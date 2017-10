«El arte está en una fase complicada. Estamos en peligro de extinción» Ibarrola muestra en la galería Espacio Garcilaso su visión sobre el paso del tiempo. :: luis palomeque El artista vasco José Ibarrola inauguró ayer en Espacio Garcilaso, en Torrelavega, su muestra 'Cuestión de tiempo. Quattrocento' Jose Ibarrola Pintor y escultor LOLA GALLARDO Santander Domingo, 22 octubre 2017, 10:41

Es un artista completo, que dio sus primeros pasos artísticos junto a su padre en Bilbao. Jose Ibarrola (Bilbao, 1955) cultivaba entonces el expresionismo. Tras sufrir una crisis en los años ochenta y abandonar la pintura -«la vida es como un tobogán, con momentos de gloria y de infierno casi seguidos», dice-, volvió a pintar en un «momento mágico». Desde los noventa se encauzan los trazos y rutas del artista. Pintura y escultura forman parte de su nueva etapa y con el teatro y la ilustración, buscó la «necesaria complementariedad que ensamblen todos los oficios».

-¿Qué es 'Cuestión de tiempo', la muestra que firma en Espacio Garcilaso y por que se acota el tiempo a un periodo artístico muy concreto, el Quattrocento (1400-1500)?

-Mi obra se puede visitar estos días en dos espacios que se complementan muy bien. En el Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín muestro obra de gran formato y escultura y en el Espacio Garcilaso, la de pequeño formato. Es una exposición monográfica sobre el mundo del Renacimiento. Una versión del Cuattrocento, de 1400 a 1500, y no me he pasado ni un mes, aunque es un faena porque autores como Leonardo Da Vinci vivieron a medio camino entre un siglo y otro. Tenía que establecer una cierta disciplina porque no quería dedicar el resto de mi vida a versionar a los clásicos. Es un tiempo que me interesa mucho, el comienzo del Renacimiento que, como decía el filósofo Todorov, es cuando mueren las alegorías y nace el individuo. Somos hijos de esa época y hasta el siglo XX hemos estado viviendo de lo inventaron en esta época. En momentos tan confusos para el arte, yo quería reflexionar sobre esta etapa.

-¿Por qué cree que el arte contemporáneo vive un tiempo confuso?

-El principio del siglo XX coincidió con el nacimiento de las vanguardias históricas cuyo objetivo era pasar página sobre todo lo anterior. El siglo XX ha sido de apertura de infinitas puertas y se han puesto patas arribas muchos conceptos vinculados al arte. Se han abierto puertas, aunque muchas conducen a la nada. El siglo XXI tendría que ser el del sosiego, el de pensar y mirar qué hay dentro de las puertitas. Es un momento muy bueno para reflexionar para qué es el arte o qué función tiene y si se ha convertido en un objeto de intercambio económico, sigue emocionando o ya no importa la emoción... Es un siglo muy vivo.

-Cuándo mira el paso del tiempo, ¿qué es lo que ve?

-El tiempo lo veo como un estado anímico. Esta exposición nace para preguntarnos qué pasa si miramos hacia al pasado, a los clásicos, para poder avanzar. Hoy pensamos que no hay que dar ni un paso atrás, ni para tomar impulso. Es la moda de lo original y lo diferente. Es la idea de progreso y de futuro sin mirar hacia atrás. Y yo creo que siempre hay que mirar a ambos lados. No podemos renunciar a las experiencias acumuladas a lo largo de la historia. El tiempo es algo con lo que podemos soñar y con lo que hemos vivido y hay que extraer consecuencias.

-¿Qué le ha aportado el arte?

-Todo, porque desde que tengo uso de razón he vivido en este mundo. Me ha aportado una manera de mirar, sentir y vivir, un oficio, incluso un sueldo. Es toda mi vida.

-¿Dónde se inspira?

-En la realidad, pero una realidad trascendida. Mi pintura es realista y figurativa, pero no copio la realidad, siempre utilizo la metáfora como elemento de trabajo. Y todo contado desde la sinceridad porque esto me parece clave: la única manera de que tu obra valga algo es que sea sincera, es lo que te diferencia de los demás. No creo en las modas. Es más, lo veo como una faena porque nos obliga a prescindir de nuestra personalidad y adoptar personalidades de tribu. No me interesa.

-¿Qué momento recuerda como el mejor a nivel profesional?

-Si fuera políticamente correcto te diría que ahora (ríe). Tuve un momento bonito a mediados de los ochenta porque después de un larga crisis, de estas cíclicas que tenemos los artistas, renuncié a pintar y me dediqué al cómic, la ilustración y la escenografía teatral y volver a la pintura fue un momento mágico. Creo que, como la vida, la pintura es un tobogán en el que tienes momentos de gloria y de infierno casi seguidos.

-¿Y qué es la pintura para usted?

-Pintar es expresarme, sentir y transmitir emociones. Una de las cosas que me molestan de este siglo es que el arte ha prescindido del público ¡Cómo si no lo necesitase! Yo necesito al público porque intento comunicar mis emociones. Igual que cuando voy a una exposición y quiero que me comuniquen y me emocionen, porque eso me hace mejor persona.

-¿En qué proyecto trabaja ahora?

-Tengo muchos proyectos, pero sobre todo trabajo con el mundo de los muros, de las fronteras, los refugiados y las crisis migratorias.

-Terminemos hablando del mundo del arte, ¿cómo lo ve?

-El mundo del arte está en una fase dura y complicada. Estamos en peligro de extinción porque esta huida hacia adelante dura demasiado tiempo. El arte subvencionado y los grandes museos y casas de subasta nos llevan a la desaparición de los oficios y del trabajo más artesano. Y luego está internet, el mundo de la gratuidad y la 'democratización del arte', el derecho de todo el mundo a ser artista o las tecnologías que facilitan el recorta y pega... y todo esto nos lleva a una pérdida de mercados. Me preocupa que en dos o tres generaciones más con esta desidia se pierda oficio... Estamos como el lince ibérico y nos deberían proteger un poco más.