para su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo.

Las proyecciones se completarán con una conferencia en la que Rafael Manrique abordará este tema. Será a las 21.15 horas.