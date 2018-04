Antiguos becarios de la Fundación Botín crean un ensemble instrumental Roberto Ruiz La formación, que dirige el musicólogo Esteban Sanz Vélez, se dará a conocer en un concierto que se ofrecerá el próximo día 9 ROSA RUIZ Santander Domingo, 1 abril 2018, 08:17

Un grupo de músicos profesionales, todos ellos antiguos becarios de la Fundación Botín, se han propuesto acabar con una deuda pendiente en esta región, la de formar un Ensemble Instrumental centrado en repertorios contemporáneos que pueda ofrecer conciertos de forma periódica, estrenar obras y recordar a los autores cántabros. El asesor musical del Centro Botín, Luciano González Sarmiento, decidió auspiciar esta iniciativa que, tras tres meses de ensayos, arrancará el próximo día 9 de abril, con un gran concierto que tendrá lugar el Auditorio del Centro a partir de las 20.00 horas.

El ensemble está formado por músicos de talento refrendado con una actividad musical individual reconocida y premiada en muchos casos y al frente se encuentra Esteban Sanz Vélez, compositor, director de coro y pedagogo que además coordina actividades musicales para el Centro Botín. «La idea se venía barajando hace ya tiempo, incluso el año pasado hubo un precedente ya que antiguos becarios regresaron a la Fundación para ofrecer un concierto. Luciano González Sarmiento ha visto la posibilidad de programar un primer concierto este año y en ello estamos. Con mucha ilusión, la verdad», señala el director de la nueva formación.

LA ACTUACIÓN Protagonistas Ensemble Instrumental de Cantabria Director Esteban Sanz Vélez Programa 'Historia de un soldado' de Stravinski y 'Noneto en fa mayor' de Ludwig Spohr. Lugar Auditorio del Centro Botín (Jardines de Pereda). Fecha y hora Lunes, día 9 de abril. A las 20.00 horas.

Esta primera convocatoria ha reunido a 14 de estos antiguos becarios, aunque tal y como puntualiza Esteban Vélez en este primer concierto no tocarán todos, pues la idea es ofrecer distintos programas para los que se necesitarán más o menos músicos. «En este primer concierto estaremos unos once en el escenario ya que una de las características de este ensemble es que no es un grupo cerrado si no que consta de una plantilla que nos va a permitir ofrecer diferentes repertorios con cuartetos, sextetos o dúos, por ejemplo», explica Sanz Vélez.

Con este planteamiento las pasadas navidades el grupo comenzó a preparar el primer programa en el conservatorio Jesús de Monasterio. Para el debut se han elegido dos compositores, el romántico Louis Spohr, y a Stravinski, autor de una de las obras cumbres de la música del siglo XX, 'Historia de un soldado', de la que precisamente este año se cumplen cien años.

«Queríamos que la carta de presentación fuese esta. Darnos a conocer con una obra histórica del romanticismo, y con una referencia de la música actual, del siglo XX. Esta es la línea de lo que queremos hacer», desvela el músico.

En el futuro la formación que se dará a conocer como Ensemble Instrumental de Cantabria «seguirá esta misma línea, aunque también abordaremos las obras de compositores del siglo XXI, aceptaremos encargos y trabajaremos en repertorios de autores de Cantabria». Y es que, tal y como señala, el trabajo de estos antiguos becarios «se sostiene en tres patas». Por un lado, «cubriremos la música española del siglo XX o XXI. También abordaremos partituras de compositores internacionales y, por último, pondremos el foco en la música de Cantabria, que hay mucha y de gran calidad». Y todo esto, según recalca, «haciéndolo dialogar con la música histórica, con el romanticismo o con las partituras del siglo XIX».

El método de trabajo de la agrupación será por proyectos. El resultado del primero de ellos será lo que se muestre en la actuación del día 9 de abril y ya está empezando a configurar el segundo que se mostraría en el último trimestre de este año. «También nos gustaría salir fuera de Cantabria con este concierto del día 9», reconoce.

«Estoy muy ilusionado con este ensemble porque me parece que va a suponer una gran ocasión para Cantabria. Es una oportunidad estupenda que se forme un grupo de estas características y que no ha habido con anterioridad. Puede ser un grupo muy polivalente y con mucho futuro». Además, el nivel de los músicos es alto, muy solvente y con trayectoria «podemos hacer cosas interesantes», concluye.

Esteban Sanz seguirá, además, al frente del Coro del Centro, un proyecto que en cada edición reúne a un grupo de Amigos del Centro Botín, con perfiles muy diversos, que ensayarán durante unos meses un repertorio que se interpreta en una única actuación.

El concierto

Según se recoge en las notas del programa del concierto, Louis Spohr compuso su 'Noneto en fa mayor' el año 1813 y Stravinski su 'Historia del soldado' en 1918, dos fechas significativas: la primera determina el año del nacimiento de Richard Wagner y la segunda marca el fin de la primera guerra mundial. En medio de ambas, la aventura romántica que habría de convulsionar Europa a lo largo del siglo XIX, y como modelo del primer romanticismo virtuoso y emotivo, el famoso 'Noneto' de Louis Spohr para cuarteto de cuerda y quinteto de viento. El inicio del siglo XX no fue menos convulso, pero musicalmente Europa vivió tiempos de agitación creadora de gran legado histórico. Uno de estos legados fue la 'Historia del soldado' del ruso Igor Stravinsky; obra de múltiples dimensiones narrativas, descriptivas, escénicas y de un contenido mágico.